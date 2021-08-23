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Ждать ли Украине новой программы макрофинансовой помощи: ответ Еврокомиссии — ukraina-novosti

Экономика Украины 23 Авг 2021
Ждать ли Украине новой программы макрофинансовой помощи: ответ Еврокомиссии — ukraina-novosti
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Как рассказал вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, это решение должны принять до 14 сентября.

Важно Избежать проблем в сентябре, – Кухта о «подарке» от МВФ

Он отметил, что сначала нужно завершить текущую программу помощи, а уж тогда говорить о новой.

Если все эти программы выполняются, тогда непосредственных краткосрочных проблем с финансированием госбюджета создаваться не должно,
– сказал Домбровскис.

На вопрос о том, если до 14 сентября ответа от МВФ не будет, что тогда делать, он ответил: «Продолжить ее (программу – 24 канал) мы не сможем, там сроки очень четкие. Вопрос, каким образом скоординировать работу с МВФ, чтобы успеть выделить второй транш».

Ранее премьер Денис Шмыгаль заявил, что для Украины важным шагом в поддержке станет выделение второго транша помощи от ЕС. По словам премьер-министра, наше государство выполнило все условия для его получения.

Какие условия выполнила Украины

  • Наша страна осуществила ряд важных шагов относительно совершенствования функционирования антикоррупционной инфраструктуры.
  • Продолжается работа касательно законодательной основы для расширения полномочий частных исполнителей и упрощения доступа к этой профессии.
  • Приняли закон о создании Бюро экономической безопасности. Продолжается реформа системы корпоративного управления государственными предприятиями;
  • Обеспечили улучшение функционирования рынка природного газа.

Какой помощи ожидает Украина

Еще в июне 2020 года МВФ утвердил 18-месячную программу stand-by, стоимостью 5 миллиардов долларов. Из них 2,1 миллиарда долларов первого транша выделили сразу. Впоследствии должно было состояться 4 просмотра, но программу решили остановить.

21 декабря 2020 года миссия МВФ возобновила свою работу. Глава Нацбанка Кирилл Шевченко заявил, что шансы пересмотра программы являются достаточно высокими. Впоследствии появилась информация о том, что МВФ не будет пересматривать программу, потому что Украина не выполнила своих обязательств. Украина опровергает этот факт.

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