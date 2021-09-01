Золото в квадрате. Грозит ли новым кризисом глобальный рост цен на недвижимость — DSnews.ua

Мировые аналитики после глобального финансового кризиса дуют на холодное, боясь вновь обжечься на «горячих пузырях». Спустя несколько лет после 2008 г. даже удалось найти тот самый дом в одном из глубинных штатов США, непогашенная ипотека по которому создала эффект домино, когда «ипотечная мандала» с массой встроенных сложных инструментов рухнула в один миг. Механика этого кризиса очень хорошо показана в одной из сценок фильма «Игра на понижение», где один из отцов поведенческой экономики, нобелевский лауреат Ричард Талер, объясняет американской певице Селене Гомес теорию подталкивания, которая проявилась, в частности, в резком взлете популярности сложных производных инструментов CDO (облигаций, обеспеченных долговыми обязательствами. — «ДС»), пирамида которых и стала триггером мирового кризиса. Суть аргументов Талера заключалась в наглядном примере, когда за столом казино сидела небольшая группа людей, а большая толпа зевак вокруг делала ставки: на играющих, на тех, кто поставил на играющих, на тех, кто поставил на поставивших на играющих, и так далее. Проигрыш одного становился трагедией для десятков других. Точно так же и в модели ипотеки — дефолт по кредиту становился трагедией не только для заемщика, который не смог его погасить, но и для владельцев производных финансовых инструментов, выпущенных на данную задолженность. А это и венчурные, и пенсионные, и инвестиционные и хедж-фонды по всему миру, за которыми стоят сотни миллионов вкладчиков и клиентов.

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