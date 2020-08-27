Журналистка рассказала о зависимости экономики Беларуси от России — новости политики — Политика

По словам Татьяны Мартыновой, для людей только создавалась картинка, будто в стране с экономикой все хорошо.

Белорусская журналистка Татьяна Мартынова рассказала о зависимости экономики Беларуси от России и заявила, что в этом виноват президент Александр Лукашенко.

Об этом она поделилась в эфире ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1».

«До сих пор кому-то непонятно, что в Беларуси всегда была рентная экономика, что Беларусь всегда содержала Россия и подкидывала постоянно Саше денег на жизнь? Что все наши сохраненные предприятия — это убыточная история. Когда в продукт вкладывают 20 рублей, а продается он за 10, а вот эти 10, которые нужно доплатить, чтобы хоть как-то его сохранить, они и берутся у России…», — отметила Мартынова.

По ее словам, для людей только создавалась картинка, будто в стране с экономикой все хорошо.

«Динамично пилились деньги, создавалась картинка, что у нас все хорошо, а в итоге все утаптывалось. К чему только ни дотянулись руки Саши Лукашенко, все ушло в минус», — добавила журналистка.

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Белорусская журналистка рассказала о зависимости экономики Беларуси от России

Белорусская журналистка Татьяна Мартынова в эфире ток-шоу «Право на владу» рассказала о зависимости экономики Беларуси от России и заявила, что в этом виноват президент Александр Лукашенко. Больше — в разделе Политика

Напомним

9 августа в Беларуси состоялись выборы , где победа была за Лукашенко, белорусы вышли на акции протеста во многих городах страны.

где победа была за белорусы вышли на акции протеста во многих городах страны. Уже во время первых столкновений с ОМОНом правоохранители использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы, а Интернет не работал на территории страны всю ночь.

Известно по меньшей мере, о троих погибших в результате протестов.

На пятый день протестов министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев извинился за издевательства силовиков над митингующими.

Между тем государства Европейского Союза согласились НЕ считать действующими результаты президентских выборов в Беларуси, объявленные ЦИК.

16 августа на марш «За свободу» в Минске вышли более 200 000 митингующих. Параллельно в белорусской столице собрали сторонников Александра Лукашенко.

23 августа в Беларуси десятки тысяч людей по всей стране присоединились к протестным маршам. На крупнейший митинг собрались более 200 000 человек в Минске.





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