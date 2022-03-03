Стало известно, что Европа готовит четвертый пакет санкций против России. Никто там на Западе не стесняется в выражениях, они хотят разорвать в клочья экономику нашей страны. А США объявили, что могут начать обсуждение по смягчению санкций, введенных против России, если начнутся какие-либо «деэскалационные шаги». Читай: «приползете на коленях, а мы посмотрим». Но видимо, нынешние западные политики плохо учились и плохо знают историю: с русскими так нельзя, это их только закаляет!

Мировая экономика

– это сложная система, где все взаимозависимо, как в живом организме, если отключить один орган, полетит многое в тартарары. А Россия — это немаленькая часть этой системы.

Журналисты не успевают освещать эти санкции. Любой текст об этом устаревает в течение дня. Атакуют по всем фронтам: и с запада, и с востока. Естественно, по указке Белого дома.

Вот запрет участвовать нашим паралимпийцам в Олимпиаде – это мерзко и подло! И больно, несомненно! Эта мера применяется очень редко. Отстраняли команды ЮАР и сербских спортсменов, чтобы лишить кровавый режим средств пропаганды. Слабое обоснование. Самое точное – жалкая месть, потому что наши спортсмены — одни из сильнейших в мире! Игры лишатся конкурентов.



А Зеленский как маленькая шавка прыгает и требует еще больших санкций. Сегодня вот потребовал, чтобы Запад запретил индексацию материалов из российских научных журналов в международных библиографических и реферативных базах Web of science и SCOPUS. Это удар по нашим ученым.

Думается, что это сумасшествие «как больнее ударить Россию» скоро не прекратится. Они показали свой звериный оскал, сбросили маску, который прикрывались все эти двадцать лет «мнимой дружбой и сотрудничеством».

Россия готовит ответные меры на санкционное давление Запада…

Сейчас на нашем рынке будет больше азиатских компаний. И это для Запада болезненная ситуация.

Санкции против России обязательно отразятся на экономиках самих западных стран, уверена доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль. Европа зависима от импорта энергоносителей, а альтернативой российскому газу для них могут выступать поставки СПГ с Ближнего Востока и из США, что потребует дополнительных инвестиций для перестройки инфраструктуры…



Также эксперты полагают, что произойдет переориентация поставок российской нефти, которая раньше шла в Европу, а сейчас пойдет на азиатский рынок. Китай заявил, что готов выкупить столько российской нефти, сколько она захочет ему продать. Мы также можем прекратить поставки чувствительного топлива и редких металлов, всю пшеницу отправить на китайский рынок. По пшенице Пекин давно это предлагал.

МИД России сегодня заявил, что российские бизнесмены не опустили руки. Стрессовый сценарий отработали ранее в пандемию.

Также в МИДе РФ отметили: трудно судить, насколько долгосрочными окажутся санкционные меры Запада, всё может вернуться в нормальное русло. В то же время Правительство приняло пакет мер для стабилизации экономики.

Вторая очень важная мера — это обязательная продажа 80% валюты всеми экспортерами на рынке. ЦБ заблокирован, поэтому не может продавать на рынке доллары и евро. Поэтому потребовал, чтобы экспортеры привозили деньги в Россию и здесь их продавали.

А для предотвращения вывода средств с российского финрынка и поддержания стабильности ЦБ приостановил вывод из страны средств за рубеж.



Какие цели преследует Запад и Белый дом. Это не секрет – сменить власть в России, а именно Путина. Причем не мягким путем, а смести на своем пути все, отбросит страну на десятилетия прозябания на задворках. Причем, Запад надеется, что это сделаем мы с вами, не выдержав экономического натиска и запретов.

Напрасно тужитесь, господа! Санкции, рано или поздно, все равно падут. Мы справимся, выдержим, станем еще сильнее!

Ранее мы писали: 600 млн долларов уплыли: Яхту Алишера Усманова конфисковали из-за санкций.



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