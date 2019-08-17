Жена Грымчака сообщила, что залог вносить не будет — новости политики

Также она добавила, что ее родные переходят в режим семьи, у которой отец в тюрьме.

За Грымчака не будет вносить залог / фото 24 канал

Жена заместителя министра по вопросам временно оккупированной территории Юрия Грымчака Юлия заявила, что за ее мужа не будут вносить залог.

Об этом она рассказала журналистам в зале суда, сообщают «Буквы».

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На вопрос, звонил ли кто-то вчера и предлагал внести залог, жена Грымчака сказала, что она не будет собирать деньги для залога, посколько ее мужа подозревают в экономическом приступлении.

«Нет, никаких залогов. Ну где я буду брать деньги? Я очень благодарна за то, что нас поддерживают друзья, близкие, чужие люди. Если бы я сказала, давайте соберем деньги, то деньги возможно бы собрали. Но я думала: если бы я так сделала и не дособирали бы деньги. Те деньги, которые были бы на карточке, что я бы с ними делала? Возвращала? Это схема неприемлема. Тем более, что у нас преступление экономическое, поэтому о деньгах вопрос у нас не стоит. Мы не будем вносить залог», — сказала Юлия Грымчак.

Также она добавила, что ее родные переходят в режим семьи, у которой отец в тюрьме.

«У нас план «А» — выжить. План «Б»- чтобы отец вернулся домой», — добавила жена замминистра.

Напомним, вчера суд в Чернигове решил взять под стражу заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака на 2 месяца (60 суток) под залог в 6 млн гривен. После оглашения решения выяснилось, что в материалах дела и решении суда указано неправильное отчество.

Сегодня, 17 августа, Деснянский районный суд Чернигова принял решение исправить ошибки в решении об аресте Грымчака. Адвокат Татьяна Матяш попросила судью разъяснить решение, а также указать, с какого момента решение вступает в силу. Судья не ответила и вышла из зала заседаний.

После этого адвокат заявила, что будет подавать апелляционные жалобы на все решения судьи, а также жалобу в Высшую квалификационную комиссию судей и Государственного бюро расследований. Вскоре Матяш получила ответ от судьи о том, что на сегодня решение не имеет законной силы.

Вечером 14 августа стало известно, что сотрудники Генеральной прокуратуры Украины пришли в дом заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрия Грымчака с целью его задержания.

Впоследствии в СБУ сообщили, что Юрий Грымчак и его помощник задержаны по делу о вымогательстве 1,1 миллиона долларов взятки.

15 августа Служба безопасности Украины обнародовала фото и видео с места задержания замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака и его помощника.

В Генеральной прокуратуре проинформировали, что задержанные Юрий Грымчак и его помощник подозреваются в том, что требовали 1,1 млн долларов за обещание повлиять на судей Верховного суда, чиновников Министерства культуры Украины и Киевской городской госадминистрации.

Заместителю главы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрию Грымчаку и его помощнику Игорю Овдиенко объявили 15 августа о подозрении в уголовном производстве по статье о мошенничестве.

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