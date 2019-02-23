Журналист назвал главную задачу властей Украины на ближайшие десятилетия — Главред

Украине нужно сократить отставание от цивилизованного мира, сообщил Виталий Портников / Скриншот видео с youtube.com

Журналист и публицист Виталий Портников полагает, что властям Украины в ближайшие десятилетия нужно решить одну задачу — сократить отставание страны от цивилизованного мира.

Мировая экономика быстро меняется, через 25-40 лет украинцы не узнают современный мир, в нем будут господствовать искусственный интеллект, высокие технологии, «зеленая» энергетика, рассказал журналист на чате в Главреде.

По словам собеседника, сейчас не стоит думать о том, в каких сферах наша страна может стать ведущей, поскольку все эти сферы исчезнут быстрее, чем мы получим в них лидерство.

«Надо думать о том, чтобы создать для украинцев равные шансы с другими европейцами для реализации своих возможностей, чтобы сократить отставание Украины от цивилизованного мира. Вот задача, которую мы должны решить в ближайшие 25-50 лет», — отметил Портников.

Ранее директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин говорил Главреду, что кризис, который начался в 2007 году, не прекращался и в Украине не прекратится еще минимум до 2023-2024-го.





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