Зеркало недели (Украина): Регазификация американской мечты

Правительство Украины торгуется с МВФ, Европейским энергосообществом и Нафтогазом — за цену газа для бытовых потребителей и «анбандлинг». Укртрансгаз — с энергорегулятором, газораспределительными компаниями и трейдерами — за правила и дату введения ежесуточного балансирования газа.

Идут торги и о том, когда начнется отопительный сезон. И все, как всегда, — неумело. Тем временем мировой энергорынок, в частности рынок газа, изменяется буквально на глазах. И пока отечественные участники рынка газа пытаются выторговать для себя, что получше, в масштабах глобального и активного передела энергорынка Украина теряет все больше из существующего, а также саму перспективу быть полноправным участником европейского энергетического рынка.

Шансы на энергонезависимость Украины тают с каждым днем. Утратим их окончательно, если государство, власть (законодательная и исполнительная) будут и далее получать фолы и не станут оперативно реагировать на изменяющиеся и усугубляющиеся вызовы. Не обольщайтесь, «мир не прогнется под нас». Хотя готов услышать выгодные «коммерческие» предложения Украины.

Но где они? Где терминал для приема LNG в районе порта «Южный» (возле Одессы)?

Где интерконнекторы, соединяющие украинскую газотранспортную систему (ГТС) с соседями — словацким, польским, венгерским операторами ГТС и рынками ЕС? Где независимый оператор ГТС Украины, когда он будет легитимным, кто станет его соучредителем и шиппером? Где конкурентные тарифы на вход-выход в/из газотранспортной системы Украины? Где Восточноевропейский хаб как гарантия энергетической безопасности стран региона? Нет, разве что значатся… Власть и весь госаппарат ушли на выборы. Но когда государство опомнится, может быть уже поздно. После боя руками не машут. Тем более не участвуя в нем.

Газоэкспортная политика США

«Первые экспортные поставки (сжиженного газа) пойдут в Японию, Индию. Но вы помните: каждый раз, когда кто-то купит американский газ, это означает, что он не купит российский или другой газ, а значит, увеличивается объем, который может поставляться в Европу. И в результате это может повлиять на цены, в частности для Украины.

Что касается прямых поставок сжиженного газа в Украину, то для этого вам нужны мощности для его приема, регазификационный терминал или установка. А с этим как раз проблема. Потому что некоторые страны не хотят пропускать сжиженный газ через Босфор», — так в начале 2015 года прогнозировал перспективы экспорта американского сжиженного газанынешний независимый директор наблюдательного совета Нафтогаза Украины Амос Хохштейн, будучи на тот момент специальным посланником и координатором по международным энергетическим вопросам, руководителем Бюро энергетических ресурсов в Государственном департаменте США.

С тех пор газоэкспортная политика США приобрела более конкретные очертания, а производители и экспортеры американского сжиженного газа четко обозначили вектор — кроме Востока и Европа. По той же причине, чем больше американского газа купит Европа, тем меньше она купит газа у России и тем меньше будет от нее зависеть в энергоаспекте. Таким образом, Путину придется долго ждать распада ЕС и покорения европейских государств «по очереди».

«Западные европейцы не могут углублять энергетическую зависимость с той самой Россией, от которой США их защищают. Или обогащаться от Ирана, который разрабатывает баллистические ракеты, угрожающие Европе. Неприемлемо для союзников США в Центральной Европе поддерживать такие проекты, как «Северный поток-2», — подчеркнул помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл, выступая на конференции в Атлантическом совете в Вашингтоне 16 октября с.г.

Ранее сообщалось, что двое сенаторов США представили двухпартийный законопроект о европейской энергетической безопасности и диверсификации, инициирующий выделение одного миллиарда долларов для финансирования европейских энергетических проектов, что в сочетании с усилением дипломатической и технической поддержки поможет диверсифицировать поставки энергии в Европу и снизить влияние России на регион.

Согласно документу США могут предоставить новые инструменты для борьбы со злокачественным влиянием России и создания экономических возможностей в стране и за рубежом.

Авторами документа выступили глава подкомитета по внешним связям Сената США по Европе и региональному сотрудничеству в области безопасности республиканец Рон Джонсон и член комитета демократ Крис Мерфи.

«Россия использует свое господство на энергетическом рынке, а также взяточничество, коррупцию и пропаганду, чтобы подорвать западные институты и установить лояльные правительства, которые не могут или не хотят противостоять России или ее президенту Владимиру Путину», — говорится в сообщении сенатора Мерфи.

«Коррупция, трансплантация, взяточничество, пропаганда, незаконные вторжения — Кремль делает все возможное, чтобы завоевать власть над странами на периферии. Мы справедливо инвестировали миллиарды в укрепление военной обороны в Восточной Европе, но давайте не будем забывать о столь же опасных последствиях энергетического удушения России в Европе, — сказал сенатор Мерфи. — Владимиру Путину многое сходит с рук, потому что большая часть Европы полагается на Россию ради энергии. Помогая нашим союзникам защищать новые источники энергии и вносить свой вклад в стратегически важные проекты, мы можем помочь сломать контроль Путина в Европе и создать здесь рабочие места в США».

Есть и другая причина, о которой не раз писало ZN.UA, — непростые торговые отношения с еще одной крупной и экономически стремительно развивающейся державой — Китаем. Геополитический и экономический расклад побуждает США усиливать свое присутствие в Европе, учитывая тот факт, что стратегия Китая, восстанавливающего «Шелковый путь», направлена на Западную Европу. Через Восточную и Центральную часть ЕС, включая также Украину.

Диверсификация не только маршрутов, но и источников газа

До недавнего времени все биржи и трейдеры оперативно реагировали в основном на запасы и ресурсы нефти, прежде всего, в США. Хотя так называемая сланцевая революция (и не только она) несколько лет назад обещала существенно изменить расклад на мировом рынке газа. Изначально США намерены были экспортировать свой сжиженный газ, в первую очередь, на растущие рынки Индии, Китая, а также в Японию. Но сегодня планы несколько изменились, и американские компании все силы бросили в Европу.

ИноСМИ17.10.2018ИноСМИ19.10.2018ИноСМИ24.09.2018«Нихон кэйдзай»15.12.2017

Директор Американской энергетической ассоциации Барри Уортингтон, поделившись перспективами экспорта американского сжиженного газа в ходе IV Украинского газового форума (11-12 октября 2018 года), откровенно сказал, что он приехал «агитировать за американский газ» и Украину. (Жаль только, что покупать этот газ придется, скорее всего, у польской PGNiG.)

Уортингтон сделал такое заявление за неделю до оглашения о заключении контрактов польскойPGNiG SA с американскими производителями/поставщиками сжиженного газа из США. Очевидно, зная о контрактах с польской компанией, перспективу которых еще предстоит оценить. Но большинство экспертов сходятся во мнении, что при другом раскладе «Польской нефтегазовой компании» вряд ли бы удалось выторговать столь привлекательные условия. Чем привлекательные? Прежде всего, лояльностью.

Польская компания PGNiG подписала два долгосрочных контракта с американскими компаниями Venture Global Calcasieu Pass и Venture Global Plaquemines LNG на поставку сжиженного газа, сообщило Money.pl. Каждая из них в течение 20 лет будет поставлять в Польшу по миллиону тонн сжиженного газа (LNG, СПГ) ежегодно.

Более того, согласно условиям контрактов поставки газа могут быть предметом дальнейшей торговли польской PGNiG на международных рынках и будут проводиться по формуле free-on-board (получение товара покупателем в порту погрузки).

В Польшу американский сжиженный газ будет поставляться с производственных мощностей в американском штате Луизиана, их планируют достроить к 2023 году.

В прошлом году LNG-терминал в Свиноуйсьце принял первый американский танкер со сжиженным газом. Построенный в 2015 году польский терминал раньше принимал танкеры со сжиженным газом из Катара. Всего в прошлом году в Польшу пришло 13 танкеров, в первом полугодии 2018-го объем поставок СПГ в страну вырос на 50%.

LNG-терминал в Свиноуйсьце начал работу в июне 2016 года, его мощность — 5 млрд кубометров газа. Это стало началом диверсификации направлений поставок и источников газа. И Польша намерена увеличить мощности терминала еще на 2,5 млрд кубометров газа. Очевидно, это необходимо будет сделать при увеличении объема поставок газа из США.

После регазификации газ пойдет в польскую газотранспортную систему. И таким образом Польша сможет уверенно претендовать на роль еще одного европейского хаба. Того самого, Восточноевропейского, о котором много говорят в Украине. Для этого оператор польской ГТС задействует все возможные и строящиеся интерконнекторы.

Газотранспортная объектность Украины

Увы, украинское направление весьма ограничено, а многолетние попытки найти заказчиков для него у операторов ГТС Польши и Украины не увенчались пока успехом. Правда, та же PGNiG использует хранилища Укртрансгаза. Но оперирует потоками не Укртрансгаз, а польский оператор Gaz-Sistem.

Сможет ли украинская ГТС стать партнером польской как участник хаба? Если посмотреть на планы реконструкции украинской ГТС, то шанс есть (см. табл.). Но учитывая, что планы и их реализация — две большие разницы, обольщаться не стоит. Тем более что даже из этих планов вовсе не очевидно, что Украина может предложить конкурентоспособный во всех отношениях маршрут.

В связи с этим и европейцы, и американцы откровенно говорят, что они готовы сотрудничать и поддержать Украину. Но делать все за нее никто не будет.

Впрочем, шанс на партнерство есть, если ко времени поступления миллиардных объемов американского сжиженного газа на польский терминал в Украине хотя бы будет создан независимый оператор ГТС. Скандальную историю национального проекта «LNG-терминал», инвестором для которого умудрились найти «лыжного инструктора» из Испании, мы еще помним в деталях.

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