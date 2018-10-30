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Жители каких регионов активно ищут возможность переехать в Москву?

Мировая экономика 30 Окт 2018
Жители каких регионов активно ищут возможность переехать в Москву?
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  • Жители каких регионов активно ищут возможность переехать в Москву?  ИА Красная Весна

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