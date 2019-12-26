Золото превысило 1500 долларов и готовится расти в 2020 году

Золото укрепило свои позиции, поднявшись выше психологического рубежа 1500 долл. за унцию. Инвесторы корректируют свои позиции с учетом ожиданий на 2020 год. Золото растет после Рождества даже несмотря на подъем мировых акций и ослабление торговых противоречий США и Китая. Серебро выросло вместе с платиной. Это был знаменательный год для драгоценных металлов.

Спотовые цены на золото растут четвертый день подряд, демонстрируя лучший результат с октября. Они показали самое высокое закрытие за последние семь недель. Металл демонстрирует самый большой годовой прирост с 2010 года.

Прорыв выше 1500 долларов на фоне новых максимумов в американских акциях, отскока доходности облигаций Казначейства США и роста доллар «приводит к предположению, что быки будут покупать в Новом году, поэтому рынок пытается занять соответствующие позиции раньше времени», — сказал Тай Вонг, руководитель торговли деривативами металлов в BMO Capital Markets. «У этого (движения) есть немного таинственный импульс, и никто не хочет стоять (у него) на пути».

Подъем происходит на фоне того, что Федеральный резерв взял паузу в снижении ставок в следующем году после трех сокращений в 2019 году.

«Без «голубиного» разворота ФРС маловероятно, что золото покажет взрывной рост, но похоже, что рынок пытается выйти в новый более высокий торговый диапазон», — считает Стивен Иннес, главный стратег азиатского рынка AxiTrader. Эта текущая тенденция «является очень благоприятным знаком для золотых быков», сказал он.

Золото выросло примерно на 18% в этом году, так как инвесторы устремились поголовно в активы-убежища в период обострения торговой войны между США и Китаем и снижения ставок многими центральными банками. Последний скачок вверх произошел даже несмотря на то, что Дональд Трамп сказал во вторник, что сделка с Пекином «состоялась».

«Следует проявлять осторожность, поскольку рынки физического золота могут быть крайне волатильными, учитывая низкий уровень ликвидности бирж, особенно при игре на понижение, поскольку торговые новости остаются позитивными и фондовые рынки все еще достигают новых высот», — сказал Иннес.

Спот-цена на золото в Нью-Йорке в 9:06 утра выросла на 0.6% до 1509.10 долл. за унцию. Серебро поднялось на 1.3%, а платина выросла на 1.6%. Палладий также вырос. На фьючерсном рынке золото с поставкой в феврале выросло на 0.6% до $1513.30 на Comex. Наиболее активно торговались колл-опционы, дающие право купить золото с поставкой в январе по $1525, причем 856 лотов перешли из рук в руки по одной сделке. Спотовые цены достигли максимума в 1557.11 доллара в начале сентября, самой высокой цены за последние шесть лет. Глобальные запасы металла в обеспеченных золотом биржевых фондах также увеличились в 2019 году.

В преддверии Нового года мнения о перспективах золота неоднозначны. Ранее в этом месяце JPMorgan Chase & Co. посоветовал продавать золото, так как мировая экономика наберет обороты. Среди быков: Goldman Sachs Group Inc. и UBS Group AG, которые видят подъем до 1600 долларов/унция.

Другие драгоценные металлы также хорошо себя чувствовали. Палладий — на прошлой неделе достиг рекордных $2000.35 за унцию и вырос на 50% в этом году. Платина прибавила 20% в 2019 году.

Ранджита Пакиам в Сингапуре, Ивонн Юэ Ли в Нью-Йорке, Bloomberg

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