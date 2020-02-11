Зона свободной торговли с Турцией добьет промышленность Украины – Азаров

Украина не получит серьезной экономической выгоды от открытия рынка для Турции, убежден бывший украинский премьер-министр

Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: president.gov.ua

В ходе визита в Киев президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган настойчиво говорил о необходимости скорого подписания Договора о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией. У бывшего украинского премьер-министра Николая Азарова сложилось впечатление, что Владимир Зеленский очень хотел понравиться своему коллеге, поэтому и согласился с тем, что процесс подписания документа можно и нужно ускорить.

«Этой теме много лет. Для Турции, более развитой, чем Украина и обладающей огромным экспортным потенциалом, наши рынки весьма привлекательны. Она готова завалить нас разными видами продукции, поэтому открытие наших границ ей выгодно. Дисбаланс во внешней торговле Украины и так вырос до рекордных $14 млрд, то есть мы покупаем больше, чем продаем на $14 млрд. Конечно же, львиную долю составляет Европейский союз, далее Россия, та же Турция и т.д. Это соглашение откроет наш рынок для Турции, а Украина не получит серьезной экономической выгоды от этого. Лишь обречет наши предприятия на скорейшее уничтожение», – заявил политик.

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Азаров назвал «бреднями» заявления о том, что открытие рынков заставит украинскую промышленность выйти на новый уровень. «Для модернизации нужен ресурс. А где же его взять без конкурентной продукции и очень хорошего рынка сбыта? Если ты отстал, то ресурса нет. На Украине в последние годы из-за госпереворотов и неподготовленных управленцев экономика не имела длительного периода накопления и модернизации. А за три года не модернизируешь ведь экономику, для этого нужно лет 10-15. В такой ситуации нужно использовать меры госрегулирования и госпротекционизма для развития нашей экономики».

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