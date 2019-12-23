Золото взлетит на 20% в 2020 году — аналитик Bloomberg

Золото может ждать великий 2020 год, считает аналитик Bloomberg Эдди ван дер Уолт. Драгметалл может подорожать в следующем году на 20%, до 1800 долларов, в связи с угрозой рецессии в США.

Производственные проблемы, рынок труда, характеризующийся почти полной занятостью, и периодические инверсии кривой доходности позволяют предположить, что самый продолжительный период экономического роста в США подходит к концу, пишет ProFinance. Добавляют проблем и торговые войны.

Согласно средней оценке экономистов, опрошенных Bloomberg, вероятность рецессии в следующие 12 месяцев составляет 30%. Национальная ассоциация грузоперевозчиков США считает, что вероятность рецессии достигает 80%. Защитные активы, такие как золото, могут дорожать даже в ожидании рецессии.

Золото имеет обратную корреляцию с долларом, но многие аналитики ожидают ослабления американской валюты в следующем году. Даже устойчивый доллар не сможет остановить ралли золота.

Конечно, спрос со стороны некоторых потребителей пострадает по мере роста цен. Однако, основная часть спроса на золото приходится на ETF и фьючерсы. Ван дер Уолт обращает внимание на снижение показателя отношения чистой нетто-позиции к доли открытого интереса на Comex с 50% до 30%. Таким образом, имеется пространство для восстановления этого «навеса» в 2020 году.

Спрос на золото будет поддерживаться и за счет мировых центробанков, с их растущим желанием диверсификации и ухода от доллара, так как США ослабляют международные связи, накладывают санкции на другие страны и ограничивают доступ к долларовому финансированию.

Между тем, реакция со стороны предложения не представляет угрозы, учитывая почти неэластичную кривую предложения золота. С 1972 года медианный прирост золота в периоды роста составлял около 19%. Это говорит о том, что уровни от 1700 долларов за унцию до 1800 долларов достижимы, если рынки начнут закладываться на рецессию.

«Золото часто называют контрциклическим инструментом, то есть растущим, когда весь мир трясет от страха. Строго говоря, это не совсем так. 2008 наглядно показал, что золото также теряет в цене на пике рыночных страхов, когда инвесторы ликвидируют рыночные рисковые позиции.

Однако стоит также помнить, что до 2007 и после – в 2009-2011 – золото летело вверх с ускорением. Причиной тому является ответ центробанков на замедление экономики: накачка монетарной системы деньгами подспудно «накачивает» цену золота.

Это же, пусть и в меньшем масштабе, мы видели в 2019, когда золото росло в ответ на смягчение политики центробанков. Так что, если мировая экономика потребует еще стимулов, ставка на рост золота выглядит вполне разумной. Если же рынки полетят в пропасть, в какой-то момент эта лихорадка может вредить и данному драгоценному металлу», — отмечает команда аналитиков FxPro.

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