Жительница Ачинска поспешила на ликвидацию интернет-магазина и потеряла более 100 тыс — KrasnoyarskMedia

Полиция просит не поддаваться на уловки мошенников о выигрышах и низких ценах

16 февраля, KrasnoyarskMedia. В дежурную часть МО МВД России «Ачинский» обратилась местная жительница 1992 года рождения и рассказала печальную историю.

Девушке в соцсети пришло сообщение о том, что она выиграла дорогой телефон. Но чтобы приз получить, ей надо оплатить страховой взнос — 4 тыс рублей. «Победительница» розыгрыша перевела на указанный счет деньги, после чего ей пришло еще одно сообщение о том, что их склад-магазин закрывается и идет ликвидация товара. Не раздумывая, девушка решила приобрести бытовую технику по низким ценам и перевела еще 109 тыс рублей. После этого мошенники перестали выходить на связь и заблокировали страницу в социальной сети.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» и ищут злоумышленников.

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