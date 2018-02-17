Зигмар Габриэль: Германия намерена улучшать отношения ЕС с Россией: EADaily

Поэтапное снятие санкций с РФ может начаться после ввода миротворцев ООН на юго-восток Украины. Об этом заявил действующий глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль в субботу на полях Мюнхенской конференции по безопасности, во время организованного немецким бизнесом завтрака с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Считаю правильной идею российского президента… о вводе „голубых касок“ в Донбасс. Если этот ввод будет осуществлен, то можно будет начать поэтапное снятие санкций», — сказал Габриэль. По его словам, правительство Германии намерено улучшать отношения Европейского союза с Россией, несмотря на разные точки зрения.

«Правительство (Германии) намерено вновь улучшить отношения (Евросоюза) с Россией. Разумеется, есть разные точки зрения, но, несмотря на это, Россия — наш большой европейский сосед. Это страна, с которой мы хотим стабильности на нашем континенте и лучшие отношения», — отметил Габриэль.

Как ранее сообщало EADaily, отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.





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