Золотые резервы обеспечат защиту от санкций

В 2020 году пандемия коронавируса повлекла за собой рост инфляции и уменьшение мирового золотого запаса. Все это отразилось на курсе драгоценного металла и привело к ухудшению показателей мировой экономики, которые снизились на 4,3%. В целом в США и некоторых других странах денежная масса увеличилась на 15,7% в период с конца зимы до начала осени прошлого года. Вице-президент Золотого монетного двора Алексей Вязовский рассказал «Инвест-Форсайту» о возможной ситуации с рынком драгоценных металлов в 2021 году.

Управляющий партнер Золотого монетного двора Алексей Вязовский

Рост курса золота: основные факторы

— 2020 год в экономическом плане стал непростым для всего мира, однако курс золота остался на стабильном уровне и даже вырос. Чем объясняется тенденция?

— Желтый металл является традиционным защитным активом. Он служит в этом качестве человечеству уже больше двух тысяч лет (первые золотые монеты были отчеканены в VI столетии до н.э. в Лидии). Неудивительно, что в кризисные периоды люди сохраняют свои сбережения в желтом металле. В 2020 году на курс золота повлияли сразу несколько факторов. Во-первых, пандемия коронавируса. Она вызвала закрытие границ, остановку работы шахт и аффинажных заводов, что привело к дефициту золота. Во-вторых, низкие или даже отрицательные процентные ставки по многим надежным активам. Нет смысла хранить капиталы в бумагах, которые приносят убыток. В-третьих, рост уровня инфляции. По данным ООН, мировая экономика сократилась на 4,3% в 2020 году. Процентные ставки находились на низком уровне в ведущих странах мира: США — 0,25%, Еврозона — 0%, Британия — 1%, Япония — 0,1%, Швейцария — 0,75%.

— По данным Центробанка, стоимость золота в государственных резервах превысила такой же показатель по доллару США. В чем причина? И как это повлияет на экономику страны в целом?

— Начиная с апреля Россия больше не покупает золото, оставшийся запас равен 73,9 млн унций. Фактор, повлиявший на стоимость золотого резерва, имеет отношение к годовому росту курса на одну четвертую часть в долларовом эквиваленте. Рост объема золотых резервов обеспечит защиту от санкций, например в форме блокировки долларовых активов. Так что с этой точки зрения накопления ЗВР в желтом металле — правильная политика.

— Эксперты придерживаются мнения, что торговая война между Китаем и США будет продолжаться, вне зависимости от того, кто будет заседать в Белом доме, а это негативно скажется на стоимости золота и серебра. Какое ваше мнение по этому поводу?

— В случае эскалации геоэкономического конфликта между двумя ведущими мировыми державами курсы серебра и золота увеличатся, поскольку инвесторам понадобятся дополнительные защитные активы. Дело в том, что торговая война ударит по промышленности, а значит, пострадают котировки фондовых рынков. Согласно отчету Федерального резервного банка Нью-Йорка, в 2020 году американские компании, акции которых котируются на фондовой бирже, недополучили $1,7 трлн вследствие указанного конфликта.

Павел Лисицын / РИА Новости

Мировая экономика и рынок драгметаллов

— Мировые фондовые рынки в последнее время показывают хорошие результаты, однако увеличение количества больных коронавирусом и проблемы с вакцинацией могут привести к иным последствиям. Как вы оцениваете перспективы развития рынка драгоценных металлов в 2021 году?

— Какую западную страну ни взять, можно увидеть, что количество денежной массы увеличивается небывалым образом. Так, начиная с последнего месяца зимы и заканчивая октябрем 2020 года общий объем денежных средств в Америке возрос с $15,4 млрд до 18,8. Эта сумма составляет 22% от всего запаса. Если оценивать ситуацию в целом, то в таких странах, как Великобритания, Япония, США, а также в государствах Евросоюза, указанный выше показатель поднялся на отметку в 15,7% за период с февраля по сентябрь прошлого года. Очевидно, что золото лучше бумажных денег. Его нельзя напечатать по воле правительства.

Уменьшение продаж ювелирных изделий (в случае новых локдаунов) будет снова компенсировано ростом инвестиционного спроса на драгметалл. В 2020 году биржевые фонды накопят в своих запасах примерно 1205 тонн драгметалла, что в три раза больше, чем в 2019 году. Показатель может достигнуть 1362 тонн в 2021 году. Объем покупок инвестиционных монет может достигнуть рекордных 300 тонн.

Согласно прогнозу МВФ, реальный рост ВВП составит в 2021 году 5,2%, значит, увеличится покупательная способность населения в главных странах — потребителях драгметалла: Китае и Индии. Признаки восстановления потребительского спроса в этих странах появились в конце 2020 года. В октябре прошлого года продажи ювелирных изделий в Китае выросли на 17% в годовом исчислении. Все указанные обстоятельства обосновывают наш прогноз курса золота на 2021 год — $2000–2100 за тройскую унцию.

— Многие развивающиеся страны начинают восстановление экономики после кризиса. Повлияет ли это на спрос на золото?

— Полагаю, восстановление экономики в Китае и Индии может привести к увеличению спроса на золото. В 4-м квартале рост ВВП Поднебесной в годовом исчислении достиг 6,5%, превысив показатель предыдущего квартала. В декабре объем изъятий драгметалла из Шанхайской биржи золота и торговля контрактом, обеспеченным драгметаллом (Au(T+D)), выросли в месячном исчислении на 27% и 30% соответственно. Спрос на желтый металл, как правило, увеличивается в преддверии китайского Нового года, который начинается в феврале.

К концу 2020 года объем паев в отечественных золотых биржевых фондах повысился до 60,9 тонны, что на 16,1 тонны, или на 38%, больше в годовом исчислении. Экономическая и финансовая неопределенность, вызванная пандемией, а также повышательный тренд курса золота вызывали приток инвестиций в золотые биржевые фонды Китая на протяжении большей части 2020 года, что соответствует мировому тренду.

Что касается Индии, восстановление ее экономики привело к росту инвестиционного спроса в декабре прошлого года. По данным Всемирного золотого совета, объем паев индийских биржевых фондов вырос до 28,3 тонны к концу 2020 года по сравнению с 14,8 тоннами в годовом исчислении. Импорт золота в страну повысился до 73,2 тонны, что на 45% выше в месячном исчислении и на 41% выше в годовом исчислении. Это указывает на перспективы увеличения потребительского спроса.

— В последнее время поступает информация о настоящей «золотой лихорадке» в Турции. К чему приведет такой большой спрос на золото и что это может говорить об экономической ситуации в стране?

— С прошлого года турецкие фирмы и розничные инвесторы почти утроили объемы своих золотых запасов. В стоимостном выражении речь идет о $36 млрд. К этой цифре следует добавить запасы золота в домах рядовых граждан. Их объем вырос с 3 до 5 тыс. тонн, а это $186–310 млрд при текущем курсе. Причина заключается в том, что в 2020 году турецкая лира обесценилась на 20% относительно американской валюты, в стране наблюдалась валютная паника, люди продавали лиру и покупали защитные активы. Среди них золото — на первом месте.

— На прошлой неделе цена на золото упала с $1850 до 1828 за унцию. В первую очередь так случилось из-за усиления американской валюты. Чего ожидать дальше, ведь будущий президент США Джо Байден обещает стимулировать экономику на сумму в $1,9 трлн?

— Чем больше впрыснуто на фондовые рынки ликвидности «вертолетных» денег, тем вероятнее повышение уровня инфляции. А это приводит к автоматическому росту цен на золото. Кроме того, при администрации Джо Байдена нужно ожидать введения новых налогов, которые коснутся бизнеса. Следовательно, коррекция на изрядно перерастянутом фондовом рынке США вполне предсказуема. В таких условиях, а также учитывая коронакризис и проблемы с вакцинацией, восстановление мировой экономики будет незначительным в этом году.

Спрос на золото вырастет, поскольку реальная доходность облигаций продолжает падать в условиях низких процентных ставок. На 25 января реальная доходность 10-летних облигаций составляет 1,03, 20-летних — 0,56, а 30-летних — 0,32. Сравните с 20-процентной доходностью, которую дало золото своим инвесторам в прошлом году.

Ситуация с платиной и «цифровизация» золота

— Ситуация с металлами платиновой группы остается не очень радужной. Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, шахты по добыче драгметаллов закрываются на неопределенное время. Как это повлияет на рынок в целом?

— В целом приведет к снижению котировок. Однако отметим, что платина сыграет решающую роль в условиях водородной экономики. Этот драгметалл необходим для топливных элементов и производства водорода посредством электролиза воды.

Изменение стратегии в сфере энергетики обусловлено последствиями пандемии коронавируса. В этом году водород был признан в качестве надежного источника возобновляемой энергии. В июле 2020 года Европейский Союз обнародовал программу относительно использования водорода в контексте поставленной недавно цели: к 2050 году прекратить выбросы углерода и перейти к безотходной экономике. В качестве первого этапа на пути к достижению цели планируется увеличить производство «зеленой» энергии посредством электролизеров в 6 раз, до 7 гигаватт, к 2024 году. Мы не исключаем, что реализация этих планов поддержит курс платины.

— Спрос на платину в 2020 году вырос на 78%, что достигает 96 тысяч унций. Какой прогноз относительно стоимости этого металла на 2021 год?

— Платина, будучи более редким благородным металлом, на протяжении многих десятилетий оказывалась в 1,25 раза дороже золота. Однако в настоящее время платина вполовину дешевле желтого металла. Следовательно, если унция желтого металла будет находиться на уровне $2000, унция платины должна подорожать до $2600, то есть более чем вдвое относительно текущего курса в $1000. К 26 января 2021 года соотношение золото-платина составляет 1,7, тогда как рекордный минимум составлял 0,43, а максимум — 2,30.

— В последние два десятилетия экономика постепенно переходит в экономическую сферу. Крупные компании все больше работы осуществляют через интернет, развивая цифровую инфраструктуру. Возможна ли в будущем «цифровизация» золота?

— Несмотря на то, что появилось множество цифровых активов, так или иначе привязанных к драгметаллу (стейблкоины и т. д.), они все же не обладают безопасностью и автономностью от финансовой системы и технологий, которыми может похвастаться физический драгметалл. Многие токены, обеспеченные желтым металлом, страдают от низкой ликвидности, поскольку торгуются на нескольких биржах сразу. Кроме того, зачастую клиенту невозможно удостовериться, действительно ли компания-эмитент имеет физическое золото для обеспечения цифрового актива. Поэтому «цифровизации» золота суждено остаться частичной.

Беседовала Кристина Фирсова

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