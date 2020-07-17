Зурабишвили — против «любых попыток дискредитировать Центр Лугара»

Работа Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, более известного как «биолаборатория Лугара» (от имени ее создателя конгрессмена США Ричарда Лугара) заслуживает высокой оценки, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

«Я хочу подчеркнуть работу Центра Лугара на всех этапах пандемии, он заслуживает высокой оценки. Мы готовы противостоять любой попытке дискредитировать этот институт. Мы должны сохранить результаты, мы должны избежать второй волны и риска, чтобы больше не принимать жестких мер», — сказала Зурабишвили.

Как сообщало EADaily, ранее Комитет госбезопасности Южной Осетии за незаконное пересечение госграницы задержал гражданина Грузии, которого интересовали колонии летучих мышей, расположенные в селах Арцеу и Гром Цхинвальского района РЮО. По данным КГБ РЮО, интерес к виду летучих мышей, обитающих на территории Южной Осетии, проявляет Центр Лугара.

В свете этих заявлений интересно, что сегодня, 17 июля, Центр Лугара посетила чрезвычайный и полномочный посол США в Грузии Келли Дегнан, где ее встретили гендиректор и сотрудниками центра. Посла США ознакомили с планами по развитию центра и системы общественного здравоохранения в стране, а также о роли правительственных партнеров и донорских организаций США в этом процессе.

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