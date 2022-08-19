ИА «Ореанда-Новости» Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о том, что США своей хаотичной политикой санкций запугали международные компании. Антироссийские санкции в итоге стали причиной больших издержек для бизнеса. Более того, многие компании из-за санкций боятся даже совершать рутинные операции.

Антонов указал на то, что бизнесмены опасаются карательных органов США и поэтому не обращают внимания даже на исключения из санкционного списка, чтобы лишний раз не рисковать. В итоге из-за действий Вашингтона мировая экономика

вновь была дестабилизирована. Экономика и так не оправилась от последствий пандемии и теперь столкнулась с проблемами из-за санкций.

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