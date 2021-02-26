Звуки Марса и комфортная жизнь в Краснодаре: дайджест РБК Трендов № 15 :: РБК Тренды

Фото: Hugh Hastings / Getty Images

Пока наука консолидирует силы человечества на орбите Марса, доверие общества к бизнесу, медиа и органам власти повсеместно падает. Сверхбогатых людей в России становится все больше, зато в Китае теперь нет нищеты

Темы недели

Тайна «Красной планеты»

Теперь на Марсе точно есть жизнь — механическая: на поверхность планеты благополучно спустился роботизированный аппарат NASA стоимостью $2,7 млрд. Марсоход Perseverance называют самой амбициозной межпланетной миссией землян. Это далеко не первая попытка найти ответ на вопрос, была ли жизнь на Марсе, но оборудование современного марсохода обладает небывалыми до этого возможностями. Аппарат размером с автомобиль имеет высокоточные камеры, лазерные устройства для анализа химического состава почвы, установку для бурения пород. Встроенная лаборатория, как надеются ученые, сможет выявить следы микроорганизмов, которые, возможно, существовали, когда на Марсе была вода.

Часть своих возможностей Perseverance продемонстрировал уже в процессе спуска — аппарат передал на Землю первые медиафайлы высокого качества. Из высадки марсохода получилось сделать настоящее шоу. Внимательные зрители даже рассмотрели загадку инженеров. На парашюте марсохода зашифровали GPS-координаты штаб-квартиры миссии и фразу Теодора Рузвельта: «Решайтесь на великие поступки».

Спустившийся ровер уже сфотографировали с орбиты другие аппараты — американский Mars Reconnaissance Orbiter и российско-европейский Trace Gas Orbiter. Китайский Tianwen-1 сможет высадиться на Марсе в ближайшие три месяца.

Пока марсоход с орбиты составляет карту поверхности Марса. 9 февраля к летающему над планетой оборудованию присоединился и первый арабский межпланетный аппарат «Аль-Амаль» («Надежда»), созданный в ОАЭ.

Геополитика вакцинопрофилактики

Ученые и медики обеспокоены несправедливым и неравномерным распределением вакцины от COVID-19 в мире. Как пишет Гэвин Ями, руководитель Центра изучения влияния политики на глобальное здравоохранение при Университете Дьюка, в 130 странах с населением в 2,5 млрд человек до сих пор не начали вакцинацию. В регионах с высоким уровнем доходов проживает лишь 16% населения мира, но именно эти государства приобрели более половины всех доз вакцины от COVID-19. Жители развитых стран даже при объективно меньшем риске в среднем получат прививку раньше, чем многие медицинские работники в развивающихся странах. По мнению Ями, такая ситуация продлевает пандемию. В попытке установить баланс в распределении препаратов между богатыми и бедными государствами появилась инициатива COVAX, по сути глобальный «пул» закупок. В результате, более богатые страны могут коллективно жертвовать часть поставок вакцины в пользу более бедных стран. К инициативе присоединились 190 стран, но пока большинство закупок все равно производится в обход COVAX.

Исследователи говорят о вакцинном национализме, подсчитав, что из-за ограниченного доступа бедных стран к профилактике коронавируса в конечном итоге мировая экономика может потерять до $9 трлн. И половина расходов ляжет на бюджеты именно богатых стран. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус винит их в том, что они конкурируют с COVAX в заключении сделок с производителями вакцин. Но 24 февраля первую партию вакцин от COVAX все-таки получили медики Ганы — 600 тыс. доз британского препарата AstraZeneca, произведенного в Индии. Всего ВОЗ рассчитывает распределить 2 млрд доз вакцины через COVAX в 2021 году, в первую очередь, в странах Африки.

«Худший сценарий позади. Мы знаем о вирусе больше по сравнению с 2020 годом, когда вирус только начал распространяться», — глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Еще один термин, который появился в прессе в последнее время, — вакцинодипломатия. Им обозначают попытки использовать поставки вакцин в решении региональных конфликтов. Израиль заявил, что поставит вакцину Moderna своим союзникам. Как пишет The New York Times, в их число, скорее всего, попадают Чехия, Гондурас, Венгрия, Гватемала и другие страны, которые действуют в интересах израильского правительства. Ранее Израиль пообещал даже сирийскому правительству десятки тысяч доз — в обмен на израильтянина, задержанного в Сирии. Китай и Индия пожертвовали тысячи доз вакцины соседним государствам. А Объединенные Арабские Эмираты оказали помощь Египту с поставками вакцины.

Исследования недели

Пандемия COVID-19 спровоцировала падение доверия к двум крупнейшим экономикам мира: США (с 53% до 48%) и Китая (с 90% до 72%).

Доверие ко всем источникам новостей достигло рекордных минимумов. Антилидерами стали социальные сети и личные блоги: их информации доверяют 35% и 41% аудитории соответственно.

Уровень доверия критически снизился в отношении руководителей бизнеса. В решениях генерального директора не сомневается 22% респондентов во Франции и всего 18% — в Японии.

Тем не менее, бизнес стал самым надежным социальным институтом с уровнем доверия в 61%. У общественных организаций этот показатель на уровне 57%, у органов власти — 53%, у медиа — 51%.

Аналитики McKinsey оценили долгосрочное воздействие пандемии на рынки труда в восьми странах: Китае, Франции, Германии, Индии, Японии, Испании, Великобритании и США. Исследователи рассматривали более 800 профессий.

По прогнозам аналитиков, пандемия в большей степени повлияет на те специальности, где люди взаимодействуют лицом к лицу особенно активно: в сферах медицины, бытовых услуг, отдыха и путешествий. Меньше всего трансформация затронет тех, кто работает на производстве, строительных площадках, на фермах и других открытых пространствах. В Китае и Индии на таких специалистов приходится 35-55% рынка труда.

В McKinsey подсчитали, что 20-25% работающего населения развитых стран могут трудиться из дома от трех до пяти дней в неделю без потери в производительности. В этом случае объем работ, выполняемых дистанционно, увеличится в четыре-пять раз, чем до пандемии.

Прежде из-за автоматизации без работы оставались чаще всего занятые в обрабатывающей промышленности и представители некоторых офисных специальностей со средним уровнем оплаты труда. Специалисты низкооплачиваемые и высокооплачиваемые были востребованы. Из-за пандемии спрос, как ожидается, будет расти только на квалифицированных работников с оплатой труда выше среднего. Тем же, кто трудился за невысокую зарплату, придется сменить профессию или повысить квалификацию, чтобы не остаться без работы.

Рейтинг недели

Пятерка самых комфортных и доступных городов России по версии Института территориального планирования «Урбаника»:

Краснодар

Сургут

Тюмень

Санкт-Петербург

Москва

Урбанисты проанализировали показатели 100 крупнейших городов России. Самая доступная жизнь — в Сургуте, Мурманске и Тюмени. Наиболее комфортными названы Краснодар, Тюмень и Самара. На квартиру площадью 40 кв. м в Краснодаре нужно откладывать среднюю зарплату 4,1 года, в Сургуте — 3,2 года, в Москве и Петербурге — около восьми лет.

Цифры недели

За последние восемь лет Китай инвестировал $250 млрд в борьбу с бедностью

Для сельской местности официальный порог нищеты официальные власти Китая установили на уровне годового дохода на душу населения менее 4000 юаней ($620). Это около $1,69 в день при глобальном «эталоне» Всемирного банка в $1,9 в день.

«Это историческое достижение — мы устранили проблему абсолютной бедности, которая мучает китайскую нацию на протяжении тысячелетий. Мы сотворили чудо в борьбе человечества с нищетой», — Си Цзиньпин, генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая.

Мировой долг достиг $281 трлн и продолжит расти в 2021 году

Глобальная экономика еще никогда не была в такой долговой яме, как после года борьбы с COVID-19. Мировой долг достиг небывалого максимума — более 355% совокупного ВВП всех стран.

Число россиян с состоянием более $30 млн через четыре года превысит 10,3 тыс. человек. При этом, по оценкам компании Knight Frank, в 2020 году почти на треть сократилось количество сверхбогатых граждан в Греции (до 678 человек), Португалии (до 841 человек) и ОАЭ (до 1305 человек).

Новости недели

Белорусские фармацевты получили технологию производства российской вакцины от коронавируса.

SoftBank выкупит у основателя коворкингов WeWork Адама Нойманна акции за $500 млн в преддверии вывода компании на биржу с оценкой в $10 млрд.

Правозащитники Amnesty International из-за высказываний 15-летней давности перестали считать Алексея Навального узником совести.

YouTube представил функцию родительского контроля для аккаунтов подростков.

Ученые из России и Армении разработали алгоритм первого «умного зрения» для автономных дронов.

Европейские ученые-климатологи и ИТ-специалисты создают высокоточную цифровую модель Земли для прогнозирования изменений климата.

Администрация Новосибирской области на месяц полностью откажется от бумажного документооборота.

Еду будут доставлять без пластикового мусора

В Канаде появилась первая служба доставки еды без одноразовой упаковки. Проект Fresh Prep в Ванкувере привозит продукты в специальных контейнерах Zero Waste Kit. Сервис доставки не берет дополнительной платы за тару, которую потребитель может использовать многократно. В большом контейнере продукты разложены (а некоторые уже нарезаны и готовы к употреблению) по более мелким емкостям. Потребитель может вернуть пустой контейнер и многоразовую сумку-холодильник при следующем заказе или бесплатно вызвать курьера, который заберет лишнюю тару. Для запуска Zero Waste Kit компания Fresh Prep привлекла в 2020 году более $5,5 млн инвестиций.

Запись в facebook пользователя freshprep.ca

Что посмотреть

Вдохновленный твитом исследователя климата Меган Томпсон-Мансон, ИТ-специалист Джошуа Тауберер создал интерактивное пространство для моделирования дрейфующего айсберга. Условное изображение линии морского горизонта можно дополнить произвольной замкнутой фигурой. Она примет такое положение в пространстве, как если бы это был дрейфующий айсберг.

Марсоход NASA передал захватывающие кадры посадки в кратер Джезеро. Американское космическое агентство получило видео спустя несколько дней. В официальном ролике совмещены кадры из пункта управления полетами и с нескольких камер аппарата. Поэтому можно рассмотреть, как над аппаратом раскрывается парашют и как основание Perseverance приближается к поверхности планеты.

Что послушать

NASA опубликовало аудио, которое записал аппарат Perseverance на поверхности Марса 20 февраля. Каких-либо полезных с научной точки зрения данных в самих звуках нет, да и уловить их неискушенному слушателю довольно сложно. Но оборудование доказало свою работоспособность: закрепленный на марсоходе микрофон выдержал спуск на поверхность планеты и уловил звучание ветра в кратере Джезеро. И теперь у землян есть не только фото и видео с Марса, но и аудиозапись с «Красной планеты».

Авторы подкаста «Мама, я в стартапе» поговорили с главным инженером оператора стратосферных полетов. Сегодня любой желающий может отправить на высоту 150 км, например, свою видеокамеру. Ежедневно на территории России в стратосферу отправляется сотня воздушных шаров. Денис Ефремов, генеральный директор проекта «Стратонавтика», рассказывает, кто и как строит бизнес за озоновым слоем.

Что почитать

Лонгрид от автора проекта Republic Кристины Рудич о том, как разные страны мира создают цифровую экономику.

В первой части автор анализирует опыт США, России и некоторых стран Европы. Во второй — речь идет о развитии цифровой экосистемы в странах Азии и Ближнего Востока.

Отрывок из книги «Думай как Илон Маск. И другие простые стратегии для гигантского скачка в работе и жизни».

Бывший ученый-ракетчик Озан Варол утверждает, что космонавтика и ракетостроение — это не только высокотехнологичная отрасль, но и специфический образ мысли. Он предлагает читателям использовать в своей повседневной жизни те же стратегии, которые помогают развивать космические технологии. В качестве примеров для подражания Варол приводит Илона Маска, Николу Тесла, Альберта Эйнштейна и других знаковых личностей, чьи идеи двигают прогресс в космических масштабах.

Подписывайтесь также на Telegram-канал РБК Тренды и будьте в курсе актуальных тенденций и прогнозов о будущем технологий, эко-номики, образования и инноваций.





Источник