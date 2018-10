Золото в плюсе; доллар снизился на фоне падения доходности госбондов





Investing.com — Цены на золото выросли в среду на фоне ослабления доллара США, поскольку доходность гособлигаций снизилась в ходе предыдущей сессии.

Декабрьский на Нью-йоркской товарной бирже вырос на 0,18% до $1193,60 за тройскую унцию.

Между тем, , который отражает силу доллара против корзины из шести валют, снизился на 0,1% до 95,29.

Также внимания удостоились сообщения, согласно которым президент США Дональд Трамп отмечает слишком быстрое повышение ставок ФРС.

«Я думаю, нам не нужно идти так быстро», — сказал Трамп в инервью CNBC. «Я не хочу замедлять ее даже немного», — сказал он, добавив, что нет необходимости повышать ставки, когда экономика не демонстрирует признаков опережающей инфляции. Однако Трамп признал, что он не обсуждал вопрос ставок с главой ФРС Джеромом Пауэллом.

Золото также выиграло от снижения аппетита к рисковым активам после того, как МВФ понизил прогноз по ВВП США, Китая, зоне евро и Великобритании, заявив, что теперь ожидает, что мировая экономика вырастет всего на 3,7% в 2018 и 2019 годах, по сравнению с 3,9 %, которые закладывались ранее.

