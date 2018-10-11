Женщины уходят в айти

Прекрасные барышни в алых платьях идут по красной ковровой дорожке. Нет, это не репортаж с открытия очередного кинофестиваля в Казани. Так начинался V Форум деловых женщин Татарстана в Казанском техникуме информационных технологий и связи.

В форуме под названием «Уйти в IT» участвовали 250 представительниц органов государственной власти и деловых кругов.

«Сейчас мы везде сталкиваемся с IT-технологиями, мы живём в век цифровой экономики. Всё шире внедряется электронная коммерция, интернет-банкинг, электронные платежи, онлайн-платформы, блокчейн и другие высокие технологии, – заявила на открытии форума президент организации «Деловые женщины Татарстана» Лиана Саетова. – Наша организация призвана помогать вам, дорогие женщины-предприниматели. Мы стараемся быть в курсе всех последних тенденций, и именно поэтому темой юбилейного форума стала «Уйти в IT».

«В мире неизменны семья и перемены, мы с вами – основа семьи и основа перемен», – отметила в своём приветственном слове заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева. Она процитировала Валерия Брюсова: «Ты – женщина, ты – книга между книг, ты – свёрнутый, запечатлённый свиток… ты – женщина, ты – ведьминский напиток!» Давайте всегда оставаться таким ведьминским напитком, который будоражит этот мир и ведёт его к переменам».

На форуме организация «Деловые женщины Татарстана» подписала пять соглашений о сотрудничестве с женскими организациями из регионов России и зарубежья. Также в рамках мероприятия прошли тематические секции, выставка, мастер-классы, благотворительная акция в поддержку детей в сложных жизненных ситуациях.



































Добавить комментарий











Источник