Зеленский в Мариуполе заговорил о «крови для организма страны»

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Мариуполь посетил мультихаб Spalah, где пообщался с прогрессивной молодежью и представителями бизнеса

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на пресс-службу президента.

Глава государства посмотрел презентацию программы развития малого и среднего предпринимательства города. Он отметил, что малый и средний бизнес – это «кровь для организма страны».

«Что может сделать власть? Власть может не мешать и только помогать», – сказал он.

Президент также отметил важность реформы правоохранительных органов.

«Главная цель – «государство в смартфоне», чтобы минимизировать общение бизнеса с чиновниками», – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что сейчас готовятся реформаторские законопроекты, которые будут способствовать развитию малого и среднего бизнеса.

Отдельно президент отметил важность развития инфраструктуры Донбасса.

«В ближайшее время будут инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса. Я говорю об этом со всеми иностранными инвесторами», – резюмировал он.

Также Зеленский пообщался со слушателями ИТ-курса Beetroot Academy.

Напомним, 15 июня президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочим визитом Мариуполь Донецкой области.

Когда Зеленский приехал в Мариуполь, его окружили люди с просьбой улучшить экологию города.

Сегодня в Мариуполе по случаю пятой годовщины освобождения города от боевиков состоится масштабный фестиваль, в рамках которого запланированы военный парад и выставка военной техники, а также выступление «95 квартала» и музыкальный концерт.

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