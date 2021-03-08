Женщины опередили мужчин в открытии ФОП на 5%

Специалисты YouControl проанализировали количество открытых бизнесов женщинами и мужчинами за последние 10 лет, а также узнали сколько бенефициарок среди 330 крупнейших по выручке компаний Украины.

Глобальные тенденции

По данным международного рейтинга гендерного равенства The Global Gender Gap Index 2020 rankings, пока ни одна из стран мира не достигла гендерного равноправия. Впереди — Исландия. Украина заняла 59 место из 152 стран. Согласно данным Всемирного экономического форума, для достижения гендерного равенства в мировой экономике понадобится еще около 250 лет. А глобальный паритет в оплате труда вероятно будет достигнут лишь в 2277 году.

Это все глобальные мировые метрики. А что у нас в Украине? Сокращается ли гендерный разрыв из года в год?

За последние 10 лет и два месяца в Украине открыли 2,772 млн бизнесов. Из них ФОП — 2,276 млн и почти 497 тыс. компаний. Активнее всего бизнес открывали в 2018 г., меньше всего — в 2012 и 2014 гг.

Что касается двух последних лет, то в «коронакризисном» 2020 г., по сравнению с 2019 г., открыто почти на 6% меньше ФОП и на 25% меньше компаний. Но это все равно значительно больше, чем в 2014 г.

Женское дело

Количество открытых бизнесов мужчинами и женщинами с 2010 года и до сих пор отличается. У женщин на 25 тыс. ФОП больше. Это значит, что за 10 лет женщины становились предпринимателями на 1% чаще.

Если принимать во внимание только прошлый год, то доля открытых ФОПов женщинами составила на 5% больше предприятий, открытых мужчинами. В целом, последние 4 года подряд сохраняется тенденция, когда женщины открывают ФОПы чаще мужчин.

Однако, суммарно за последнее десятилетие мужчины почти втрое опережают женщин в открытии компаний: 320 тыс. против 129 тыс. За 10 лет разрыв между количеством открытых компаний мужчинами и женщинами мало менялся из года в год. Однако, все же небольшие изменения есть. Так, в 2010 году разрыв составлял 40%, в 2015 — 38%, а в 2020 — почти 36%.

«Женщины чаще регистрируются как ФОП (в 90% случаев), чем ООО или ЧП, потому что эта форма организации собственного дела больше подходит для отраслей, в которых женщины хотели бы себя реализовать. Это, в первую очередь, сфера услуг: индустрия красоты, изготовление одежды, хендмейд украшений и домашнего декора. Также ФОП — это легальный фриланс. Женщины зарабатывают как переводчики, SMM-менеджеры, внештатные журналисты, копирайтеры, репетиторы и т. п. К тому же ФОП гораздо легче зарегистрировать и дешевле обслуживать, эта форма больше подходит новичкам», — объясняет экономист Центра экономической стратегии Анна Сахно.

Большой бизнес

Специалисты YouControl проанализировали данные конечных бенефициарных владельцев 330-ти крупнейших по выручке компаний в 2019 году. Как выяснилось, только в 11 компаниях единственным бенефициарным владельцем является женщина. Однако, в трех из этих компаний женщины являются номинальными владельцами. То есть, не являются реальными бизнес-леди и не принимают непосредственного участия в процессе принятия решений, а лишь осуществляют управление в пользу третьих лиц, как правило, родственников (мужа, брата, отца). Еще в 24 компаниях из 330-ти среди владельцев есть одновременно и женщины, и мужчины. И 185 крупнейших бизнесов принадлежат исключительно мужчинам. Еще 33% компаний не указали конечного бенефициара.

«В том, что женщин среди бенефициаров самых богатых бизнесов Украины всего 3%, негативную роль играет и традиция, и стереотипы, существующие в обществе. Женщины у нас креативные, гибкие, осведомленные, им хватает всего, кроме, возможно, смелости, — говорит основатель «Дикого театра» Ярослава Кравченко.

11 компаний из ТОП-330 крупнейших по объему выручки в 2019 г., где единственным бенефициаром указана женщина:

ООО «Укрпалетсистем»

ООО «Альянс Ойл Украина»

АО «Фармак»

ООО «Евростандарт»

ООО «СВИСС КРОНО»

ООО «Вартис»

ЧП «Олияр»

ООО «Брокард Украина»

ООО «Юниверсал Фиш Компани»

ОАО «Пологовский Маслоэкстракционный завод»

ООО «Торговый дом Майола»

ТОП отраслей, где владельцы крупнейших компаний — женщины

В каких отраслях женщинам удалось достичь высот, чтобы компании, в которых они владелицы или совладелицы, попали в ТОП-330?

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Среди очевидных лидеров по основному КВЭДу — розничная и оптовая торговля. Причем в пяти компаниях это торговля именно твердым, жидким, газообразным топливом и подобными продуктами. В двух компаниях — торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных. Еще в двух — молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами. И еще у пары — розничная торговля в неспециализированных магазинах. Единичные случаи торговли такими товарами: автомобилями и легковыми автотранспортными средствами, сахаром, шоколадом и кондитерскими изделиями.

Кроме торговли среди основных КВЭДов — производство чугуна, стали и ферросплавов, распределение электроэнергии, производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава, добыча железных руд, производство фармацевтических препаратов, а еще масла и животных жиров, разведение домашней птицы.

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