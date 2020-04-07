ЖКХ- Платежки украинцев пополнятся еще одной услугой — Новости Украины — Экономика

В платежках киевлян за апрель появится отдельная строка с оплатами за обслуживание общедомовых счетчиков тепла и горячей воды, а затем такие изменения введут во всех городах Украины. Об этом сообщает пресс служба КП «Киевтеплоэнерго».

Как отмечается, оплата этой услуги будет осуществляться поквартально, а за обслуживание счетчиков будут начислять в среднем 30 гривень за 3 месяца.

Тариф также будет зависеть от типа счетчика и плановых расходов на его обслуживание, которое включает осмотр, опломбирование, периодическую поверку и ремонт.

Стоимость услуги исключили из тарифа на отопление и горячую воду, согласно закону «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения». Он исключает затраты на установку, поверку и ремонт домовых приборов учета из тарифа.

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По данным Госстат, долги населения за ЖКУ превысили 60 миллиардов гривень. Подробнее о том, как изменились коммуналные платежи за 5 лет, и за что платят украинцы — читайте в статье Андрея Ревенко «Как мы живем: Наши жилищно-коммунальные платежи».





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