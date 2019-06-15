Зеленский в Мариуполе заговорил о «крови для организма страны»

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Мариуполь посетил мультихаб Spalah, где пообщался с прогрессивной молодежью и представителями бизнеса
Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на пресс-службу президента.
Глава государства посмотрел презентацию программы развития малого и среднего предпринимательства города. Он отметил, что малый и средний бизнес – это «кровь для организма страны».
«Что может сделать власть? Власть может не мешать и только помогать», – сказал он.
Президент также отметил важность реформы правоохранительных органов.
«Главная цель – «государство в смартфоне», чтобы минимизировать общение бизнеса с чиновниками», – подчеркнул Зеленский.
Он отметил, что сейчас готовятся реформаторские законопроекты, которые будут способствовать развитию малого и среднего бизнеса.
Отдельно президент отметил важность развития инфраструктуры Донбасса.
«В ближайшее время будут инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса. Я говорю об этом со всеми иностранными инвесторами», – резюмировал он.
Также Зеленский пообщался со слушателями ИТ-курса Beetroot Academy.
Напомним, 15 июня президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочим визитом Мариуполь Донецкой области.
Когда Зеленский приехал в Мариуполь, его окружили люди с просьбой улучшить экологию города.
Сегодня в Мариуполе по случаю пятой годовщины освобождения города от боевиков состоится масштабный фестиваль, в рамках которого запланированы военный парад и выставка военной техники, а также выступление «95 квартала» и музыкальный концерт.
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