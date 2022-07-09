Только за 2021 год удвоилось общее число компаний, достигших оценки в $1 млрд. Во многом — благодаря венчурным вложениям. В какие индустрии чаще всего направляются эти средства и кто их предоставляет?

Чтобы это выяснить, был проведен анализ недавнего исследование CB Insights, в котором платформа сопоставила список всех единорогов мира с данными об их инвесторах и индустриях.

На ТОП-10 венчурных компаний, лидирующих по капиталовложениям приходится 38% всех 1143 единорогов на рынке.

На первом месте расположилась Accel — она владеет долями в 67 компаниях, которые оцениваются выше $1 млрд. Tiger Global Management и Insight Partners в общей сумме вложились в 67 единорогов. Andreessen Horowitz — одному из самых известных игроков в венчурном мире — принадлежат доли в 57 стартапах.

Топ-10 венчурных фондов, владеющих большинством единорогов

В разбивке по отраслям видна явная тенденция — большая часть венчурного капитала направляется финтех-компаниям (18,8%), а также тем, кто предоставляет интернет-ПО и услуги (22,8%).

Топ-10 единорогов, получивших венчурный капитал — по индустриям

Более половины всех единорогов работают в таких сферах, как интернет-ПО и услуги, финтех и электронная коммерция. На долю ИИ, кибербезопасности, здоровья и управления данными приходится более четверти стартапов.

Как утверждает аналитик BestBrokers Алан Голдберг, с начала 2021 года финтех-единороги выросли на 330%, интернет-ПО и услуги — на 274%, а кибербезопасность — на 267%. «Мы ясно видим, как пандемия и вызванные ею изменения сильно повлияли на трендовые индустрии», — рассказал он.

Изменения, вызванные пандемией, наиболее очевидны с точки зрения роста электронной коммерции. Ecommerce- и D2C-компании широко представлены в портфелях всех трех азиатских компаний из списка. Сама индустрия занимает среди них первое место.

Топ-10 венчурных компаний и их доли владения в единорогах по индустриям

По словам Голдберга, это не удивительно: как ожидается, к 2024 году доходы от электронной коммерции в Азии достигнут $2 трлн.

Однако больше всего венчурные компании инвестировали в ПО и финтех. В отчете CB Insight криптокомпании объединены с традиционными финтехами. Поэтому можно предположить, что на криптовалютные и блокчейн-стартапы также приходится значительная часть портфелей венчурных компаний из списка.

Согласно отчету CryptoSlate, значительное число компаний, ставших единорогами в прошлом году, представляют крипторынок. Среди них — FTX, Ripple, OpenSea, Bitmain, Alchemy и Chainlysis.