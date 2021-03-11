Золото больше не хеджирует риски по акциям — BlackRock

Падение цен на золото сопровождалось оттоком капитала из золотых ETF

Источник: Bloomberg

По словам Русса Кестерича, управляющего портфелем Global Allocation Fund BlackRock, золото уже не так эффективно справляется с задачей хеджирования рисков в других классах активов, а также хуже защищает от инфляции. Более того, если процесс восстановления начнет набирать тем, драгметалл продолжит дешеветь, предупредил эксперт.

Падение стоимости золота сопровождалось устойчивым оттоком капитала из обеспеченных золотом ETF.

Золото «потерпело фиаско в качестве инструмента хеджирования для акций», — добавил Кестерих, отметив, что его положительная корреляция с рискованными активами была даже сильнее по сравнению с акциями технологических компаний. «Способность золота защищать капитал от инфляции… несколько преувеличена. Его можно назвать достойным средством сбережения в очень долгосрочной перспективе — например, если речь идет о столетиях — но для большинства инвестиционных горизонтов оно не годится», — добавил он.

Золото дешевеет с начала 2021 года, поскольку мировая экономика постепенно восстанавливается после пандемии. Доходность по гос. облигациям тоже растет, даже несмотря на коррекцию на этой неделе. Инвесторы часто добавляют золото в свой портфель, чтобы сбалансировать риски по другим классам активов, в частности, по акциям. В BlackRock отмечают, что сейчас золото не работает как инструмент хеджирования рисков, связанных с инфляцией или динамикой на рынке акций.

«Если нет уверенности в падении доллара, я бы сократил позиции по золоту», — написал Кестерих в комментарии от 10 марта. Он также отметил, что драгоценный металл все еще демонстрирует сильную корреляцию с американской валютой. «У инвесторов, которым все еще нужно хеджирование, остается лишь один вариант — наличные».

На утренних торгах в четверг золото торгуется по цене $1 734.57 за унцию. С начала года металл подешевел на 8%. Индекс доллара, между тем, подорожал на 2%. За тот же период S&P 500 вырос на 4%.

«Корреляция золота с акциями и инфляцией варьируется от положительной до практически нулевой, по отношению к доллару она остается отрицательной», — сказал Кестерих. «По этой причине золото, вероятно, все еще следует рассматривать как хедж для доллара».

Экономики стремятся ускорить процесс восстановления экономики после пандемии. Новый пакет стимулов на $1.9 трлн, предложенный Джо Байденом, в среду получил зеленый свет в Конгрессе: его 220 членов палаты представителей поддержали, 211 проголосовали против. Таким образом, документ отправляется на подпись президенту.

Преграды на пути

«Дополнительные стимулы и успешная вакцинация предполагают возможность экономического подъема», — написал он. «Если это произойдет, реальные ставки, вероятно, продолжат подниматься от исторически низких уровней. Как и в прошлом месяце это, вероятно, станет препятствием для золота».

Падение цен на золото в этом году сопровождалось устойчивым сокращением запасов в обеспеченных золотом биржевых фондах. Банки понизили целевые прогнозы по золоту после роста цен к рекордным максимумам в 2020 году. Мировые объемы ETF упали до самого низкого уровня с июня, потеряв около 150 тонн в 2021 году.

Прогнозы снизили UBS Group AG и Goldman Sachs Group Inc., причем последний отмечает, что основная причина низкой эффективности золота — это ротация в рискованные активы на фоне переоценки состояния мировой экономики. В январе ABN Amro Bank NV предупредил, что золото достигло пика и будет падать.

Подготовлено Profinance.ru по материалам агентства Bloomberg

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