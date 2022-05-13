За полгода Nasdaq 100 уже потерял около 27% капитализации — почти $6,2 трлн. Испарилась сумма, превышающая ВВП третьей экономики мира — Японии. BCS Express выбрал топ-5 главных неудачников.

Что случилось с Nasdaq 100

Nasdaq 100, как и S&P 500, взвешенный по капитализации индекс. В него входят акции 100 эмитентов, как американских, так и зарубежных, чьи бумаги торгуются на бирже Nasdaq. В этот индекс не входят бумаги представителей финансового сектора. На бирже традиционно представлен высокотехнологичный сектор, то есть акции роста, которые во многом и попали под давление на фоне роста ставок в США. Фактически индекс учитывает не 100, а 102 акции, поскольку, например, включает два класса акций Alphabet.

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Худший результат из состава индекса Nasdaq 100 показали Netflix, Lucid Group, Okta, Align Technology и PayPal. Их акции с начала 2022 г. потеряли в цене 60% и более. Ни одна из них не платит дивиденды, но ряд компаний проводят обратный выкуп своих акций.

Netflix (NFLX) -72%

Акции компании, предоставляющей услуги стримингового сервиса, стали абсолютным аутсайдером в составе Nasdaq 100 и S&P 500. С ноября 2021 г. Netflix подешевела в 4 раза. Последний мощный провал был на апрельской отчетности, раскрывшей сильное падение подписок на сервисы.

Тем не менее стриминговый бизнес продолжает функционировать и приносить хорошие доходы, а значительное снижение оценок по мультипликаторам EV/Sales до 3 и P/E до 15,2, делает акции привлекательными.

Lucid Group (LCID) -64%

Производитель люксовых электромобилей Lucid Group, как и Netflix, подешевел в 4 раза с осени прошлого года. Тенденция в целом общая в акциях роста. Однако у компании, которая находится на раннем этапе своего развития и остается убыточной, есть вполне конкретные проблемы. Это показал отчет компании за IV квартал.

Прогноз по произведенным EV на конец 2022 г. был резко снижен с 20 тыс до 12 тыс -14 тыс штук. Lucid также перенесла дату запуска новой SUV-модели Gravity со второй половины 2023 г. на первую половину 2024 г.

Okta (OKTA) -62%

Разработчик программного обеспечения Okta предоставляет решения для управления идентификацией. Они позволяют клиентам защищать своих пользователей и осуществлять их подключение к технологиям и приложениям. Компания также пока остается убыточной.

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Кроме того, в марте стало известно, что системы Okta подверглись хакерской атаке, что сильно ударило по репутации компании.

Align Technology (ALGN) -61%

Производитель стоматологических 3D-сканеров и прозрачных элайнеров Invisalign. Котировки акций Align упали в конце апреля после отчета за I квартал. Компания сообщила, что пандемия и сильный доллар негативно сказываются на ее показателях, так как значительная часть ее выручки формируется за пределами США.

Также она отметила, что инфляционная среда сказывается на потребительских настроениях. Плюс в том, что компания в отличие от многих других не имеет долгов.

PayPal (PYPL) -60%

Американская компания, управляющая платежной платформой. Она позволяет потребителям отправлять и получать платежи на 200 рынках в 100 валютах, также работает с криптовалютами. Частной проблемой для PayPal стал уход крупнейшего клиента — eBay, что сильно отразилось на темпах роста выручки: в I квартале 2022 г. она увеличилась только на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $6,5 млрд.

С поправкой на выпадение eBay выручка PayPal выросла на 15%. Но платежи остаются более чем востребованными в мире, что говорит о дальнейших перспективах бизнеса. Электронная коммерция остается огромной возможностью роста для PayPal в долгосрочной перспективе.

На какие компании стоит обратить внимание

После столь сильного снижения отскок может быть достаточно существенным и составлять десятки процентов в акциях всех рассматриваемых компаний. Тем более, что повод для снижения во многом общий для всех упомянутых компаний — ужесточение финансовых условий.

Тем не менее в данном списке предпочтительней выглядят Netflix и PayPal. Их мультипликаторы заметно снизились, но компании сохраняют весомую долю на рынке, не находятся на раннем этапе своего развития и не являются убыточными. Они также проводят обратный выкуп своих акций.