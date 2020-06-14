ждать ли краха доллара и распада страны

Александр Виноградов, глядя на беспорядки в Штатах, напоминает, что разговорам о конце «зеленых бумажек» скоро исполнится добрых 60 лет

«США могут не нравиться, их можно ненавидеть, но эта страна сейчас объективно является мировым гегемоном», — замечает экономический обозреватель «БИЗНЕС Online» Александр Виноградов и попутно объясняет, как мировая финансовая система пришла к этому. За последние полвека Америка и ее валюта пережили немало трудных моментов, но сумели сохранить свое положение, а ему угрожали в разное время и цены на нефть, и растущая японская экономика. Справятся ли они с собственными маргиналами, громящими улицы?

Мы не думаем о повышении ставки.

Мы даже не думаем думать о повышении ставки.

Джером Пауэлл, глава ФРС США

Александр Виноградов: «Мой корреспондент сообщил, что принял решение избавиться от накоплений в зеленых долларах, на что я ответствовал, что сейчас, вообще-то было бы неплохо их прикупить» Фото предоставлено Александром Виноградовым

«ПЛАТИТЬ И КАЯТЬСЯ»

Несколько дней, в одной моей совершенно обычной частной беседе, вновь всплыл вопрос ситуации в США. Мой корреспондент сообщил, что на фоне всех этих американских событий принял решение избавиться от накоплений в зеленых долларах, на что я ответствовал, что сейчас, вообще-то было бы неплохо их прикупить. Эта мысль была подвергнута сомнению, после чего беседа утекла в иное русло. Утекла-то она утекла, но мысль по возможности объективно потрогать американскую ситуацию осталась, тем более что и формальный повод подвернулся. Дело в том, что на истекшей неделе случилось происходящее раз в полтора месяца заседание FOMC (комитет по открытым рынкам, фактически правление ФРС США), с сопутствующей этому замечательному событию пресс-конференцией. Конференцией, оставившей после себя весьма любопытное информационное послевкусие.

Мероприятие ожидаемо оказалось менее ярким, чем его фон. Он воистину завораживает: толпы совершенно не соблюдающих «социальную дистанцию» разнообразных маргиналов, громящих машины и офисы (и вводящих в тоску страховые компании), массовые вставания на колени в формате «платить и каяться», вызывающем в России закономерное омерзение, непонятно откуда появившиеся майки с символикой, еда и даже медицинские палатки. Отдельного умиления заслуживает история с «автономной территорией» Captial Hill Autonomous Zone (CHAZ) посередине Сиэтла. Напомню, штат Вашингтон, где расположен Сиэтл, традиционно левый, социалистический и «демократический», так что, похоже, данное образование появилось при отсутствии противодействия со стороны местных властей. При этом гражданское население района частично поддерживает это все, а частично удивляется, что «народные патрули» CHAZ ведут себя как положено стационарному бандиту, т. е. занимаются вымогательством, пардон, осуществляют функции по сбору налогов.

В общем, оно все весело и задорно, и в совокупности с официально объявленной рецессией дает повод в очередной раз поговорить о том, что уж сейчас-то точно наступит гиперинфляция и крах доллара, страна развалится на части, начнется гражданская война, зловредные американцы друг друга поубивают из своих арсеналов, а наконец-то освобожденный мир вздохнет свободно. Под это также подводится экономическое обоснование, где упоминаются «вертолетные деньги», дефициты бюджетов и резко выросший баланс ФРС. Выглядит оно достаточно солидно — но стоит ли этому всему верить?

Для начала отметим, что разговорам о крахе доллара скоро исполнится добрых шесть десятков лет. Первым в этой теме отметился Валери Жискар д’Эстен, который в 60-е годы прошлого века был министром финансов Франции (президентом он стал позже). Уже тогда он ворчал на «непомерные привилегии» США в силу использования эмитируемого ими доллара как основного средства мировой торговли. Затем последовали 70-е годы и рост цен на нефть, что прямо давило на нефтезависимую экономику США, потом были 80-е с идеями о том, что сейчас японская экономика одолеет американскую; последнее особенно усилилось после биржевого краха в «черный понедельник» 19 октября 1987 года. 90-е прошли спокойно — но ожидания краха доллара вновь развернулись в нулевые годы и, в целом, до сих пор занимают важное место в чаяниях разнообразных недоброжелателей Америки в разных уголках земного шара. Вот только доллару от этого ни жарко, ни холодно. Почему же это так?

Здесь я бы хотел, сугубо в качестве примера, обратиться к трудам шведского экономиста Гуннара Мюрдаля и описанному им явлению круговой причинности. Мюрдаль, стоя на левых позициях, в 60-е годы прошлого века занимался проблемами развивающихся стран, старательно пытаясь описать возможные варианты избавления их от бедности и всех ее негативных последствий, за что и получил в 1974 году Нобелевскую премию по экономике; что забавно, также получил ее и Фридрих Хайек, жесткий критик социализма. Впрочем, это в данном случае не суть важно; важна же именно круговая причинность, в изложении Мюрдаля звучавшая как «страна является отсталой, потому что она является отсталой». Ровно это же применимо, с обратным знаком, и к нынешним США: США являются гегемоном, потому что являются гегемоном.

«ОСОБНЯКОМ ЗДЕСЬ СТОИТ 1944 ГОД С ФОРМИРОВАНИЕМ БРЕТТОН-ВУДСКОЙ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ»

Конечно же, здесь можно начать глубокое исследование этой темы. В рамках его — вспомнить изначальные условия для формирования американского капитала, от существенно более продуктивной территории через свободу предпринимательства (в самом широком смысле) и добычу овеществленного финансового капитала (золота и серебра) к выгодам, полученным по итогам Второй мировой войны. Среди них — открытие рынков и, фактически, весь процесс деколонизации, он был буквально продавлен американцами; об этом хорошо написано в книге Эллиота Рузвельта «Его глазами».

Особняком здесь стоит 1944 год с формированием Бреттон-Вудской валютной системы и ее мировой торговлей, основанной на долларе. Альтернативы ему тогда попросту не было. С одной стороны, мировая экономическая мысль уже дошла до того, что торговля посредством физического перемещения драгметаллов угнетает экономику, вызывая, в силу продолжающейся и усиливающейся нехватки денег, жесткую дефляцию. С другой — было очевидно, что никаких других фиатных кандидатов, кроме доллара, попросту нет — экономика всех иных стран, пострадавших от войн, недостаточна для того, чтобы обеспечивать силой свою валюту на сравнимом уровне. Деньги как универсальный эквивалент обмена всегда существуют только одни — и если во времена королей и цезарей ими были именно что физические монетки из золота и серебра, то после войны ими стала зеленая бумажка, отпечатанная казначейством США. Продав что-либо за доллар, уж неважно, американцу или соседу, можно было купить что угодно. И эта ситуация, сформировавшаяся из простого принципа «а иначе никак», стала в рамках круговой причинности (т.е. положительной обратной связи) усиливать сама себя.

Жискар д’Эстен, вероятно, был бы очень удивлен, узнав, что сама Америка тоже была в те годы недовольна сложившейся практикой. Бреттон-Вудским соглашением была утверждена жесткая привязка доллара к золоту, иначе говоря, США были лишены возможности, поддерживая экспорт, девальвировать свою валюту, в отличие от своих европейских «союзников», которые в рамках инвестиционного взаимодействия и на фоне регулярных девальваций массово организовали себе «экономические чуда» — японское, немецкое, итальянское, греческое, французское и даже корейское. Собственно говоря, именно это обстоятельство на фоне внешнего шока, того самого повышения цен на нефть в 70-е годы прошлого века, и привело к формированию Ямайской валютной системы — с ее отвязкой доллара от золота, плавающими курсами валют и превращением золота в обычный, хотя и освященный многовековой традицией, биржевой актив. Но США при этом остались США — страной наиболее богатой и сильной, привлекающей капиталы и умы — и через это продолжающей оставаться наиболее богатой и сильной. Конечно же, это можно считать нечестным, можно считать аморальным, можно старательно перечислять преступления США от одеял с оспой до «гуманитарных бомбардировок» — но для экономики это не имеет никакого значения.

Собственно говоря, это видно по долям валют в мировой торговле. Так, в декабре 2019 года в системе банковских расчетов SWIFT было проведено 42% всех платежей, что на 5% выше уровней 2017 года. Следующей по значимости валютой стала евро с 32%, она потеряла 11% — что вполне логично на фоне потерь ЕС хотя бы в силу Brexit. Затем идут британский фунт и японская иена с 7% и 3,5% соответственно, замыкает пятерку Канада со своим долларом и его уровнем в 2%. Широко разрекламированный Китай, который видится некоторыми фолк-экономистами как противовес США, основной партнер России в деле противостояния бездуховному Западу, и т. д. и т. п. — шестой. Тайский бат — девятый, польский злотый — 14-й, а двадцатку замыкает чилийский песо с 0,23%. Российского рубля в двадцатке нет.

«В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, НИКАКОЙ ГЕГЕМОН НЕ ВЕЧЕН»

Вернемся к актуальной повестке.

В США сейчас наблюдается нулевая инфляция, граничащая с дефляцией, поскольку остановка экономики и потеря людьми возможности зарабатывать провоцирует бережливые настроения, отсутствие желания тратить деньги. Никакие раздачи пособий (даже весьма значимые, кое-где перекрывающие средние заработки) этого настроения перебить не в силах. Более того, инфляция является низкой и на фундаментальном уровне, что связано с исчерпанностью возможностей быстрого роста, обусловленного инвестиционным взаимодействием и соответствующим переходом экономики в режим «вековой стагнации». Сильно огрубляя, можно сказать, что сейчас нет сфер и отраслей, в которые можно было бы произвести инвестиции, получить очень нужный и полезный продукт, который пользовался бы массовым спросом, в этот локус экономики потекли бы деньги, а работающие в нем могли бы богатеть и платить больше за потребляемые блага, дабы получать их сразу и много. Все плюс-минус одинаково по доходности, а сама доходность (та самая r*, естественная процентная ставка, natural interest rate) упала в разы. Аналогично, триллионы на распухшем балансе ФРС (т.е. деньги, выданные банкам в качестве кредитов) не вываливаются в экономику в виде инвестиций, потому как инвестировать, как было сказано выше, некуда; остается только вести этот капитал на внешние рынки да устраивать гонки на фондовом рынке. Наконец, дефицит бюджета не является опасным, поскольку для правительства США нет никаких проблем рефинансировать эти долги, по миру полно агентов, готовых покупать американские казначейские обязательства. В этом смысле более опасна ситуация у развивающихся стран, вынужденных занимать под куда более высокий процент.

В заключение можно указать на два момента.

США могут не нравиться, их можно ненавидеть — но эта страна сейчас объективно является мировым гегемоном. Вопрос: при каких условиях происходит смена гегемона? Ответов на него два: гегемон меняется, либо если он оказывается разрушен, либо если его капиталы уходят с его территории куда-то еще.

Первый вариант в целом понятен: действительно, значимые протесты (версию со взрывом Йеллоустоуна рассматривать все же не будем), особенно если принять гипотезу об инспирировании их американским deep state (или особо хитрыми европейскими элитами), могут привести к дезорганизации жизни вообще — с последующим массовым сбросом долларов и уходу капиталов, вероятнее всего, в зону евро. Теоретически такое возможно: нынешние США, если их сравнить с самими собой пусть даже полувековой давности, похожи на Рим времен трансформации из Республики в Империю, и для Рима это было, мягко говоря, очень сложное время. Практически же я вижу вероятность этого весьма низкой, для такого рода событий, каким бы ни было их инспирирование, отсутствует значимое количество «топлива» — молодежи, не имеющей капиталов и ответственности, средний возраст американца сейчас превышает 38 лет, почти как в России. Людям «все это» просто не нужно, они хотят вернуться к обычной жизни — без масок, ковида и ограничений.

Второй вариант наблюдался в истории трижды, и он связан с освоением новых территорий, более продуктивных в реальном выражении, чем старые. Центром притяжения для капиталов долгое время была Венеция, богатевшая на торговле по Средиземноморью, но с открытием Нового Света приоритет сместился в Голландию. Затем, в основном по политическим мотивам, произошел переход в Лондон, и лишь после этого эстафету постепенно приняли США. Проблема в том, что земной шар кончился, освоение Антарктиды вряд ли будет сильно выгодным, а на очереди лишь Луна с гелием-3 и гипотетическая добыча редкоземельных металлов на астероидах, способная принести триллионы. Но все это пока остается в области фантастики.

В любом случае, никакой гегемон не вечен. Но, думаю, Америке потеря этого положения в ближайшие годы все же не угрожает.





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