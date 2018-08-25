Zjnews (Китай): Прекрасная жизнь сильной русской девушки Джиджи начинается с ее любимого Ханчжоу

Несмотря на то, что уже давно отгремел Чемпионат мира по футболу в России, с каждым днем россияне все больше и больше узнают о «китайском элементе» чемпионата. Его можно найти везде: начиная от сделанных в Китае официальных талисманов ЧМ, отправленного «на помощь чемпионату мира» специального поезда с китайскими речными раками и заканчивая оживившимися от притока болельщиков китайскими ресторанами, а также огромными рекламными баннерами с названиями различных китайских брендов. Совсем недавно внимание многих российских СМИ привлекла русская девушка Джиджи (GiGi), которая упорным трудом зарабатывает себе на жизнь в Ханчжоу.

11 мая этого года местная ханчжоуская газета «Души куайбао» опубликовала статью «Прекрасная жизнь сильной русской девушки Джиджи начинается с Ханчжоу», в которой рассказывалось о том, как девушка по имени Джиджи работает в сфере трансграничной электронной торговли и изо всех сил старается приобрести дом в Ханчжоу. Трудный опыт Джиджи не только вызывает сочувствие, но и выступает в качестве вдохновляющего жизненного примера. Это не просто еще одна история о трудной жизни мигранта в Ханчжоу: здесь переплетаются и любовь Джиджи к городу, и ее надежды на новую жизнь.

Впоследствии эта статья в больших количествах перепечатывалась и в других изданиях, в определенной степени превратившись в горячо обсуждаемую новость на страницах влиятельных СМИ. Пользователи интернета не только оказались тронуты историей Джиджи, но и массово выражали симпатии новой трудолюбивой жительнице Ханчжоу своими лайками в сети.(Фотографии в оригинальной статье — прим. ред.)

В мобильном приложении международного новостного издания «Россия-Китай: главное», совместно созданном Международным радио Китая и агентством «Россия сегодня», была опубликована история Джиджи, основанная на оригинальном рассказе в издании «Души куайбао». В новой статье на русском языке подробно описывались все трудности, с которыми столкнулась россиянка во время своей работы в Ханчжоу. Российское издание ИноСМИ перепечатало полный переведенный текст оригинальной китайской статьи о Джиджи, который, в свою очередь, также вызвал оживленные дискуссии среди российских интернет-пользователей.

Джиджи отправила версию статьи на русском своей матери, которая находится далеко от нее в России. Прочитав, ее мать сказала: «Я очень тронута, мне хочется плакать». За то короткое время, что прошло после публикации истории, Джиджи получила большое количество ответов от своих коллег и друзей. Многие интернет-пользователи нашли ее через Weibo, где отправляли ей подбадривающие сообщения, а кто-то даже хотел использовать ее жизненную историю для написания пьесы. Бегло говорящая на китайском языке Джиджи откровенно призналась: «Трудно быть интернет-знаменитостью, ощущаешь на себе большое давление».

© РИА Новости, Анастасия НаседкинаОтдыхающие на озере Сиху в городе Ханчжоу, Китай

В следующем месяце с 21-го по 25-ое число в помещении старого завода «Ханго», находящегося в районе Сячен на улице Дунсиньлу, состоится первая в Ханчжоу общекитайская выставка импортных товаров Вулинь Янтао (Wulin Yangtao). Узнав вчера об этом прекрасном событии, Джиджи с волнением пообещала себе, что обязательно посетит это мероприятие.

Джиджи хочет использовать интернет-знаменитостей для открытия новых возможностей на рынке

На прошлой неделе я встретился с Джиджи в центре Хайчжи, будущем технополисе Ханчжоу. К тому моменту она уже осуществила важные перемены в своей жизни, пополнив ряды многочисленной армии стартаперов города.

Джиджи и несколько ее друзей открыли совместную стартап-компанию Quanminxing, работающую в сфере электронной торговли. При помощи коротких видеороликов фирма создает для предпринимателей общее описание маркетинговых планов их компаний, а также способствует разработке отраслевых стандартов в области создания таких видеороликов. Обладая десятилетним опытом работы в качестве эксперта по зарубежным рынкам, Джиджи взяла на себя очень важную часть работы компании: она привлекает высококачественные зарубежные бренды и предоставляет им решения для осуществления локализации их продукции и маркетинга в Китае.

«В последние несколько лет все больше зарубежных брендов обращают свое внимание на то, как быстро развивается рынок электронной коммерции в Китае, массово стремятся выйти на него и занять там свою часть». Каким образом выбрать целевой бренд? Джиджи говорит, что кто-то опирается на собственное внутреннее чутье, а кто-то смотрит на различную статистику. Например, российские молочные продукты хорошо известны за рубежом, но их трудно найти в Китае. Здесь рыночная экономика, но если вы хотите, чтобы китайцы покупали такую продукцию, то необходимо делать окончательные выводы на основе анализа данных о продажах каждого из брендов.

Джиджи по секрету рассказала, что вино, продукты и одежда из Канады, России, Австралии, Украины и Грузии — «перспективные импортныме товары», которые она сейчас активно продвигает на китайском рынке.

«Зарубежные интернет-селебрити», по мнению Джиджи, также представляют собой многообещающий ресурс в плане маркетинга. Это могут быть как фотомодели, так и различные трендсеттеры, лидеры в сфере мод и промоутеры натуральной продукции. Джиджи открыла мобильное приложение сайта Taobao (китайский интернет-магазин — прим. пер.) и показала три персонифицированных аккаунта «Таобао дажэнь» (букв. «экспертов Таобао», т. е. людей, которые занимаются продвижением определенных товаров на площадке Taobao — прим. пер.), которые она и ее команда в данный момент продвигают в тестовом режиме. Данные аккаунты представлены в категориях «мать-младенец», «подбор одежды» и «спорт», причем многие из них ведутся с привлечением зарубежных интернет-знаменитостей.

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«Благодаря анализу данных мы выяснили, что аккаунты, работающие „на иностранцев», раскручиваются гораздо быстрее. Так происходит еще и потому, что мы используем зарубежных интернет-знаменитостей. Наша база онлайн-селебрити уже включает в себя около тысячи различных зарубежных интернет-знаменитостей. В настоящее время они ведут активность в основном на своих аккаунтах в социальных сетях Instagram и YouTube, имеют довольно высокую узнаваемость в Европе и Соединенных Штатах и в большой степени восхищаются интернет-знаменитостями в Китае. И мы также будем пытаться воспроизвести за рубежом китайскую модель электронной коммерции с участием интернет-селебрити», — говорит Джиджи.

По мнению генерального директора компании Чжун Чена, привычки людей, делающих онлайн-покупки, уже давно изменились: они больше не ориентируются на популярность сайтов, где можно приобрести ту или иную продукцию. Вместо этого люди с легкостью покупают именно те товары, которые рекомендуют знаменитости, различные тестирования или видеоролики. Начиная с этого года все продукты Tmall (подразделение интернет-магазина Taobao, где происходит продажа товара потребителям производителями и бизнесом — прим. пер.) должны иметь короткие видео-презентации. Сейчас короткие видеоролики-презентации товаров и электронная коммерция все чаще и чаще идут рука об руку, поэтому компания хочет ухватиться за этот тренд, чтобы создать совершенно новое поле для предпринимательской деятельности.

«Круг друзей» трансграничной электронной коммерции в Ханчжоу непрерывно расширяется

«У нас уже довольно давно появилась идея о создании такого стартапа, и мы лишь все время ждали подходящего момента. В Ханчжоу предпринимательская атмосфера действительно крайне конкурентная. Я уже двенадцать лет живу в этом городе и за все это время потратила огромное количество усилий на изучение особенностей китайского рынка, принципов и бизнес-моделей трансграничной интернет-торговли, а также на приобретение навыков принятия управленческих решений в этой сфере. И вот теперь, наконец, решилась сделать шаг вперед и создать стартап», — тяжело вздыхает Джиджи.

В январе-мае этого года в Ханчжоу объем транзакций, связанных с международной электронной торговлей, достиг 4,17 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23,8%. Будучи первым в Китае комплексным экспериментальным районом трансграничной торговли, Ханчжоу и его передовой опыт развития в этой области всегда привлекали повышенное внимание. За последние три года объем транзакций в сфере трансграничной электронной торговли вырос с 3,464 миллиарда долларов в 2015 году до 99,36 миллиарда долларов в 2017 году. Количество компаний, занимающихся международной электронной коммерцией, увеличилось с трех с половиной тысяч в 2015 году до более чем восьми тысяч в настоящее время. И этот «круг друзей» постоянно расширяется.

В настоящее время деятельность стартапов, позволяющих все большему количеству людей пользоваться выгодами от трансграничной электронной коммерции, в полной мере стала неотъемлемой частью облика Ханчжоу и основы его развития. В небольшом районе города Сячен, специализирующимся на трансграничной электронной торговле, молодой парень из Замбии Гайшитун (Gaishitong) из иностранного студента превратился в стартапера, став первым студентом-иностранцем, получившим предпринимательскую визу в Ханчжоу. Он управляет собственной импортно-экспортной компанией, которая поставляет в Замбию недорогую и качественную китайскую одежду и другие товары, а также импортирует в Китай различную африканскую продукцию, такую как различные изделия с резьбой по дереву.

В прошлом году в районе Сиху комплексного экспериментального района Ханчжоу был создан технологический парк, благодаря которому к настоящему моменту деятельность уже 352 традиционных предприятий была выведена в сеть. В общей сложности было привлечено 149 предприятий, связанных с международной электронной торговлей и производственными цепочками, а совокупный объем экспортных операций в этой сфере составил 160 миллионов долларов. Наиболее заметно и то, что приходящие в промышленный парк Сиху национальные инновационные стартап-компании уже сформировали в своей среде отношения дружбы и сотрудничества в духе «одной большой сплоченной семьи». Все эти фирмы — мощное подспорье в деле совершенствования площадок международной интернет-торговли, улучшения логистики и доставки товаров, а также в проведении различных электронных-платежей.

© РИА Новости, Анастасия НаседкинаКитайский город Ханчжоу, остров на озере Сиху, остров «Три водоема отражают Луну»

Компания Mumin Keji с момента своего создания в 2016 году обслуживает несколько предприятий международной электронной коммерции в промышленном парке Сячен, обеспечивая безопасное, эффективное и локализованное осуществление трансграничных расчетов. Располагающаяся в том же здании на этаж выше компания Lanpada Tiyu — партнер Mumin. Благодаря системе «шаньху» (Shanhu), разработанной Mumin для осуществления операций по счетам, Lanpada может выводить полученные на площадке AliExpress деньги буквально за «считанные секунды» путем мгновенного перемещения средств с зарубежных банковских счетов на счета банков в Ханчжоу. Известная таиландская компания в сфере трансграничной интернет-торговли Vcanbuy также учредила свою штаб-квартиру в промышленном парке Сячен в Ханчжоу. Используя торговую площадку, работающую по принципу «бизнес для малого бизнеса» (B2SmB), компания позволяет малым и средним предприятиям в Таиланде выходить на оптовый рынок страны и даже на определенные сектора оптового рынка Китая. На данный момент площадка насчитывает уже порядка 150 тысяч зарегистрированных пользователей, а онлайн-транзакции на ней в прошлом году составили более 300 миллионов юаней и осуществлялись в таких категориях модных товаров, как одежда, чемоданы, сумки и обувь. Компания собирается в дальнейшем перенести успешную таиландскую модель электронной торговли и в другие страны Юго-Восточной Азии, такие как Малайзия и Индонезия, попутно привлекая к себе на площадку продукцию хорошего качества из этих стран. В настоящее время Vcanbuy представляет собой зонтичный бренд, объединяющий десять различных компаний в Таиланде, чья деятельность охватывает производство таких товаров, как продукты питания, косметика, латексные подушки и другие.

Свыше 60 студентов-иностранцев из 21 страны мира приехали в город онлайн-торговли

В настоящее время Ханчжоу собрал у себя наиболее полный в мире спектр площадок трансграничной электронной торговли и, кроме того, продолжает продвигать модернизацию китайской торговли в контексте инициативы «Пояса и пути».

Компания Alibaba запустила Tmall для того, чтобы выйти на зарубежные рынки и «экспортировать» туда свою бизнес-модель. Деятельность площадки международной онлайн-торговли Koala, созданной китайской компанией NetEase, охватывает различные производства во всем мире путем продвижения инновационной бизнес-модели «онлайн-площадка + производитель». Основная масса китайских «компаний-единорогов» («единороги» — стартап-компании стоимостью более одного миллиарда долларов — прим. пер.), представленная такими компаниями, как «Юньцзи» (Yunji), «Чжиюй» (Zhiyu), «Цзяюнь» (Jiayun), «Бэйбэй Ван» (Beibei Wang), также постоянно продвигают новые форматы и модели ведения бизнеса. Такие площадки международной онлайн-торговли, как Amazon, Google, eBay, Wish и Paytm Mall тоже массово обосновываются в Ханчжоу.

В соответствии с целями созданного в Ханчжоу комплексного экспериментального района в этом году необходимо осуществить цифровизацию десять тысяч предприятий по всему городу, продолжить продвигать дальнейшую интеллектуализацию их развития, и по итогам всех мероприятий отобрать из них 300 образцовых компаний. Кроме этого, в соответствии с планом предполагается довести до ста количество крупных компаний международной онлайн-коммерции с ежегодным оборотом свыше 10 миллионов долларов, а также создать 50 новых китайских брендов в этой сфере.

В настоящее время число стартап-компаний в Ханчжоу, основанных студентами, вот-вот преодолеет отметку в 15 тысяч. Город также прилагает большие усилия для того, чтобы подготовить для столицы трансграничной интернет-торговли соответствующих специалистов в сфере транспортных перевозок. Администрация комплексного экспериментального района международной электронной торговли Сячен подписала соглашения о стратегическом сотрудничестве с десятью университетами и 17 различными компаниями. Кроме этого, был создан Центр практической реализации стартап-инноваций иностранными студентами при Чжэцзянском научно-техническом университете и администрации экспериментальном районе Сячен. Более 60 иностранных студентов из 21 страны проходят практику в Сячене, а также в компаниях, занимающихся трансграничной онлайн-коммерцией, и в будущем эти студенты также пополнят ряды специалистов этой сферы экономики. 26 июля Институт студенческих стартапов Ханчжоу с опорой на ресурсы, предоставленные Чжэцзянским университетом и предпринимателями города, седьмой год подряд открывает соответствующие учебные курсы, которые наглядно демонстрируют все преимущества от создания бизнес-инкубаторов для подготовки квалифицированных специалистов в области стартапов. Чжэцзянский институт иностранных языков первым во всей провинции создал Институт студенческих стартапов в области международной электронной торговли. Совсем недавно был завершен прием участников для работы в созданной на его базе экспериментальной группе «3+1», деятельность которой запланирована на 2019 год. Для участия в данном проекте были отобраны 69 студентов, которые после окончания первых трех лет профессиональных курсов на четвертом году обучения будут переведены в специальную группу стартапов, где основной упор подготовки будет сделан на получении практических навыков в этой сфере и управлении проектами в рамках бизнес-инкубаторов для стартапов.

Таким образом, со всей уверенностью можно сказать, что в Ханчжоу жизнь таких людей, как русская девушка Джиджи, будет становиться все более и более насыщенной.

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