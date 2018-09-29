Зеркало недели (Украина): Торговля Украины с Россией: иллюзии изоляционизма!

В последнее время обострилась дискуссия вокруг новых тенденций в торговле Украины с Россией.

Обусловлено это некоторым ростом ее объемов в 2018 году по сравнению с 2017-м. Патриотически настроенные эксперты восприняли это как отход от политики изоляции от России. Однако пророссийские симпатики расценили это как свидетельство невозможности самоизоляции Украины от России. Но все ли так однозначно? И, в конце концов, почему произошел разворот динамики в торговле?

На самом деле ничего особенного, необычного или нелогичного пока не произошло. Активизация торговли Украины с Россией произошла на фоне общего роста внешней торговли. В первом полугодии 2018-го в Украине общий экспорт и импорт увеличились соответственно на 11,2 и 13,5%. Правда, отрицательное сальдо выросло в 14 раз. В торговле с Россией темпы роста экспорта и импорта разные: экспорт из Украины в Россию сократился на 5,6%, а импорт из России в Украину увеличился на 25%. Сальдо с положительного (0,4 млрд долл.) стало отрицательным (-0,6 млрд). Именно это сильнее всего должно беспокоить — больше, чем рост объемов экспорта или импорта. Ведь Россия была и остается основным (85,7%) дефицитообразующим партнером во внешней торговле Украины.

Расширение торговли Украины с Россией тоже не выглядит странным на фоне общего роста внешней торговли РФ. И это несмотря на взаимное влияние не только украинских и российских, но и международных санкций. В сущности, экспорт из России в Украину увеличился пропорционально общему росту экспорта. При этом импорт из Украины снижался по сравнению с существенным ростом общего импорта России. Итак, ситуация неоднозначная, но тенденция для Украины действительно негативная.

Дальнейший анализ свидетельствует, что рост импорта Украины из России стал реакцией на его существенное уменьшение в предыдущие годы. По сути, сработала пружина отдачи чрезмерного сокращения. А такое действительно имело место. Наибольший спад в торговле между двумя странами пришелся на 2016 г. Против 2011-го объемы торговли Украины с Россией сократились в 5-6 раз, а против 2013-го — в 4 раза. Это очень резкий спад, который нечасто наблюдался в торговле между странами. Найти компенсаторы такого снижения за короткий период очень непросто.

Причиной падения украинского экспорта в Россию было закрытие российского рынка для многих украинских товаров. В 2014 году Россия запретила ввоз украинской плодоовощной, молочной, мясной, рыбной, пивоваренной, кондитерской и другой пищевой продукции. Это были основные статьи экспорта Украины, и особенно в Россию. Аналогично сократился экспорт из Украины в Россию стали, стальных труб, железнодорожных вагонов, оборудования и прочего. В значительной степени это было вызвано также насыщением российского рынка продукцией местного производства (импортозамещение).

Украина приняла два постановления — об отмене зоны свободной торговли (ЗСТ) с Россией в рамках СНГ и о внедрении эмбарго на некоторые российские товары. Россия, в свою очередь, приостановила действие договора в рамках СНГ о ЗСТ с Украиной с целью защиты своего рынка. Кроме того, Москва ввела пошлины и продуктовое эмбарго. Прекращение закупок природного газа и падение цен на нефть и нефтепродукты из России и стали основными причинами сокращения российского импорта энергоносителей.

Carnegie Moscow Center22.09.2018Корреспондент19.09.2018Bloomberg18.09.2018

Важно также отметить, что обратные процессы после резкого сокращения торговли Украины с Россией начались еще раньше. Уже в 2017 году торговля стала отвоевывать утраченные позиции. Экспорт из Украины в Россию вырос с 6,7 до 7,3 млрд долл., или на 9%. Вместе с тем импорт из России в Украину вырос с 5,6 до 7,6 млрд долл., или на 35,7%. Импорт российской железной руды увеличивается фактически с начала 2017-го. С мая 2016 года Украина импортирует из России марганцевые руды. С апреля 2017-го растет импорт российского каменного угля.

Откат торговли между Украиной и Россией произошел именно по тем направлениям, по которым она была традиционной. В первом полугодии 2018-го Украина почти втрое увеличила по сравнению с первым полугодием 2017-го экспорт в Россию продуктов животного и растительного происхождения и почти вдвое — продукции легкой промышленности (обуви, головных уборов, зонтиков), а также машин, оборудования, приборов, аппаратов и часов. Также вырос экспорт из Украины в Россию черных металлов и импорт из России в Украину минеральных продуктов.

В последние годы на украинском рынке были выгодные условия для импорта минеральных продуктов из России. Это позволяло российским компаниям получать большую маржу по сравнению с продажами на других рынках. Например, разница между внутренней ценой на украинском рынке и ценой на ФОБ «Черное море» для азотных удобрений составляет 35-50%. Защищая внутренний рынок азотных удобрений, правительство Украины повысило пошлины на российские. Это решение было ожидаемым, но запоздалым. Российские компании к нему подготовились: завезли на украинские склады большие запасы удобрений. Из-за промедления с внедрением пошлин российские импортеры только за январь-март 2018 года завезли свыше 300 тыс. тонн продукции, что поставило под угрозу отечественное производство. Досадно, но это решение правительства привело к увеличению доходов компаний Д. Фирташа, которые тоже не «жалеют» украинских аграриев. Ведь эти компании продают украинским аграриям карбамид по 310 долл., тогда как за границу — по 230 долл. Ежегодно аграрии переплачивают как российским, так и украинским производителям удобрений по 250 млн долл.

Итак, несмотря на внешнеполитические процессы, Россия продолжает оставаться важным торговым партнером Украины. Украина продолжает зависеть от России по важным торговым позициям, в частности энергоносителям, минеральным продуктам и металлопродуктам. Можно, например, закупать уголь в других странах, но тогда остро встанет вопрос с транспортировкой. Ведь порты Украины не смогут принять такое количество угля, которое требуется для нормального функционирования промышленности. Но основная причина в том, что лучший и более дешевый уголь — сортовой антрацит — российский. А это весомый аргумент для конкурентного рынка.

Еще один важный импортный товар — ядерное топливо. Реакторы украинских АЭС работают преимущественно на топливе, закупленном в «Росатоме». Перевести их на другое топливо пока невозможно хотя бы потому, что в мире существуют лишь две компании, производящие топливо, пригодное для украинских реакторов. В 2018 году Украина продолжала покупать в России другие минеральные продукты (руды, шлаки, золу, нефть и нефтепродукты). Украина также покупает в России черные металлы, изделия из черных металлов, стекло и изделия из стекла, каучук, резину, пластмассы, удобрения, соль, серу, вату и прочее.

Очевидным остается тот факт, что половина объема импорта из России в Украину приходится на минеральные продукты, еще 22 — на продукцию химической промышленности. Россия остается главным поставщиком энергетических ресурсов для Украины: ее доля в поставках угля составляет 66% общего объема импорта, нефтепродуктов — 37%, уступая только Беларуси, которая поставляет в Украину 40%. Впрочем, белорусское топливо тоже можно считать российским, поскольку белорусская нефтепереработка базируется на российском сырье.

В целом Россия остается важным торговым партнером Украины прежде всего потому, что она может предложить низкие цены и устойчивые схемы. Следовательно, утверждать, что Украина сможет в ближайшем будущем полностью изолироваться в торговле от России, нет оснований. И это несмотря на то, что роль Евросоюза как торгового партнера Украины продолжает расти, и перспективы этого действительно довольно весомые, значительно существеннее, чем на российском направлении.

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