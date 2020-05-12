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Жизнь и работа после карантина 7 изменений, которые принесет коронавирус — новости Украины,

Экономика Украины 12 Май 2020
Жизнь и работа после карантина 7 изменений, которые принесет коронавирус — новости Украины,
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Бизнес после пандемии: офис без сотрудников, новые заводы мировых брендов и безработица.

Издание Business Views собрало прогнозы о том, как изменится жизнь людей после эпидемии коронавируса.

LIGA.net выбрала и семь иллюстраций, которые касаются экономики и бизнеса.

  • Офис станет креативным хабом. Там будут проводить важные встречи и мероприятия. Но большинство сотрудников будут работать дистанционно.

    • Новым офисом уже становятся Zoom, Slack, Telegram, Hangouts, Teams. Так, количество пользователей Zoom в марте выросло в 20 раз — до 200 млн человек в день.

    2. Сотрудники будут работать на два-три часа больше.

    А компании — искать новые бизнес-модели.

    Инфографика Business Views

    3. В Украине появится больше заводов мировых брендов.

    Эпидемия нарушила глобальные цепочки поставок. Поэтому в будущем производства будут переносить ближе к конечным потребителям.

    Инфографика Business Views

    4. Упадут доходы бизнеса, чувствительного к количеству посетителей.

    При єтом не будет хватать рабочих рук. Например, многие официанті не захотят вернуться на работу из-за страха контакта с больными.

    Инфографика Business Views

    5. Уровень безработица еще долгое время будет высоким.

    Не исключено, что сотрудников заменят роботы.

    Инфографика Business Views

    6. Экономика Украины во втором квартале 2020 года упадет на 11%.

    У 29% украинцев сбережений хватит максимум на один месяц.

    Инфографика Business Views

    7. Старшее поколение привыкнет к онлайн-покупкам. Наличных денег станет меньше.

    После карантина вырастут расходы на кухонные принадлежности, одежду и товары для домашнего офиса.

    Инфографика Business Views

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    Источник

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