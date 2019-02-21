Жадные задроты, получающие кэш: нардеп от БПП оскорбил украинских айтишников — УНИАН

Пользователи сети, в ответ, обратили внимание на декларацию депутата за 2017 год.

Депутат от БПП раскритиковал украинских айтишников / local.standard.co.uk

Харьковский народный депутат Михаил Кобцев (БПП), в ходе полемики об увеличении налоговой нагрузки на физлиц-предпринимателей оскорбил сотрудников IT-сферы, обвинив их в жадности.

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На дискуссию обратило внимание харьковское издание Newsroom. Так в комментариях к публикации «15 пунктов, почему ФОП для украинского IT — это зло» депутат затеял эмоциональный спор с одним из пользоваетелей.

«18% ПДФО (налог на доходы физлиц – ред.) это местные налоги — школы, больницы, дороги, транспорт их могут украсть ТОЛЬКО МЕСТНЫЕ меры. Вам не нравится? Я не видел ни одного организованного требования ботанов-задротов к местной власти к отчету о нерационально используемых платежах, ни одного пикета, а так это делается в демократическим обществе. Это позиция жадных и глупых, да да, глупых овец. Жить в г*вне», — указал нардеп.

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В ходе спора депутат описал, как, по его мнению, выглядит жизнь сотрудников IT.

«Самое интересное в этом другое. При заходе в офис проверяющего что псевдофоп, что просто получающий кэш задрот — сдаст своего неуемно жадного шефа. Потому что цель его одна — спокойно сжевать бургер, подрочить на порносайт и не насиловать свой прыщавый жбан проблемами начальника», — отметил Кобцев.

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В дальнейшем пользователи обратили внимание на декларацию Кобцева.

«Какая интересная декларация за 2017 год. 482075 грн компенсация из бюджета на проезд, жильё, какие-то прочие «затраты» от депутатской деятельности и это не считая депутатской зарплаты. Я, значит, государству только плачу, на мои налоги содержатся депутаты и вообще все гос. органы, но в ответ я должен читать гадости и оскорбления в адрес своих коллег. Вы не забыли, что не за горами выборы в ВР?», — отметил один из пользователей.

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Напомним, Министерство социальной политики предлагает запретить использовать гражданские отношения между компанией и физическим лицом-предпринимателем вместо найма такого лица на работу.

Об этом сказано в проекте закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты прав работников и противодействия применению незадекларированного труда», который обнародован на сайте министерства.

Среди прочего Минсоцполитики определяет семь признаков, совпадение по трем из которых дает основание считать отношения трудовыми.

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