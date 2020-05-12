Жизнь и работа после карантина 7 изменений, которые принесет коронавирус — новости Украины,

Бизнес после пандемии: офис без сотрудников, новые заводы мировых брендов и безработица.
Издание Business Views собрало прогнозы о том, как изменится жизнь людей после эпидемии коронавируса.
LIGA.net выбрала и семь иллюстраций, которые касаются экономики и бизнеса.
Новым офисом уже становятся Zoom, Slack, Telegram, Hangouts, Teams. Так, количество пользователей Zoom в марте выросло в 20 раз — до 200 млн человек в день.
2. Сотрудники будут работать на два-три часа больше.
А компании — искать новые бизнес-модели.
3. В Украине появится больше заводов мировых брендов.
Эпидемия нарушила глобальные цепочки поставок. Поэтому в будущем производства будут переносить ближе к конечным потребителям.
4. Упадут доходы бизнеса, чувствительного к количеству посетителей.
При єтом не будет хватать рабочих рук. Например, многие официанті не захотят вернуться на работу из-за страха контакта с больными.
5. Уровень безработица еще долгое время будет высоким.
Не исключено, что сотрудников заменят роботы.
6. Экономика Украины во втором квартале 2020 года упадет на 11%.
У 29% украинцев сбережений хватит максимум на один месяц.
7. Старшее поколение привыкнет к онлайн-покупкам. Наличных денег станет меньше.
После карантина вырастут расходы на кухонные принадлежности, одежду и товары для домашнего офиса.
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