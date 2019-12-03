Зеленский: Я не начну войну на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в любом случае не начнет полномасштабную войну на Донбассе. Об этом он заявил в интервью западным медиа – Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazera Wyborcza.

Так, глава государства ответил на вопрос, что он будет делать, если из мирных переговоров ничего не получится. Он отметил, что «есть много горячих голов», которые призывают «отвоевывать» Донбасс, не думая о цене, но для него это не вариант. «Если это не удовлетворяет общество, то придет новый лидер, который удовлетворит эти требования. Но я никогда на это не пойду, потому что моя позиция в жизни – прежде всего быть человеком», – сказал украинский лидер. «Я считаю, что этими людьми руководит предыдущая власть. И, честно говоря, меня это удивляет. И не только меня – спросите политиков за рубежом. Все удивляются, что таких людей поддерживают и подпитывают, говоря: это наша земля, завтра мы ее получим», – добавил он. Зеленский заявил, что не станет посылать людей на смерть, ведь могут погибнуть сотни тысяч, и это может перерасти в тотальную войну в Украине, а затем и во всей Европе.

СПИКЕР ВЕРХОВНОЙ РАДЫ

ПОДПИСАЛ БЮДЖЕТ-2020

Государственный бюджет Украины на 2020 год, который Верховная Рада приняла во втором чтении, подписал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Об этом свидетельствует информация с официального сайта парламента.

Так, в карточке законопроекта №2000 указано, что 2 декабря закон возвращен с подписью председателя Верховной Рады. Теперь документ направлен на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В РАДЕ НАЗВАЛИ СРОКИ ПОДГОТОВКИ ЗАКОНОПРОЕКТА ОБ ОСОБОМ СТАТУСЕ ДОНБАССА

Верховная Рада приступит к работе над новым законопроектом об особенностях местного самоуправления на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей после встречи «Нормандской четверки» в Париже. Об этом рассказал глава парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич в интервью «Интерфакс-Украина».

Согласно заявлению, законопроект начнут готовить с 10 декабря. «Я думаю, что 10-го или максимум 11-го уже будут какие-то решения, и для парламента в том числе», – сказал Завитневич. Также он отметил, что пока над этим депутаты не работают.

НА ДОНБАССЕ ПОГИБЛИ ДВОЕ ОФИЦЕРОВ «АЛЬФЫ» СБУ

При выполнении боевого задания на Донбассе погибли два офицера спецподразделения СБУ «Альфа». Об этом говорится на fb-странице подполковника СБУ Романа Костенко.

«Сегодня очередное трагическое сообщение с Донбасса – при выполнении боевого задания погибли два офицера спецподразделения «Альфа» Службы безопасности Украины – Денис и Дмитрий. Это тяжелое горе для их родных и невосполнимая потеря для боевых побратимов», – говорится в опубликованном сообщении.

УКРАИНСКОЕ ПРОМПРОИЗВОДСТВО В НОЯБРЕ

СОКРАТИЛОСЬ НА 5%

Заместитель министра развития экономики Сергей Николайчук сообщил, что в ноябре украинская промышленность сократилась на 5% в годовом измерении из-за промышленной рецессии во всем мире.

Ноябрьский результат деятельности украинской промышленности стал худшим после восстановления из кризиса 2014-2015 годов. «Но если в тот период экономика Украины была скорее исключением, то на этот раз отечественная промышленность движется в общемировом тренде. Несколько стран-партнеров Украины ощутили такой провал в промышленности на несколько месяцев раньше, а связь с европейской экономикой последние годы существенно усилилась», – заявил Николайчук.

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