Золото вновь подскочило в цене

С начала лета стоимость золота выросла на 2,9 тысячи тенге за грамм. И пока все идет к тому, что оно будет дорожать и дальше.

Источник — InZoloto.ru

Впервые в новейшей истории Казахстана стоимость грамма золота превысила 18,5 тыс тенге. По данным Нацбанка, официальная цена на драгметалл на 9 августа 2019 года составляет 18531 тенге 37 тиын. Только за предшествующие сутки она выросла на 345 тенге. С начала августа золото в Казахстане подорожало на 861 тенге, а с начала лета – почти на 2,9 тысячи на грамм.

Золото остается в 2019 году одним из самых высокодоходных инструментов для инвестиций. Официальная стоимость, указанная на сайте Нацбанка, на 1 января составляла около 15,9 тыс тенге. таким образом, чуть более, чем за 7 месяцев главный драгоценный металл подорожал на 16,6%. Купить слиток оказалось гораздо выгодным способом сохранить и приумножить сбережения, чем перевод в доллары, евро или хранение на банковском депозите.

Дальше – больше?

Конечно, золото дорожает не только в Казахстане – это общемировой тренд. 9 августа его стоимость на мировых биржах превысила $1510 долларов за тройскую унцию (шестилетний рекорд). Еще в мае оно стоило около $1280. Главная причина такого роста – геополитическая нестабильность в мире.

Золото традиционно используется как защитный актив. В него вкладываются инвесторы, когда рынки лихорадит. А мировая экономика неспокойна. Еще в июне на нефть надавило обострение отношений между США и Ираном. Правда особого продолжения ситуация не получила, но свое влияние на сырьевые рынки оказать успело.

Август начался с гораздо более сильного потрясения – обострения торговой войны между США и Китаем.

На поддержку золота влияют и другие факторы. Ведущие центробанки смягчают и без того мягкую денежную политику, чтобы поддержать рост экономик. Доходность гособлигаций США опустились до уровней, примерно равных текущей инфляции (около 2% годовых). То есть не дают реальной доходности.

Мировой долг растет на фоне затянувшегося цикла роста экономики США и рекордных значений S&P 500. Это намекает на грядущую рецессию и, вероятно, девальвацию валют (в том числе и главных мировых). В таких условиях золото будет только дорожать.

Нацфонд переходит на золото

В Казахстане золото любят. Его добывают, продают населению в слитках, а запасы пополняют закупая драгоценный металл за рубежом. Поэтому мировой рост цен на золото для Казахстана – это хорошая новость. Тем более, что большая часть госрезерва хранится именно в этом драгоценном металле.

Нацбанк готовится к изменению курса тенге

Международные резервы Национального фонда по итогам июня составили 28,2 млрд долларов. Из них более 17 млрд долларов приходится на золото. По итогам первого полугодия стоимость увеличилась на 18,5%. Резервов в валюте за это же время стало меньше на 32,5%. Активы Нацфонда в иностранной валюте сейчас вообще крайне невелики – их объем составляет 11,2 млрд долларов. А это минимум с марта 2006 года.

Теперь в золоте будут храниться не только резервы, но и частично активы Нацфонда. Соответствующий указ подписал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«В соответствии с моим указом внесены изменения в концепцию формирования и использования средств Нацфонда. Теперь доля золота в сберегательных активах Нацфонда будет составлять до пяти процентов. Это необходимо для повышения сохранности и защиты активов Нацфонда», — написал Токаев в Twitter.

Ранее 80% активов Национального фонда хранилось в облигациях, остальное – в акциях. Теперь от этой политики решено уйти. Согласно новому («сбалансированному») распределению активы будут разделены следующим образом:

60% облигаций,

30% акций,

до 5% альтернативные инструменты

до 5% золото.

Стоит отметить, что международные активы Нацфонда на конец июня составляют 58 млрд 177 млн долларов. Таким образом в золото будет переведено активов на общую сумму около 2,9 млрд долларов.

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