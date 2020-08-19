Зря старались: работодатели Латвии разочаровались в программе субсидирования рабочих мест | Экономика | Baltnews

Программа Государственного агентства занятости Латвии, которая подразумевает выплату субсидий работодателям по приему на работу безработных, ожиданий не оправдала. Об этом заявила министр благосостояния республики Рамона Петравича в передаче «Утренняя панорама» на LTV.

Месяц назад Государственное агентство занятости объявило, что, если работодатели возьмут на работу состоящих на учете безработных, ГАЗ готово субсидировать часть их зарплаты. Программа была принята с целью смягчения негативных последствий режима чрезвычайной ситуации в Латвии.

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Заявки на участие в программе могли подать практически все работодатели, которые имели возможность предоставить рабочие места: коммерческие предприятия, сельскохозяйственные кооперативные общества, самозанятые и другие. Работодатели, принявшие стоящих на учете в ГАЗ сотрудников, получали субсидию на зарплату трудоустроенного безработного в размере 50% от месячного оклада – до 430 евро в месяц.

Таким образом, работодатель был обязан из своих средств заплатить только половину зарплаты, остальное покрывало агентство в виде субсидии.

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Программа подразумевает, что ГАЗ берет на себя обязательство покрыть расходы на приобретение индивидуальных средств защиты для снижения риска заболевания коронавирусом недавних безработных (из расчета до 50 евро на одного такого трудоустроенного).

Однако министр благосостояния признала, что к программе нет должного интереса.

«Мы получили заявки о создании 176 рабочих мест. Из них утверждены 111, а реально начали работать 67 человек», – сообщила Петравича.

На программу было предусмотрено финансирование в 23 тысячи евро, и планировалось, что она позволит вывести на рынок труда 15 тысяч безработных. По словам Петравичи, теперь необходимы новые инициативы, поскольку эта программа – не то, чего ожидали работодатели.

Отметим, что ранее латвийским фермерам советовали заменить безработными сезонных рабочих с Украины, которые в этом году не смогли попасть в страну из-за пандемии COVID-19. Фермеры также отнеслись к этому предложению скептически.

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