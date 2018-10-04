Ждать ли украинцам доллара по 30 гривен: мнение эксперта

Сегодня, 09:22

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Аналитик уверен, что ситуация на валютном рынке в 2018 году будет отличаться от «традиционной»



Фото: «Сегодня»

В предыдущие годы в октябре гривня начинала немного укрепляться после августовской и сентябрьской девальвации. Однако президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что в нынешнем октябре гривня продолжит вести себя, как и в прошлом месяце.





«Я думаю, курс будет практически таким же, как и в сентябре. Продолжатся колебания, вялотекущая девальвация, но каких-то существенных потрясений ожидать не стоит. Доллара по 30 не будет однозначно, но и по 25 – тоже не будет. Можем увидеть 28,5, потом 28,9», – говорит эксперт.





Напомним, ранее Национальный банк уже сообщал о стабилизации ситуации на валютном рынке Украины.

«В результате по итогам сентября официальный обменный курс гривни к доллару США и евро остался практически на уровне предыдущего месяца», – подсчитали в НБУ.

И, действительно, несмотря на все колебания, за сентябрь курс доллара от Нацбанка подрос всего на две копейки.









В Нацбанке также подчеркнули, что стабилизация стала возможна, благодаря снижению ажиотажного спроса на валюту на межбанковском на наличном рынке.

Подробнее о том, какой курс ждет украинцев, читайте на сайте «Сегодня» в материале «Доллар в октябре: куда его шатнет «фактор МВФ».

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