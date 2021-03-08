Женский марш и пандемия: чего требовали украинки 8 марта в Киеве | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW

«Свобода, равенство, женская солидарность», «Что я ношу — не ваше дело», «Стамбульской конвенции — да!» — это лозунги нынешнего марша женщин, который уже несколько лет подряд 8 марта проходит в центре Киева и других городах Украины. Организаторами марша выступил ряд правозащитных организаций, таких как Украинский женский фонд, Amnesty International Украина, Insight LGBTQ и другие. В этом году в украинской столице на марш за соблюдение прав женщин вышло более двух с половиной тысяч человек.

Среди них были не только женщины. «Я с 2015 года хожу на такие марши, чтобы показать, что мужчины тоже поддерживают феминизм, поскольку женщины имеют свои права. Шесть лет назад нас было не больше сотни на этом марше, сейчас тысячи», — говорит один из участников шествия Юрий Лившиц, держа в руках большой плакат с надписью: «Феминизм». Он отмечает, что в Украине хотя и наблюдается прогресс в сфере прав человека, в частности с соблюдением гендерных квот в общественной и политической жизни, но проблем все еще остается немало. Это ощутимо особенно сейчас — во время пандемии коронавируса.

Как пандемия коронавируса повлияла на права женщин

Лозунг «У пандемии женское лицо» стал лейтмотивом нынешнего марша. Как констатировали организаторы акции, пандемия коронавируса существенно повлияла на жизнь людей во всем мире, изменила привычный ритм функционирования общества, обострила социальные проблемы и привела к появлению новых вызовов. Больше всего негативные последствия пандемии отразились на женщинах, говорят организаторы.

«Многие женщины остались без работы. В особо сложных обстоятельствах оказываются женщины, которые официально не трудоустроены и работают в секторе неформальной экономики, социальной сфере и сфере оказания услуг. Среди таких женщин много мигрантов, которые оказываются без каких-либо ресурсов для существования, что порождает увеличение количества бездомных женщин», — говорится в заявлении организаторов марша женщин.

В женском марше в Киеве принимали участие более двух с половиной тысяч человек

По результатам исследования «Влияние COVID-19 на права женщин в Украине», проведенного аналитическим центром Ассоциации женщин-юристов «Юрфем», во время карантина 62 процента женщин вынуждены были совмещать уход за детьми и обеспечение учебного процесса с домашними бытовыми делами и своей профессиональной деятельностью. И только 20 процентов из опрошенных смогли удачно распределять домашний труд с партнером или партнершей, сочетая работу по дому со своей основной деятельностью. Для большинства женщин пандемия стала настоящим испытанием.

Именно поэтому среди нынешних требований, прозвучавших на акции, речь шла об увеличении социальной помощи матерям, самостоятельно воспитывающим детей, предоставлении дополнительной поддержки для детей с инвалидностью, создании безопасных условий труда для женщин, занятых в сферах с высоким риском заражения коронавирусом, обеспечении доступа женщин ко всем медицинским и профилактическим услугам, прекращении урезание социальных гарантий для тех, кто потерял работу.

Стамбульская конвенция ждет ратификации

Еще одно требование, которое из года в год звучит на марше женщин, — справедливое расследование случаев насилия в отношении женщин, а также ратификация Стамбульской конвенции. «Это документ, который ратифицирован многими странами, а в Украине до сих пор мы не можем его ратифицировать. Для меня это базовое право на безопасность, защиту от домашнего насилия. Лично я с ним не сталкивалась, но это очень распространенная проблема среди моих подруг и знакомых. Я хочу, чтобы каждая женщина и мужчина в нашей стране чувствовал себя в безопасности», — говорит участница акции Ольга Носко.

Ратификация Стамбульской конвенции — одно из требований участников женского марша

Украина подписала Стамбульскую конвенцию еще в 2011 году, но так и не ратифицировала ее. В прошлом году петиция с требованием ратифицировать Стамбульскую конвенцию собрала необходимые 25 тысяч подписей, однако украинская власть так на это и не отреагировала. «Мы до сих пор ждем ратификации Стамбульской конвенции, обещанной президентом после сбора 25 тысяч голосов под петицией. Однако этот «женский вопрос» до сих пор является неактуальным для украинской власти», — говорится в заявлении организаторов марша.

Накануне марша они расклеили в правительственном квартале в Киеве на улицах, ведущих в Верховную раду, плакаты-обращения к депутатам парламента: «История забудет о тебе, если ты забудешь ратифицировать Стамбульскую конвенцию».

Домашнего насилия в Украине меньше не стало

По данным министерства социальной политики Украины, в 2020 году количество официальных обращений по поводу домашнего насилия возросло на 66 процентов по сравнению с 2019 годом. 86 процентов таких обращений поступило именно от женщин.

Женский марш в Киеве охраняли полицейские

Также на улицах женщины не всегда чувствуют себя безопасно. «В Украине сейчас большая проблема с насилием. Страшно выйти ночью самой, потому что есть вероятность, что может быть нападение или даже изнасилование, — делится своими переживаниями 17-летняя школьница Алиса, которая решила в этом году поддержать марш женщин. — Я мечтаю, чтобы можно было без страха выходить на улицу, когда хочешь».

В то же время консервативное движение «Традиция и порядок», выступающее против женского марша на 8 марта и движения феминизма, в этот день провело собственную акцию под названием «Операция по спасению феминисток». Участников обеих акций разделяла граница из полицейских. Около тысячи правоохранителей сопровождали марш женщин в центре Киева.

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