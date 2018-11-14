Зимний отдых: названы популярные направления и цены

В канун Нового года на Западной Украине заранее можно арендовать жилье от 100 грн в сутки

Для активного отдыха во время зимнего отпуска украинцы предпочитают ездить поближе к Карпатам и горнолыжным трассам. Самые популярные направления — Закарпатская, Львовская и Ивано-Франковская области. Последняя оказалась самой бюджетной, по данным платформы OLX.

Хостелы в Ивано-Франковской области стоят от 100 грн/сутки, отели — от 175 грн. Комнату можно арендовать в среднем за 125 грн, а квартиры — за 450 грн. Если в вашем распоряжении на время праздников будет целый дом, за день пребывания в нем в среднем придется заплатить 875 грн. Новогодние каникулы в областном центре понравятся любителем рождественских ярмарок, а тем, кто планирует провести уикенд в Буковеле стоит поселиться поближе к склонам, например в Яремче.

В Закарпатье, как правило, ездят в Ужгород, Мукачево, Рахов и Межигорье. Поселиться в хостеле можно от 150 грн в сутки. С отелями в этой области сложнее, свободные варианты аренды остались только в маленьких городах и поселках. Комнаты еще найдутся за 230 грн. А на квартиру нужно будет выделить суточный бюджет в размере 450 грн. Дома же в Закарпатье самые дорогие. За сутки арендодатели в среднем просят 900 грн.

Еще одна популярная область для праздничных путешествий по Украине — Львовская. Отмечать начало 2019 года тут можно почти в любом городе — Львов, Дрогобыч, Трускавец, Стрый, Борислав, Сколе. Вблизи Львова найдется с десяток горнолыжных курортов: Сказочная поляна, Захар Беркут, Розлуч, Орявчик-Звенив, Тисовец, гора Тростян и многие другие.

Данные площадки OLX показали, что цены во Львовской области почти такие же, как и в Закарпатье. Пожить с друзьями в хостеле дней на пять в среднем обойдется в 700 грн. Остановиться на ночь в отеле или базе отдыха — 325 грн. Квартиры будут дороже, чем в других горных областях Украины — 500 грн. Таким образом, провести Новый год вдвоем во Львове трое суток будет стоить 1 500 грн. Если же у вас намечается отдых с семьей в отдельном домике, на неделю отдыха планируйте бюджет около 4 200 грн.

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