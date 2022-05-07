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Африканские страны стали мировыми лидерами по объему мобильных платежей. В настоящее время на этот континент приходится 70% всех мобильных платежей мира. Объем рынка электронных транзакций вырос с 495 млрд в 2020 году до 701,4 млрд долларов в 2021 году, передает Quartz.

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Торговая организация, представляющая интересы мобильных операторов по всему миру, GSMA объявила, что объем электронных транзакций во всем мире подскочил на 23% в 2021 году. Больше всего электронных кошельков зарегистрировано в Африке (более 621 млн). Это на 17% больше, чем в 2020 году. Тогда электронными кошельками владели 562 млн жителей континента. По словам Эшли Олсон Оньянго, руководителя отдела финансовой доступности GSMA, мобильные платежи стали глобальной тенденцией, но Африка все равно задает этот тренд и является самым активным его потребителем.

«На континенте очень быстро развивается цифровизация. Электронная коммерция открыла доступ к большому количеству продуктов и услуг. Это повысило финансовую устойчивость местного бизнеса. В 2021 году индустрия мобильных денег стала инструментом, помогающим малым предприятиям работать более эффективно и улучшать качество обслуживания клиентов», — говорит Оньянго.

Основной причиной того, что рынок мобильных платежей за последние два года сильно вырос, стала пандемия. В ближайшие годы GSMA прогнозирует рост, как действующих рынков мобильных платежей, так и тех рынков, где мобильные платежи все еще находятся в зачаточном состоянии. Это страны Южной Азии и Африки: Нигерия, Эфиопия и Ангола.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1968353-afrikanskie-strany-stali-mirovymi-liderami-po-obemu-mobilnyh-platezhey/