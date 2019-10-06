«Зелю — геть! Будет импичмент»: как прошло Вече на Майдане (РЕПОРТАЖ). Новости политики

В центре Киева на Майдане Независимости прошел митинг против капитуляции Украины, на который, по данным полиции, собрались около 10 000 человек
Учатники выступили против «формулы Штайнмайера» и отвода украинских войск от линии разграничения на Донбассе, информирует «ДС».
Протестные меропрития прошли в десятках украинских городов и за рубежом. В частности, акции, кроме Киева, состоялись в большинстве областных центров — Запорожье, Херсоне, Ивано-Франковске, Сумах, Днепре, Харькове, Черновцах, Виннице, Тернополе, Кропивницком, Львове, Николаеве, Хмельницком, Полтаве, Одессе, Чернигове, Житомире, Черкассах, Луцке, Ужгороде, а также в Кривом Роге, Мариуполе, Краматорске, Северодонецке, Мелитополе, Никополе, Ровно, Козятине, Славуте, Бердянске, Кременчуге.
Также митинг «Нет капитуляции» состоялся в Праге.
Напомним, ранее сообщалось, что участники протестной акции «Нет капитуляции» пришли с требованиями к Офису президента.
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