Журналистка рассказала о зависимости экономики Беларуси от России — новости политики — Политика

По словам Татьяны Мартыновой, для людей только создавалась картинка, будто в стране с экономикой все хорошо.
Белорусская журналистка Татьяна Мартынова рассказала о зависимости экономики Беларуси от России и заявила, что в этом виноват президент Александр Лукашенко.
Об этом она поделилась в эфире ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1».
«До сих пор кому-то непонятно, что в Беларуси всегда была рентная экономика, что Беларусь всегда содержала Россия и подкидывала постоянно Саше денег на жизнь? Что все наши сохраненные предприятия — это убыточная история. Когда в продукт вкладывают 20 рублей, а продается он за 10, а вот эти 10, которые нужно доплатить, чтобы хоть как-то его сохранить, они и берутся у России…», — отметила Мартынова.
По ее словам, для людей только создавалась картинка, будто в стране с экономикой все хорошо.
«Динамично пилились деньги, создавалась картинка, что у нас все хорошо, а в итоге все утаптывалось. К чему только ни дотянулись руки Саши Лукашенко, все ушло в минус», — добавила журналистка.
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Белорусская журналистка рассказала о зависимости экономики Беларуси от России
Белорусская журналистка Татьяна Мартынова в эфире ток-шоу «Право на владу» рассказала о зависимости экономики Беларуси от России и заявила, что в этом виноват президент Александр Лукашенко. Больше — в разделе Политика
Напомним
- 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, и после обнародования данных первых экзит-полов , где победа была за Лукашенко, белорусы вышли на акции протеста во многих городах страны.
- Уже во время первых столкновений с ОМОНом правоохранители использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы, а Интернет не работал на территории страны всю ночь.
- Известно по меньшей мере, о троих погибших в результате протестов.
- На пятый день протестов министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев извинился за издевательства силовиков над митингующими.
- Между тем государства Европейского Союза согласились НЕ считать действующими результаты президентских выборов в Беларуси, объявленные ЦИК.
- 16 августа на марш «За свободу» в Минске вышли более 200 000 митингующих. Параллельно в белорусской столице собрали сторонников Александра Лукашенко.
- 23 августа в Беларуси десятки тысяч людей по всей стране присоединились к протестным маршам. На крупнейший митинг собрались более 200 000 человек в Минске.