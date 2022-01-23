В минувшем году КНР отметила 20-летие со дня вступления в ряды Всемирной торговой организации. Эксперты из многих стран мира продолжают оценивать проделанную Китаем работу, особо отмечая его несомненный вклад в развитие идей ВТО.

Кейт Роквелл, официальный представитель ВТО

Китай является активным членом Всемирной торговой организации (ВТО) и участвует «в нашей работе с особым энтузиазмом и приверженностью общему делу», – сообщил официальный представитель ВТО Кейт Роквелл.

В своем недавнем интервью г-н Роквелл напомнил, что Китай быстро учился всему после того, как стал членом ВТО в 2001 году: «Терпеливо выслушивая, внимательно наблюдая и обращаясь ко всем за советом, китайские официальные лица быстро приобрели необходимый опыт и узнали, как работать с организацией, за очень короткое время».

По словам спикера, сегодня Китай является движущей силой многосторонних переговоров, таких как совместные инициативы, и играет важную роль в содействии инвестициям. В 2019 году Китай организовал неформальную встречу министров ВТО в Шанхае, которая вывела многосторонние переговоры на новый уровень, сказал г-н Роквелл, добавив, что Китай также выступил вместе с Фиджи в инициативе по борьбе с загрязнением пластиком, что имеет решающее значение для будущего планеты.

Как подчеркнул официальный представитель ВТО, Китай не только проявляет инициативу в таких областях, как электронная коммерция и вопросы развития, но и активно участвует в реформах ВТО.

«Китай сигнализирует о том, что наш свод правил необходимо расширять и обновлять, чтобы сегодня предприятия могли работать в соответствии с установками, отражающими то, как они на самом деле взаимодействуют со своими клиентами и конкурентами», – сказал он.

Отметив, что Китай на сегодняшний день является крупнейшим в мире экспортером товаров и вторым по величине импортером, г-н Роквелл сказал, что экспорт товаров Китая в 2020 году «почти в десять раз увеличился по сравнению с тем, что мы видели за год до того, как КНР стала членом ВТО».

Вместе с тем он убежден, что сфера услуг в Китае имеет большой потенциал и является той областью, в которой китайская экономика имеет возможности для роста, поскольку рост торговли услугами в Китае все еще относительно «скромен» по сравнению с торговлей товарами. По мнению Кейта Роквелла, Поднебесная является развивающейся страной, но Всемирный банк классифицирует ее как страну с уровнем дохода выше среднего, а это означает, что китайцы становятся богаче, а сфера потребления в настоящее время является важным компонентом экономического роста Китая.

Будучи второй по величине экономикой в мире, «важность Китая невозможно переоценить», уверен спикер, подчеркивая, что КНР ни в чем не уступает другим крупным игрокам ВТО.

Хосе Рикардо душ Сантуш Луз Жуниор, генеральный директор LIDE

По словам одного из бразильских бизнес-лидеров, Китай играет активную роль во Всемирной торговой организации (ВТО) и других важных многосторонних платформах, демонстрируя себя миру как открытое и инклюзивное государство, которое работает во имя общего будущего человечества.

В 2021 году исполнилось 20 лет со дня вступления Китая в ВТО, что стало важной вехой в его знаковых реформах и политики открытости. «Вступление в ВТО потребовало существенных изменений в экономике Китая, включая открытие рынка для иностранных инвестиций и участие в глобальной конкуренции», – заявил Хосе Рикардо душ Сантуш Луз Жуниор, генеральный директор LIDE (Группа корпоративных лидеров) – компании, в которой сотрудничают китайские и бразильские предприниматели. «Бразилия и Латинская Америка извлекли выгоду из открытости Китая и его вступления в ВТО не только с точки зрения торговли, но и за счет прямых иностранных инвестиций Китая», – отметил Луз Жуниор.

Согласно статистическим данным, опубликованным Экономической комиссией для стран Латинской Америки и Карибского бассейна Организации Объединенных Наций, Китай стал вторым по величине торговым партнером, третьим по величине экспортером и вторым по величине импортером Латинской Америки с 2014 года. Бразилия же стала первой из стран Латинской Америки – партнеров КНР, товарооборот с которой сегодня превышает 100 миллиардов долларов США.

По словам предпринимателя, предложенная Китаем Инициатива «Один пояс, один путь» сохраняет дружеские отношения между странами, усиливает взаимовыгодные отношения и поддерживает открытость и инклюзивность, стремясь создать «новую платформу для международного сотрудничества и новые двигатели для общего развития и общего будущего. Луз Жуниор впервые приехал в Китай в 2007 году в качестве представителя бразильской юридической фирмы.

После года работы в этой восточноазиатской стране он был так впечатлен развитием Поднебесной, что остался там до 2015 года. Обладая глубоким пониманием и энтузиазмом в отношении как бизнес-среды, так и культуры Китая, бразильский предприниматель с 2019 года стал специалистом исследовательской группы БРИКС юридического факультета Университета Сан-Паулу.

Луз Жуниор подчеркивает: «Бразилия и Китай – страны, которые могут извлечь выгоду из глобализации и внести в нее свой вклад, учитывая преимущества Китая в технологиях и сельском хозяйстве, являющихся движущими силами, которыми следует поделиться со всем миром. Кроме того, за последние два десятилетия Китай, продвигая вперед свои реформы и политику открытости, значительно укрепил многосторонность».

Чжан Сянчэнь, заместитель генерального директора ВТО

По словам заместителя генерального директора ВТО Чжан Сянчэня, вступление Китая в ВТО обеспечило политическую стабильность и предсказуемость для его торговых партнеров, а его интеграция в экономическую глобализацию предоставила миру огромное рыночное пространство. Китай был стойким приверженцем многосторонней торговой системы в качестве важного члена Всемирной торговой организации (ВТО), сообщил Чжан Сянчэнь. И сегодня КНР играет все более важную роль в мировой торговле, а также в поддержании глобальной многосторонней торговли.

По словам г-на Чжана, вступление Китая в ВТО обеспечило политическую стабильность и предсказуемость для его торговых партнеров, а его интеграция в экономическую глобализацию предоставила миру огромное рыночное пространство. Вклад Китая в мировой экономический рост за последние 20 лет в среднем составляет около 30 процентов, в настоящее время он может похвастаться самым большим в мире населением со средним уровнем дохода и основным торговым партнером более чем 120 стран и регионов, а также крупнейшим торговым партнером Европейского союза и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Чжан Сянчэнь имеет более чем 30-летнюю карьеру в международной торговле и с 2017 по 2020 год работал постоянным представителем Китая при ВТО.

В качестве свидетеля вступления Китая в ряды организации г-н Чжан сказал, что «Китай, несомненно, является крупным бенефициаром в качестве члена ВТО». По его словам, экономические достижения государства после вступления в ВТО неотделимы от реформы его собственной экономической системы, добавив, что азиатская страна выполнила свои обязательства, взятые 20 лет назад.

«Процесс вступления Китая в ВТО совпал со временем, когда страна ускоряла переход от плановой экономики к рыночной», – отметил эксперт. Перед лицом протекционизма «Китай сыграл конструктивную роль в защите основ глобальной торговой системы», – добавил он.

Что касается воздействия COVID-19 на мировую экономику и торговлю, Китай приложил большие усилия для содействия справедливому распределению вакцин и обеспечения стабильности глобальной цепочки поставок, сказал он. По его словам, Китай также активно участвовал в переговорах по многосторонним инициативам в области электронной торговли и содействия инвестициям.

Как подчеркнул спикер, после вступления в ВТО КНР постоянно продвигала двустороннее и региональное торгово-экономическое сотрудничество.

Xinhua Silk Road Information Service