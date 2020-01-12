Зеленский в Омане мог встречаться с Сурковым, — эксперт. Новости политики

Президент Владимир Зеленский во время визита в Оман мог провести встречу с помощником президента России Владимира Путина Владиславом Сурковым

Об этом в Facebook сообщил сооснователь и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future Анатолий Амелин, передает «ДС» со ссылкой на Апостроф.

«Все показывает на то, что встреча была с Сурковым. Могли обсуждать «особый статус» Донбасса, проведение местных выборов и интеграцию «нового» Донбасса на условиях Москвы уже этим летом», — написал он в соцсети.

По словам Амелина, на это указывает как минимум тот факт, что Зеленского в Омане сопровождал его помощник Андрей Ермак, (СМИ называют его главным переговорщиком с представителями России по вопросам Донбасса, — «ДС»).

«Фото Зеленского могли слить российские спецслужбы для усиления давления, что бы был сговорчевее. Сбитый самолет («Боинг» украинской МАУ, потерпевший крушение в Иране — «ДС») мог быть мерой устрашения (как рекетиры в 90-е простреливали ногу жертве…) Не смею утверждать, что Зеленский согласился на что-то. Но то, что Москва жестко навязывает свою повестку, это очевидно», — указал Амелин.

Ранее «ДС» сообщала, что утром 5 января президента Украины Владимира Зеленского с семьей заметили на отдыхе в Омане.

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство





Источник