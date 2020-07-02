Звание «Город трудовой доблести» в России получат 20 городов

Сразу 20 городов в России заслуживают звания «Город трудовой доблести» в знак признания их заслуг в годы войны. Об этом сегодня, 2 июля, говорилось на заседании российского организационного комитета «Победа» с участием президента России Владимира Путина.

Президент одобрил предложение.

«Все необходимые документы подпишу в самое ближайшее время, — сказал Путин. — А сейчас от всей души поздравляю — и перечислю эти города — жителей Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Челябинска и Самары, Перми, Нижнего Тагила, Саратова, Омска, Казани, Новосибирска, Ярославля, Магнитогорска, Ижевска, Уфы, Томска, Ульяновска и Иванова, Новокузнецка, Иркутска и Боровичей».



Фото: kremlin.ru

Как сообщало EADaily , закон о городах трудовой доблести был принят в феврале 2020 года. На это звание могут рассчитывать города, жители которых внесли весомый вклад в победу в Великой Отечественной войне.

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