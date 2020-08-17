«змагарское» православие для Белоруссии вскормлено нацистами — Новости политики, Новости России — EADaily

В программе по евроинтеграции Белоруссии «после Лукашенко», которую еще до выборов анонсировала оппозиция, есть пункт — восстановление Белорусской автокефальной православной церкви (БАПЦ) как альтернативы существующему в стране Белорусскому экзархату РПЦ. Несмотря на то, что этот пункт — в хвосте программы, на самом деле он один из стержневых. Если пока что незаконная в Белоруссии БАПЦ вдруг станет законной, она станет инструментом по уничтожению в Белоруссии исторического православия, связанного с Россией. А дальше будет, как на Украине: кто сделает в Синеокой стране новую религию, тот сформирует и мышление «новых белорусов».

Современная Белоруссия, населенная преимущественно восточными славянами, — удобное поле для псевдоправославных экспериментов. Те белорусы, русские и украинцы, которые не считают себя православными, исправно ходят на кладбище в установленные РПЦ родительские дни, с удовольствием празднуют Рождество, Масленую неделю и Пасху. Они это делают как граждане одной страны, но представители разных братских наций. БАПЦ как «национальная белорусская церковь» уничтожит в восточнославянском социуме страны русский культурный стержень и будет насильно вталкивать в души людей фальшивое псевдобелорусское сознание. Легко можно заметить в этом опыт с насаждением Петром Порошенко на Украине бандеровской триады «Едина краина — едина мова — едина церква», закончившийся созданием в 2018 году раскольнической ПЦУ, или «новой церкви».

Обилие параллелей с Украиной в случае возможной коренизации в Синеокой стране БАПЦ не случайны, а обусловлены исторически.

Родоначальником белорусской церковной автокефалии следует считать архиепископа Мелхиседека (Паевского) — бывшего в царское время сторонником Григория Распутина, а при советской власти примкнувшего к раскольнической «Живой церкви». Уроженец Гродненской области, Паевский свободно говорил, кроме русского, на польском, украинском языках и на народном белорусском наречии, так что определить его национальную принадлежность сложно. Точно можно сказать, что он умел ладить со всеми властями в Белоруссии — от царской администрации до польских оккупантов, заканчивая большевиками. О чем, в частности, докладывал секретарь ЦК КП БССР Вацлав Богуцкий Иосифу Сталину в июне 1922 года — за месяц до провозглашения Паевского самозваным митрополитом Минским, главой «автокефальной белорусской церкви», которое состоялось с санкции ОГПУ в минском кафедральном соборе Святого Духа. Похожий раскольнический эксперимент большевики провели в октябре 1921 года на Украине, санкционировав там создание Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) во главе с женатым протоиереем Василием Липковским. Паевский, как и Липковский, содействовал «большевизации богослужения», искоренял из богослужения церковнославянский язык, осуществлял реквизицию церковных ценностей в пользу советского государства, даже соглашался быть сексотом Лубянки. Архиерей в этом плане вел двойную игру: демонстрировал лояльность большевикам и раскольникам, чтобы спасти белорусское православие от окончательного разгрома. Что ему мало помогло. После серии арестов по обвинению в контрреволюции ОГПУ запретило Паевскому селиться в Белоруссии, однако разрешило быть епископом в Красноярском крае, где первый глава БАПЦ и умер в 1931 году. Паевскому еще повезло умереть в своей постели. Его «коллегу» Липковского по обвинению в контрреволюции расстреляли в 1937 году.

Паевский в деле создания БАПЦ скорее пытался быть Штирлицем в тылу врага, и умер он практически как церковный исповедник. Однако его соглашательство положило начало процессам по созданию «настоящей» БАПЦ. В 1927 году, когда Паевский в очередной раз покаялся перед РПЦ за раскол, ОГПУ сделало ставку на его викария — епископа Филарета (Раменского), уроженца Бобруйска. Вокруг Филарета собрались враждебные Москве церковные «змагары», о которых речь пойдет позже. К 1937 году, когда Филарет был расстрелян как контрреволюционер, а БАПЦ была ликвидирована, раскольники из БАПЦ полностью выполнили свою злодейскую задачу. Обескровленное расколом и репрессиями историческое православие в БССР пребывало практически на нелегальном положении. До нападения Германии на СССР осколки БАПЦ действовали в Польше, где уже обретались их «коллеги» из УАПЦ.

22 июня 1941 года черная дата для Белоруссии — второе рождение БАПЦ. В оккупированный немцами Минск вскоре выехали из Польши руководители действовавшей в 1918-м прокайзеровской «Белорусской народной республики» во главе с Радославом Островским. В сентябре 1941 года подконтрольная немцам «Белорусская церковная рада» обратилась в Берлин с просьбой о возведении в сан епископов нескольких белорусских националистов, Берлин эту просьбу поддержал.Одним из этих епископов-«змагаров» стал уроженец Виленской губернии Филофей (Нарко), будущий глава прогитлеровской БАПЦ. 3 октября 1941 года Островский — в то время начальник прогитлеровской администрации в Минской области — подал прошение гауляйтеру Белоруссии Вильгельму Кубе о создании БАПЦ. Кубе, — которого «змагары» во главе с Островским в то время избрали почетным президентом «Белорусского научного товарищества», — согласился.

Своими целями «змагары» поставили возрождение церковной жизни — в виде тотальной белорусизации богослужения и абсолютной лояльности «новому порядку». Священникам поручалось молиться за германское правительство, выявлять и выдавать гестапо коммунистов, евреев и прочих неугодных Третьему рейху лиц. Конечной целью немцы для БАПЦ поставили полный отрыв Белоруссии от православной России, уничтожение в Белоруссии русского языка и культуры и, как сейчас говорят, тотальную люстрацию всех русскоязычных священников и церковного причта.

В состав БАПЦ «второго призыва», кроме белорусских областей, также вошли Новгородская и Смоленская, а Брестщину «змагары» отдали «генеральному комиссариату «Украина». С началом немецкой оккупации брестский «змагарский» епископат начал тяготеть к возрожденной нацистами УАПЦ, во главе с Поликарпом (Сикорским) и племянником Симона Петлюры Мстиславом (Скрыпником). Управление БАПЦ нацисты строили по тому же образцу, что и УАПЦ: разделяй и властвуй. Берлин поддерживал вражду между разными фракциями и группками внутри опекаемых им «церквей» и между разными епископами. Однако УАПЦ, вокруг которой кучковалось много бывших петлюровцев и уцелевших в годы репрессий клириков «старой» УАПЦ, пользовалась особой поддержкой группы армий «Юг», осуществлявшей военное управление Украиной. Из-за этого УАПЦ приобрела некую стабильность.

А в БАПЦ, где гауляйтер Кубе не давал протекцию ни одному из епископов, царили столь нужные нацистами разброд и шатание. Реально БАПЦ руководил чиновник из администрации Кубе Леопольд Юрда. За номинальным главой БАПЦ митрополитом Пантелеймоном (Рожновским), русским монархистом, вовсю шпионил агент гестапо — самозванный епископ из Пружан Владимир Финьковский, который не подчинялся ни одному из иерархов БАПЦ.Финьковский доносил в Берлин, что Рожновский якобы лоялен Москве и даже «помогает партизанам». Чашу терпения немцев переполнила позиция Пантелеймона по автокефалии БАПЦ: дескать, ее надо отложить до тех пор, пока автокефалию не признает РПЦ во главе с митрополитом Сергием (Страгородским). В мае 1942 года Леопольд Юрда повелел Рожновскому уйти в отставку, чуть позже Рожновский был арестован СД и заключен под арест гестапо, где и пребывал вплоть до изгнания оккупантов из Белоруссии. Из Белоруссии Рожновский сбежал вместе с отступавшими нацистами. Умер в 1950 в Мюнхене как клирик Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ).

Встреча руководства БАПЦ с главой СС и полиции в Белоруссии Куртом фон Готтбергом (стоит). Иллюстрация: internetsobor.ru

Возведенный нацистами главой БАПЦ Филофей (Нарко) под давлением немцев издал меморандум об увольнении всех русофильствующих священников. В августе 1942 года Нарко издал постановление о созыве требуемого немцами «Всебелорусского церковного собора», где будет провозглашена автокефалия БАПЦ и будет дан запрос в Константинополь о даровании БАПЦ томоса об автокефалии. Еще одна параллель с современной Украиной, где церковными делами стремятся заправлять далекие от церкви деятели «евромайдана»… Как повелели устами Нарко немцы, состав «Собора», его заседания и решения считаются недействительными без утверждения немецкой оккупационной администрацией. Открывшийся 30 августа 1942 года в Минске собор был нацистской пародией на католические конклавы средневековья, где светские монархи держали кардиналов под арестом, пока те не изберут нужного этим монархам папу. Преображенский собор, где заседал «Собор», охраняли солдаты вермахта и СС, агенты гестапо, белорусские полицаи. На соборе не было представителей Гродненско-Белостокской епархии БАПЦ: ее «благодетели»-нацисты с согласия «змагаров» отдали Восточной Пруссии. Свое заседание «Собор» начал с приветственного адреса Генриху Лозе — главе рейхскомиссариата «Остланд», куда входила Белоруссия:

«В истории Белоруссии первый православный собор в Минске передает Вам, господин рейхскомиссар, от имени православных белорусов спасибо от всего сердца за освобождение от безбожного большевизма и за данную нам возможность свободного развития нашей церковной жизни в форме Святой Православной Автокефальной Белорусской Церкви и желает Вашему непобедимому оружию скорейшей полной победы».

Под нажимом немцев «Собор» провозгласил автокефалию БАПЦ, утвердил ее устав и отправил запросы о признании БАПЦ ведущим православным иерархам мира. Каждый пункт — вплоть до количества часов по Закону Божьему в школах Белоруссии — «соборяне» согласовывали с немцами.

О «Соборе» узнали в Москве. Избранный в сентябре 1943 патриарх Московский Сергий (Страгородский) предал «соборян» анафеме — в числе других церковников, вставших на путь предательства Родины. В ответ на анафему Филофей (Нарко), епископ Афанасий (Мартас) и другие руководители БАПЦ прямым текстом заявили через коллаборационистскую прессу: БАПЦ будет существовать независимо от Москвы при поддержке немецких властей. Надежды немцев на то, что с помощью БАПЦ удастся подчинить власти свастики белорусов, к 1943 году терпели крах по всем фронтам. Как миряне, так и рядовые священники бежали от БАПЦ как от чумы. Отшатывались от БАПЦ и ранее лояльные ей клирики: кто устал от нацистского террора, а кто боялся возмездия от наступающей Красной Армии. Проблему усугубил внутренний раскол в БАПЦ, образовавшийся после ареста немцами Пантелеймона (Рожновского). Сторонники Рожновского, в основном старые монархисты, «тянули одеяло на себя» и не признавали власти Нарко и компании.

Из-за отсутствия кворума не удалось сделать и того, что позже удалось сделать Порошенко и ПЦУ: составить письма к мировым православным иерархам о признании БАПЦ. Чтобы составить эти письма, немцам в мае 1944 года пришлось освободить из-под ареста Рожновского и поставить его во главе очередного «Собора» в Минске. И это не помогло. К Минску приближалась Красная Армия, нервничающие «соборяне» перекрикивали друг друга и так ничего и не сделали. Последним приютом БАПЦ в Белоруссии стал Гродно — территория Восточной Пруссии, как уже было сказано выше. В гестапо Гродно «автокефалисты», помимо награбленного наспех церковного имущества, переслали мощи младенца Гавриила Белостокского. Зачем гестаповцам были нужны мощи православного мученика XVII века, по преданию, убитого иудеями-изуверами в жертвенных целях, остается только гадать, но суть понятна. Так «автокефалисты», кроме раскольников-анафем, прослыли в истории как святотатцы и кощунники. В мае 1945 года года бежавшие вслед за немцами и «змагарами» иерархи БАПЦ растворились в лагерях беженцев в западных зонах Германии. Обосновавшийся в ФРГ Филофей (Нарко) в 1971 году стал архиепископом Берлинским и Германским РПЦЗ, с местожительством в Гамбурге, умер в 1982 году. Его имя для жителей Белоруссии — символ предательства, как и имя нацистского наместника в Минске Радослава Островского.

Третье уже по счету свое рождение БАПЦ приобрела в 1948 году, в германском городе Констанц, где в 1415 году был сожжен инквизиторами Ян Гус. Не всех БАПЦ-шников устроило, что они после разгрома нацистов остались «без дома», а своими силами они воссоздаться уже не могли, по причине ухода своих «канонических» иерархов в РПЦЗ и малочисленности клира. Тогда они обратились за помощью к обретавшимся в ФРГ украинским националистам из служившей Гитлеру УАПЦ. Поликарп (Сикорский) благословил взять остатки БАПЦ под свою руку Сергию (Охотенко), который руководил епархией УАПЦ в оккупированном нацистами Запорожье. На «Соборе» в Констанце Охотенко был избран главой БАПЦ в чине архиепископа. Синод при Охотенко состоял из одного человека — белоруса из Гродненщины Василия (Томащика), который во время немецкой оккупации Белоруссии был редактором коллаборационистской газеты «Новыя дароги».

Дальнейшие судьбы этих людей незавидны. В Европе БАПЦ пробыла недолго: американцы закрыли лагеря беженцев в ФРГ, так что «автокефалистам» пришлось разъезжаться кто куда. Охотенко уехал в Австралию, где жил в страшной нищете, порой не имея куска хлеба на ужин. Чтобы как-то прокормиться, Охотенко стал принимать под свою руку общины, на которые уже положил глаз Константинополь. Из-за этого Константинопольский патриарх Афинагор своим томосом объявил, что Охотенко — раскольник, а БАПЦ раскольничья группировка, не имеющая никакого отношения к вселенскому православию. Охотенко умер в 1971 году в нищете и безвестности в Аделаиде. Уехавшему в США Томащику повезло немного больше. Он организовал в Нью-Йорке центр антисоветской белорусской эмиграции, руководил «Белорусским институтом науки и искусства», читал молитвы в Сенате в честь «белорусской независимости», даже был знаком с президентами США Линдоном Джонсоном и Ричардом Никсоном. 9 июня 1970 года живший одиноко Томащик был застрелен неизвестными в своей нью- йоркской квартире.

Сегодняшняя БАПЦ обосновалась в эмиграции, в Белоруссии при Лукашенко она официально персона нон грата. Что она являет сейчас — зрелище плачевнее некуда. Общины БАПЦ разбросаны по всему миру, насчитывают по десятку человек от силы, друг с другом не общаются. Единственный священник БАПЦ на всю Белоруссию — член «Белорусского народного фронта» (БНФ) из Минска Леонид Акулович. Реальный главарь белорусских БАПЦ-шников — лидер БНФ Зенон Позняк, живущий с 1996 года в эмиграции. БАПЦ-шники своими связями с БНФ в нулевых годах «наскребли на свой хребет» анафему от руководящего центра БАПЦ в Нью-Йорке: епископ БАПЦ из Бруклина обвинил коллег-«позняковцев» в фашизме.

Глава БАПЦ с 2008 года Святослав (Логин), хоть и мечтает об евроинтеграции Белоруссии и тотальном переводе всего в стране на белорусский язык, по менталитету и убеждениям скорее типичный украинский националист. Он родился в 1968 году в Чернигове, закончил Киевский политехнический институт, в 1999 году — «духовную семинарию» раскольнического «Киевского патриархата» в Киеве. С 2000 года Логин живет в США, входит в руководство БНФ, близок к Зенону Позняку.

В храме БАПЦ в Нью- Йорке. Иллюстрация: novorossinform.ru

У нынешней БАПЦ в белорусском обществе ранее была репутация фриков, которым нечем гордиться, кроме формального родства с прислужниками нацистов и тесных связей с украинскими раскольниками. Вот такое с позволения сказать «православие» хотят проталкивать в Белоруссии «змагары» из окружения Светланы Тихановской, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало… Плачевный пример Украины ничему не научил скачущую сейчас под бело-красно-белыми флагами публику с безумными горящими глазами. Есть все же надежда, что у более здравомыслящих граждан Синеокой страны хватит сил не допустить шабаша, и в Белоруссии не будет своего аналога уродливой сатанинской ПЦУ. А воля этих людей также напрямую зависит от последующих решений президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Источник