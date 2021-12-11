Уважаемые клиенты!

12 декабря (воскресенье) 2021 г. будут проводиться плановые работы по смене коммуникационного оборудования.

Время проведения работ: 12.12.2021 г. с 02:00 — 06:00.

Во время работ будут отмечаться перебои в работе процессингового центра в период:

С 02:00 — 02:20 — не будут проходить операции по картам Visa, Элкарт в сети Банка и чужой сети (только Visa).

C 02:20 — 02:40 — не будут проходить операции в банкоматах Банка.

C 03:20 — 03:40 — не будут доступны переводы в Оптима24, КУРС ВАЛЮТ, ПЕРЕВОДЫ Visa2Visa.

C 04:00 — 06:00 — не будут проходить операции по всем платежным картам, электронной коммерции, Pos-терминалам, банкоматам, оплате покупок в сети Интернет.

Opnima банк.

Приносим свои извинения за доставленные неудобства, просим вас заранее завершить свои платежные операции и снять наличные средства.

По всем возникающим вопросам просим обращаться в круглосуточный контакт-центр Банка: 0312 90 59 59, 0800 800 00 00 (звонок бесплатный со стационарных телефонов ОАО «Кыргызтелеком»), 9595 (звонок бесплатный с мобильных), WhatsApp номер +996 990 90 59 59 (только для сообщений).

Благодарим за понимание!