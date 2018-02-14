Ждут отклика: интернет-магазины УР ищут покупателей за пределами региона

Между тем, эксперты утверждают, что высокая конкуренция убивает девять из десяти новых интернет-магазинов в России всего за год.

В России онлайн-шоппинг стремительно набирает обороты, показывая из года в год невероятные темпы роста. Количество интернет-магазинов, открывающихся в регионах нашей страны, постоянно растет. Удмуртия в этом плане не стала исключением. В связи с этим, «Udm-info» решило узнать, почему продавцы все чаще выбирают для торговли именно интернет-площадку.

Россия является лидером в Европе по количеству пользователей интернетом. Около 84 млн человек ежемесячно посещают сеть. Как сообщили в программе «Бизнес-вектор» на телеканале РБК, из них покупки онлайн совершает каждый второй.

Самыми популярными товарными категориями на рынке являются электроника, бытовая техника, а также одежда и обувь.

По-прежнему, больше всего товаров из зарубежных интернет-магазинов россияне покупают в Китае. Доля отправлений из этой страны составляет порядка 90%.

Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин рассказал, что зарубежные интернет-магазины развиваются очень стремительно и не дают возможности развиваться отечественному малому интернет-бизнесу.

«Сегодня мимо государства проходит объём торговли в 430-450 миллиардов рублей оборота, без всяких налогов и уплаты чего бы то ни было. К 2020 году это будет 3,2 триллиона рублей, которые будут мимо государства идти», — подчеркнул он.

При этом, стоит отметить, что в России существует немало примеров успешно развивающихся компаний, которые занимаются торговлей на интернет-площадках.

Компания «Озон» за 20 лет прошла путь от онлайн-продавца книг и аудио-, видеопродукции до одного из лидеров рынка. Сегодня в этом интернет-магазине свыше четырёх миллионов различных товаров. Книги и по сей день являются самой продаваемой категорией, а одежда — самая прибыльная. В 2016 году оборот компании составил 18 млрд рублей.

Отмечается, что высокая конкуренция убивает девять из десяти новых интернет-магазинов в России всего за год. Лишь единицы добираются до пятилетнего юбилея.

Из Удмуртии в Москву

Количество интернет-магазинов в Удмуртии, где можно приобрести различные товары, с каждым годом растет. Для того, чтобы выжить и стать уверенным игроком на таких онлайн-площадках необходимо искать уникальную нишу. Создатель интернет-ателье в Удмуртии Василий Мунтян предложил покупателям оригинальную услугу – «конструктор рубашек». Ателье занимается индивидуальным пошивом мужских рубашек и женских сорочек, а также поло на заказ через интернет. Покупателям необходимо всего лишь прислать свои мерки.

«Самый простой способ не прогореть – это не начинать бизнес, – с долей иронии сообщил В. Мунтян. – На самом деле, существует такое мнение, что необходимо искать уникальную нишу. Глупо открывать, например, еще один магазин, продающий самые обычные вещи, которые можно купить чуть ли не на каждой интернет-площадке».

Владелец интернет-ателье отмечает, что изначально планировалось создать именно интернет-проект для того, чтобы можно было продавать товар по всей стране, а производить его в Ижевске.

«Мы не хотели концентрироваться только на локальном рынке, учитывая, что рынок индивидуальных рубашек очень узок», — рассказал он.

Проект окупился не сразу, несколько лет компания работала без прибыли.

«Примерно 5 лет мы сидели в районе рентабельности, практически в нуле и ждали, когда клиентская база наберет оборот. Можно сказать, что мы окупились только в 2014 году, при том, что полноценно интернет-ателье начало работать в 2009 году», — признается Василий.

Отметим, что последний экономический кризис сыграл компании на руку.

«Мы стали продавать рубашки дешевле многих брендов, которые привозились из-за границы, покупать товар в магазине стало дорого, поэтому спрос на наши изделия увеличился», — пояснил В. Мунтян.

Однако жители Удмуртии не стали целевой аудиторией для интернет-магазина, поскольку стоимость индивидуального изделия достаточно высока для региона и например в Москве и Санкт-Петербурге больше заинтересованных людей в подобной услуге. За пределы России владелец компании выходить пока не намерен.

«Здесь мы ограничены логистическими факторами мировой конкуренции. Нам будет просто не выгодно торговать за рубежом», — сообщил создатель компании.

Качество страдать не должно

Интернет-магазин позволяет продавцу снижать издержки: не нужно платить за аренду помещения и тратить деньги на выплату зарплаты продавцам. В связи с этим стоимость товаров в интернете гораздо дешевле, чем в обычных магазинах, но некоторые люди относятся к этому с недоверием, полагая, что в сети продают подделку или просроченный товар.

Владелец интернет-магазина в Удмуртии, специализирующегося на продаже линз Алена Шкляева рассказала «Udm-info», что такое мнение ошибочно. Добросовестный продавец обязан по просьбе покупателя предоставлять все необходимые документы, сертификаты качества и т.д.

«При доставке вместе с линзами мы можем привести документы или отправить копии по почте, это поможет заказчикам удостовериться в нашей честности», — пояснила Алена.

Дешево — не значит плохо, такой позиции придерживается и основатель онлайн-магазина спортивного питания Виктор.

«Витаминные комплексы, жиросжигатели, батончики, протеины и т.д., условно говоря, это еда, у которой есть срок годности. Естественно такие продукты должны храниться в особых условиях. У нас есть склад, откуда мы доставляем покупателям заказы, и постоянно следим за сроком годности товара. Покупатель может убедиться в этом, получив его в руки», — пояснил Виктор.

Он утверждает, что компания работаем только с качественными производителями спортивного питания, на некоторых товарах присутствуют маркировки, подтверждающие их качество.

«Уникальность нашей компании в том, что мы несем ответственность за товар и после передачи его клиенту, если дома люди обнаружат, скажем, какие-либо изъяны, в этом случае мы готовы вернуть деньги за некачественный продукт», — рассказал «Udm-info» владелец интернет-магазина.

Впрочем, конкуренцию интернет-площадкам пытаются создать и торговцы из соцсетей. Они, как правило, затрагивают меньший сегмент, имеют меньше аудиторию, однако не несут затраты на создание полноценного сайта с каталогом и возможностью онлайн-оплаты заказов. Однако в соцсети идут и сами интернет-магазины, создавая страницы с товарами.

Интернет-торговля под контролем?

В Удмуртии локальных интернет-магазинов не очень много. Как отмечают в Минпромторге республики, их оценка и учет не ведется.

«К сожалению, такой официальной статистики нет. Мы запрашиваем с органов местного самоуправления информацию, но она недостаточно объективная, чтобы ее озвучивать», — сообщила «Udm-info» заместитель министра промышленности и торговли УР Галина Трегубова.

Замминистра отметила, что чаще всего жители республики заказывают товары с AliExpress, Lamoda и электронных интернет-каталогов с косметикой.

«Хотелось бы, чтобы наши товары вытесняли импортные. Но некоторые вопросы с интернет-торговлей законодательно не отрегулированы. Часто возникают вопросы по оплате, качеству и по возврату товара. Тем не менее, точно такие же проблемы возникают и при покупке товаров в розничных магазинах, – подчеркнула Г. Трегубова. – Сейчас необходимо принять закон об электронной торговле, который должен отрегулировать оборот товара, продаваемого через интернет, налоги и т.д.».

По этому поводу также высказался глава ТПП РФ.

«Если вы из-за рубежа торгуете, вы не платите НДС, вы не получаете сертификат, не говорите о безопасности вашего товара, – акцентировал внимание С. Катырин. – Почему наши площадки торговые стали перемещаться за рубеж, потому что оттуда торговать выгоднее, чем внутри страны реализовывать с точки зрения экономики».

В связи с этим в конце прошлого года Торгово-промышленная палата совместно с отраслевыми объединениями направила в правительство страны письмо с просьбой ускорить введение НДС и таможенных пошлин для иностранных интернет-магазинов. Есть вероятность, что к лету эта работа будет завершена. Отечественные онлайн-торговцы надеются, что это поможет им сохранить двузначные цифры роста в новом году.

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