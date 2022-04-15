На аэрофотоснимке от 24 февраля 2020 года запечатлены водно-болотные угодья Хайчжу и Кантонская телебашня в городе Гуанчжоу пров. Гуандун на юге Китая. /Фото: Синьхуа/

Гуанчжоу, 15 апреля /Синьхуа/ — 131-я Китайская ярмарка импортных и экспортных товаров, известная как Гуанчжоуская или Кантонская ярмарка, открылась в онлайн-формате в пятницу, представив рекордное количество экспонатов в условиях эпидемии COVID-19.

10-дневная ярмарка привлекла более 25,5 тыс. китайских и зарубежных экспонентов, которым будут представлены такие онлайн-сервисы, как онлайн-витрины, деловые обмены и презентации продукции.

На ярмарке выставлено свыше 2,9 млн экспонатов, включая более 900 тыс. новых продуктов и более 480 тыс. зеленых и низкоуглеродных экспонатов, что является рекордными показателями, заявил официальный представитель ярмарки Сюй Бин.

На выставке импортированных товаров представлены продукты более 400 предприятий из 32 стран и регионов мира, занятых в таких областях, как бытовая техника, продукты питания, домашний текстиль и др.

Выставочная площадь разделена на три спецплощадки: платформа онлайн-презентации, глобальный поиск контрагентов и трансграничная электронная коммерция, и здесь также представлены новые услуги, включая железнодорожные перевозки Китай-Европа, водные перевозки, и новые формы деятельности, такие как трансграничная электронная торговля и зарубежное складирование.

Организаторы выразили надежду на то, что онлайн-ярмарка поможет стимулировать внешнюю торговлю и поддерживать стабильность глобальных цепочек поставок, сильно пострадавших от пандемии COVID-19.

Созданная в 1957-м году, Гуанчжоуская ярмарка рассматривается как важный барометр внешней торговли Китая и проводится дважды в год с целью содействия глобальной торговле.