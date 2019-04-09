Золотовалютный резерв РФ побил пятилетний рекорд: данные ЦБ РФ — Sun-news.ru

В начале этого месяца стало известно, что Россия смогла максимально повысить свой золотоносный запас. Банк России утверждает: сегодня стратегические запасы золота увеличены на $1,8 млрд и составляют 487,8 млрд долларов. Именно эти цифры были опубликованы на официальном сайте Центробанка РФ.

Состав резервов

В эту сумму включены:

Запасы золота и драгоценных камней: слитки золота, палладия и серебра, алмазы.

Денежные средства в валюте, хранящиеся на счетах или в качестве наличных номиналов.

Активы, размещённые на российских счетах в МВФ, которые называются правами заимствования.

Средства, которые вносит каждая страна в момент вступления в МВФ с оговоркой, что в случае ухудшения государственной экономической ситуации, они могут быть получены в виде помощи.

В золотовалютный запас страны входит и монетарное золото: например, три года назад его размер составил $57,96 млрд. Основной объем помещён в специальные хранилища в виде изделий массой от 10 до 14 кг. Центральное хранилище имеет площадь более 17 тысяч кв. метров, расположено в помещении Центробанка, аналогичные места хранения расположены в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Политика регулятора по диверсификации вложений международных резервов

Эльвира Набиуллина — глава Центрального Банка России обнародовала информацию о том, что в августе прошлого года были сокращены вложения активов в государственные облигации США на 0,8 млрд долларов, учитывая усиление санкций. «… Мы ведём политику по диверсификации государственных вложений, чтобы обеспечить их сохранность и доходность, учесть разные риски: экономические, финансовые или геополитические», — заявила Набиуллина представителям СМИ.

РФ стала активно избавляться от госбумаг США с начала апреля текущего года, из-за того что были введены очередные санкции, направленные против бизнесменов и компаний из РФ.

Динамика роста

Если в середине 60-х годов XIX века золотой запас (ЗР) царской России составлял только 57 тонн, то уже через 20 лет он возрос до 700 тонн, а в начале XX века эта цифра увеличилась, как минимум, вдвое. Статистические данные такие:

В конце 1913 года Российская империя владела 1400 тоннами золота, что было наиболее крупным запасом в мире.

За время Первой мировой войны, революции и гражданского противостояния запасы были сокращены примерно на 150 тонн.

К началу ВОВ СССР

Война и восстановление страны в послевоенный период снизили этот показатель на 300 т.

Во времена правления Л. Брежнева ЗР снизился с 1330 до 438 тонн.

При развале СССР

В. Путин принял страну с показателем ЗР всего в 415,8 т.

На 1 ноября прошлого года в хранилищах РФ было 2066,2 тонн золота, что обеспечило стране шестое место в мире по величине ЗР.

Некоторые критики заявляют, что присоединение Крыма сильно сократило ЗР страны, но статистика утверждает противоположное: июнь 2015 года — 1238 т., а в феврале 2014 было 1041 тонн, т. е. рост составил 198 тонн, а это больше чем в таких развитых странах, как Сингапур (128т.), Таиланд (152 т.) или Филиппины (192 т.).

Для чего нужен золотой резерв

Золото испокон веков было универсальной валютой во всех межгосударственных сделках и торговле. Затем ему на смену пришли банкноты, поэтому золотовалютный резерв (ЗВР) государства стал исчисляться в количестве хранимого золота. Его главное предназначение — быть гарантом международной оплаты, поддерживать стабильность внутренней экономики государства.

Сегодня мировая экономика построена на разных видах мировых валют, преимущество имеет доллар, а ЗВР страны используют в виде резервного фонда, который поможет выйти из кризиса или спасти граждан в случае природных катаклизмов.

Рост ЗВР

Он зависит от добычи жёлтого металла на территории государства, второй источник — вывоз и продажа его за границей, а третий — международные займы. Имеет значение и сдача гражданами золотых изделий, а также реализация финансовыми учреждениями своих золотых запасов. Цена фиксируется на международных и внутренних государственных торгах. В последнее время цены на золото резко возросли, например, с начала XXI века стоимость повысилась на 400%, поэтому увеличилась и его добыча.

Технический прогресс не стоит на месте, технология добычи значительно изменилась за последние годы, что помогает значительно увеличить объёмы золота после повторной обработки отходов на золотодобывающих предприятиях.

Управление ЗВР

Основное хранилище находится под управлением Центробанка — там содержится две трети ЗВР страны. Главное помещение расположено в столице РФ, где хранится 6100 специальных ёмкостей со слитками и банкноты разного достоинства на случай чрезвычайной ситуации. Помещение имеет современное охранное оборудование, гарантирующее защиту от внешних угроз. Именно по этой причине правительство страны не скрывает место главного хранилища золотого запаса России.

Использование резерва

Доступ к расходам ЗВР имеют только соответствующие органы правительства страны, так как только им доверено распоряжаться неприкосновенным запасом. Средства из ЗВР могут быть направлены на расчёты за внешнеторговые операции, оплату внешних и внутренних долгов или в качестве государственных инвестиций. Если правительство сочтет нужным, то средства могут направляться на погашение временных дефицитов в платёжных операциях страны.

Резервы России

По величине ЗВР Россия занимает шестое место в мире, лидером считается Китай, который сейчас держит втайне реальную цифру, на второй позиции Япония, а третье место занимает Саудовская Аравия. Как ни странно, но США занимают 18 место, т. к. не считают необходимым держать большие запасы золота — государственные банкноты представляют собой международную валюту.

Золотовалютный резерв РФ превышает необходимую расчётную сумму практически вдвое, что благоприятствует стабильной работе государства и поддержанию внутренней экономики на должном уровне.

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