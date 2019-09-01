Зеленский возложил венок к могиле Неизвестного солдата в Польше — новости политики

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Зеленский принял участие в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Присутствующие почтили память погибших во Второй мировой войне минутой молчания / АП

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, прошедшие 1 сентября в Варшаве.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства, президенты, главы правительств и делегаций оставили записи в Книге памяти, а также сделали символические удары в Колокол памяти.

Глава Украинского государства вместе с другими участниками мемориальных мероприятий присоединился к церемонии возложения венка к могиле Неизвестного солдата.

Присутствующие почтили память погибших во Второй мировой войне минутой молчания.

По информации польской стороны, в мероприятиях приняли участие около 40 иностранных делегаций. В частности, в Варшаву прибыли вице-президент США Майк Пенс и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

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