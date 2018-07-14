Золотая орда: Опыт врагов

«Нет худа без добра», — гласит известная каждому из нас пословица. Мудрость ее в буквальном смысле проверена веками, практически весь исторический путь, которая прошла Россия, прямое подтверждение этих слов. Вот, скажем, что может быть страшнее золотоордынского ига, которое отбросило развитие нашей страны на многие столетия назад, когда кочевники не единожды громили и сжигали города и села Руси дотла? Наверное, ничего, но, как ни странно, даже в этой кромешной тьме был робкие лучи надежды. И эти лучики, возникшие абсолютно вопреки всему, потом не раз спасали нашу Родину в ситуациях, которые, казались, были безнадежными.

В этом материале отметим только основное, что перенял народ России у завоевателей, пришедших в середине XIII века на нашу землю. Их всего три, на наш взгляд, но весьма важных.

Урок 1. Военное искусство

Во всем мире никто, наверное, не пытается оспорить, что на протяжении последних примерно 500 лет русская армия является одной, а в определенные периоды — и самой сильной армией в мире. Но как и почему она стала таковой? Восточнославянские племена особой воинственной не отличались, тактической изощренностью вроде бы тоже — и вдруг, произошло чудесное преображение, а потом еще несколько раз. И на каждом таком победоносном витке вооруженные силы Руси занимали все более лидирующие позиции.

Причин у этого, конечно, много и самых разных. Но в основе, можно предположить, тот боевой опыт, который заложило противостояние с Золотой ордой и обучение у нее — вольное или невольное — ратному делу.

Удивительно, но самую первую крупную свою победу наши предки одержали в ходе Невской битвы и сражения на Чудском озере сразу после нашествия Батыя. Конечно, это случайное совпадение, но весьма символическое.

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Наши витязи, столкнувшись с прекрасно организованной армией, поняли, что Родину, конечно, надо защищать отчаянно, но одного мужества и одной доблести для этого мало. Армия должна быть внушительной и желательно профессионально обученной. Ну и самое главное, что защита родной страны — дело не только небольшой княжеской дружины, сколь бы искусной она ни была, а всего народа. Только в этом случае можно остановить даже самого могучего и опасного врага.

Тактика огромных, лавинообразных ударов мощных подвижных группировок, которые Русская, Красная, Советская и Российская армии стали широко применять на поле брани, во многом напоминает стратегию золотоордынских противников. Маневр, натиск, напор, которые культивировали войска Батыя с годами и веками появились и в списке достоинств русского воинства. Помимо традиционной, многовековой стойкости и готовности к самопожертвованию во имя свободы и независимости своего Отечества.

Да, потом эта тактика и стратегия творчески была развита выдающимися полководцами самых разных эпох. От Петра Великого и Александра Суворова до генерала А.А. Брусилова и маршала Г. К. Жукова. Но исходный код проповедуемых ими яростных атак стоит искать в действиях всесокрушающей, весьма неприхотливой и очень мобильной золотоордынской конницы.

Урок 2. Необходимость отлаженной структуры сообщений

Можно быть гениальным полководцем, можно подготовить лучшую армию в мире — и потерпеть сокрушительное поражение, если не иметь при этом надежной системы связи и тылового обеспечения. Как раз одной из самых сильных сторон империи, созданной Чингисханом, была обыкновенная служба передачи сообщений, точнее, ее быстрая, эффективная и бесперебойная работа по отлаженной системе.

Не будет преувеличением сказать, что научил этому искусству как раз хан Батый. И теперь оно занимает как минимум второе место после военной закалки в том, что унаследовала Россия у некогда оккупировавшей ее Золотой орды.

Трудно даже представить, как удалось бы на протяжении многих веков управлять такой гигантской территорией, которую занимает наше Отечество, если бы в любой ее уголок, в том числе самый удаленный, информацию не доставлялась бы с огромной скоростью. Причем задолго до изобретения телефона, телеграфа, железных дорог, авиации. Вместо всего этого были самые обычные ямщики.

Работала их служба настолько четко и быстро, что легендарный персонаж признанной бессмертной комедии Д. Фонвизина «Недоросль» г-жа Простакова даже засомневалась в необходимости знания географии. Зачем она нужна? Ведь есть ямщики.

России их структура как раз досталась в наследство от Золотой орды. Собственно, само слово «ямщик» происходит от названия станций, которые они использовали как перевалочные пункты, — ям.

Считается, что эта система придумана в монгольском государстве глубокой древности и была реализована задолго до того, как установилось на Руси ордынское иго. И понятно почему — в ней была необходимость для связи друг с другом кочевников-пастухов, находящихся очень далеко друг от друга. Затем она помогла четкой управляемости огромной армией, все дальше уходящей на Запад, ну и, наконец, для выстраивания государственной власти в Золотой орде.

В результате после падения ига русским великим князьям и царям не нужно было ничего нового выдумывать, им достаточно было просто использовать, но уже для интересов нашей страны, готовую машину Чингисхана и его потомков. Она, конечно, шлифовалась с годами и тем более столетиями. Но сам принцип и основные элементы — с заменой лошадей по дороге, постоялыми дворами для отдыха, ямщиками и смотрителями — по сути, были «монгольскими». Вплоть до середины XIX в.

Урок 3. Понимание, что большей опасности с Востока нет

После нашествия Батыя, разорительных походов его последователей — Мамая, Тохтамыша и др. золотоорыднских ханов все агрессии приходили на русскую землю с Запада. Прежде всего, потому что достойных противников, способных нанести удар, на протяжении последующих столетий на Востоке не было — все были разгромлены империей Чингисхана. По-настоящему серьезную опасность для Сибири и Дальнего Востока Россия ощутила лишь в начале XX в., когда из-за ошибок слабого царя-батюшки Николая II в ней произошло подряд три революции. До этого момента никакой угрозы с этого направления не было.

На дальневосточных рубежах все было настолько спокойно, что даже возникла определенная самоуверенность у императорского двора, что любого оппонента в случае чего шапками или даже чепчиками закидаем. И это сыграло злую шутку — хорошо подготовившаяся, точнее, хорошо подготовленная западными империалистами Япония, нанесла ощутимое поражение царизму.

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Впрочем, после Великой Октябрьской социалистической революции все вернулось на круги своя. В Азиатско-Тихоокеанском регионе у России снова нет серьезных противников. С Китаем, с которым был период напряженности, сейчас, слава Богу, отношения вполне себе союзнические. Других потенциальных угроз и не было.

И не было на протяжении многих столетий, после того как империя Чингисхана своими нашествиями фактически смела или очень серьезно ослабила всех потенциально серьезных противников нашей страны на Востоке. А соответственно, нашим предкам можно было быть более-менее спокойными при отражении одной агрессии за другой с западной стороны.

В противном случае трудно даже предположить, как сложилась бы судьба России, если бы, например, во время Северной войны с Карлом XII или отражения удара Наполеона, да и в ходе многочисленных русско-турецких кампаний пришлось бы сдерживать еще и могущественного противника на совсем другом ТВД. Так что, как ни странно, нашествие ордынцев в последующие эпохи избавило нашу страну от какой бы то ни было его ремейка. Просто некому было, на наше счастье, его предпринять.

Чудо вопреки

Конечно, упомянутые уроки многовекового ига никак не отменяют того очевидного факта, что оно было настоящей трагедией для Руси. Вполне наша страна смогла бы справиться и без полученных военных уроков и отлаженной системы сообщений, если в ходе нашествия и последующего ига не лишилась бы значительной части своей экономики, культурного наследия и, самое главное, не понесла бы огромные людские потери. Последние сквозь толщу веков оценить трудно, но совершенно очевидно, что они были велики. Даже удивительно, как Руси вообще удалось в таких условиях выстоять и, в конце концов, освободить себя от ярма Золотой орды. Это было настоящее чудо народа России.

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