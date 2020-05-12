Жизнь и работа после карантина 7 изменений, которые принесет коронавирус — новости Украины,

Бизнес после пандемии: офис без сотрудников, новые заводы мировых брендов и безработица.

Издание Business Views собрало прогнозы о том, как изменится жизнь людей после эпидемии коронавируса.

LIGA.net выбрала и семь иллюстраций, которые касаются экономики и бизнеса.

Офис станет креативным хабом. Там будут проводить важные встречи и мероприятия. Но большинство сотрудников будут работать дистанционно.

Новым офисом уже становятся Zoom, Slack, Telegram, Hangouts, Teams. Так, количество пользователей Zoom в марте выросло в 20 раз — до 200 млн человек в день.

2. Сотрудники будут работать на два-три часа больше.

А компании — искать новые бизнес-модели.

3. В Украине появится больше заводов мировых брендов.

Эпидемия нарушила глобальные цепочки поставок. Поэтому в будущем производства будут переносить ближе к конечным потребителям.

4. Упадут доходы бизнеса, чувствительного к количеству посетителей.

При єтом не будет хватать рабочих рук. Например, многие официанті не захотят вернуться на работу из-за страха контакта с больными.

5. Уровень безработица еще долгое время будет высоким.

Не исключено, что сотрудников заменят роботы.

6. Экономика Украины во втором квартале 2020 года упадет на 11%.

У 29% украинцев сбережений хватит максимум на один месяц.

7. Старшее поколение привыкнет к онлайн-покупкам. Наличных денег станет меньше.

После карантина вырастут расходы на кухонные принадлежности, одежду и товары для домашнего офиса.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.





Источник