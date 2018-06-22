Зря Порошенко Ротшильдам свои миллионы доверил

Интересный факт: семейство Ротшильдов практически не фигурирует в рейтингах журнала «Forbes», но несмотря на это, олигархи постсоветского пространства все равно тянутся к ним. Хозяин «Рошен» отложил все свои дела, чтобы лично встретиться с одним из клерков банкирского дома. Он искренне верит, что передача награбленных капиталов в управление ротшильдовскому трасту является лучшей гарантией их защиты. Как в это верит и российский миллиардер Олег Дерипаска. Наняв банк Ротшильдов для продажи пакета акций компании En+, он убежден, что это лучший способ обойти американские санкции.

Ни того, ни другого не смутило, что вера в «гарантии» Ротшильдов ранее подвела Виктора Януковича и Михаила Ходорковского. Что прежде члены семейства часто не выполняли обязательства даже друг перед другом.

На этом фоне притягательность знаменитого клана, на первый взгляд, выглядит как некая тайна. Загадка, которую не понять без рассмотрения истории самого семейства. Дело в том, что Ротшильды никогда не стали теми самыми могущественными Ротшильдами, если бы не… христианство. Именно это религиозное течение с момента своего возникновения отличалось странным противоречием.

Читайте также





Пайфер: «США никогда не давали Киеву гарантий безопасности»

Как Вашингтон выворачивает международные соглашения в свою пользу

Являясь религией милосердия и сострадания, оно всегда (в большей или меньшей степени) негативно относилась к ростовщичеству. И это несмотря на то, что сама христианская вера существовала в условиях частной собственности — в обществе, где господствовал капитал. Такое противоречие подталкивало сначала рабовладельцев, затем феодалов, и, наконец, капиталистов искать себе помощников для спекуляций — тех, на кого можно было переложить ответственность за ростовщическую деятельность и тем самым «не согрешить». Такими помощниками оказалась часть представителей еврейского народа.

Во многом этому способствовало несколько обстоятельств. Прежде всего, евреи с давних времен активно занимались торговой деятельностью. Что же касается ростовщичества, то иудаизм, в отличие от христианства, был более лоялен к этому виду деятельности. Единственный запрет состоял в том, чтобы не давать деньги под процент единоверцам — иудеям. В отношении иноверцев ростовщичество даже поощрялось.

Наконец, еще одним благоприятным фактором было то, что еврейский народ был рассеян по всему миру. Практически одновременно с формированием христианства император Веспасиан (автор фразы «Деньги не пахнут») изгнал большинство евреев из Иудеи. С этого-то момента еврейские общины распространились сначала по всей Римской империи, а затем и по всему миру. И везде они были национальным меньшинство. То, что у них не было не только своего государства, но и этнического центра, позволило очень быстро поставить еврейских ростовщиков под контроль.

Для этого использовалась следующая схема: римские рабовладельцы, а затем европейские феодалы провоцировали антисемитизм, что вынуждало евреев просить у них защиту. Но поскольку стоимость такой защиты была очень высокой, оплатив ее, еврейские ростовщики начинали заниматься еще более масштабными спекуляциями. Это провоцировало новые антисемитские погромы. И вновь ростовщики шли на поклон к своим «покровителям». Получался порочный круг.

Правда, евреи могли выйти из него, занявшись самозащитой. Такую самозащиту могли организовать органы самоуправления еврейских общин. Но все дело в том, что патриции, а затем феодалы заблокировали эту возможность, используя принцип «разделяй и властвуй». Они предоставляли свои финансовые капиталы во временное пользование самым оборотистым, нередко изгнанным из еврейской общины. Заодно разрешали им пускать эти средства в рост. Те, не стесненные никакими моральными ограничениями, быстро обогащались на спекуляциях. После чего с помощью подкупа и шантажа, сводили на нет влияние советов старейшин еврейских общин — кагалов. Заодно нивелировались нравственные установки и ценности теперь уже внутри еврейских общин.

Одним из таких типов и был основатель династии Ротшильдов. Даже на фоне своих аморальных коллег, он выделялся безграничным цинизмом и беспринципностью. По этой причине его было очень удобно использовать там, где требовалось провернуть самые грязные делишки.

Неслучайно тринадцать самых богатых и влиятельных банкиров Европы поручили в 1773 году именно ему часть своих капиталов для осуществления спекуляций. С этого и начался финансовый взлет Ротшильдов, которому во многом помог еще один семейный «талант» — умение очень точно угадывать, с кем наиболее выгодно сотрудничать и кому более предпочтительно услужить. Начав со службы на одного из наиболее богатых немецких курфюрстов Вильгельма IX Гессенского, основатель ротшильдовской династии очень быстро переключился на одного из самых могущественнейших монархов мира — на короля Великобритании. То, что Лондон к тому времени стал финансовой столицей мира, и предопределило дальнейший взлет.

На сегодняшний день Ротшильды — это не столько, собственно, сверхогромные капиталы, сколько бренд. Как некогда Френсис Дрейк, благодаря своей беспощадности и удаче, был кумиром для всех пиратов мира, так и банкирский дом является путеводной звездой для самых прожженных циников и самых отъявленных аферистов планеты. Звездой, хоть и потускневшей, но все еще сияющей.

Читайте также





Михаил Делягин: Чему Россия должна у Англии поучиться

Взлет в мировые лидеры Британии и сохранение ее значения — важный урок

И ведь действительно, кто еще мог цинично развращать весь мир на протяжении двух столетий и ни разу не подвергнуться уголовному преследованию?

Кто еще мог жульничать и спекулировать, не опасаясь последствий?

В честь кого им же развращаемый и предаваемый народ мог назвать одну из главных улиц своей столицы? И это при том, что еврейское государство на Ближнем Востоке возродили не Ротшильды, оно появилось не в последнюю очередь благодаря Сталину. И что делало банкирское семейство во время Холокоста?

Новости политики: Стала известна цель визита помощника президента США в Москву

Источник