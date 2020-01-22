Зеленский в Давосе — полная речь выступления

22 января 2020, среда, 18:58 378 Дополнено 2020-01-22T18:58:00+02:00 Президент 2020-01-22T18:59:07+02:00

Українські Новини

Українські Новини Вижу большой свет впереди: полная речь Зеленского в Давосе

Прямую трансляцию ведет пресс-служба Офиса Президента.

(Новость дополнена речью Президента)

«Мы видим свое будущее в Европейском Союзе. Что должен сделать Европейский Союз для Украины? Просто взять Украину в Европейский Союз. Это очень сложные решения, но, мне кажется, очень простые решения. Мы подписали соглашение об ассоциации с ЕС, поддерживаем курс в Европейский Союз. Мы должны понимать, что не только Украина должна и хочет в Европейский Союз. Многие страны Европейского Союза нас поддерживают и видят Украину в ЕС вместе с собой как равноправного партнера. Некоторые страны ЕС должны также хотеть привлечь Украину в ЕС. Вопрос даже не в том, когда мы будем в Европейском Союзе, а в том — какой статус будет у Украины, какое будет отношение к нашей стране — как к мощному игроку, которого уважают, на которого не смотрят сверху вниз. Мне кажется, сейчас очень удобный момент. Одна большая страна сделала Exit, возможно, для Украины наступило время сделать Enter», — сказал Зеленский.

При этом в ходе выступления Зеленский раскритиковал недостаточную эффективность существующих международных институций.

«В моей стране уже шестой год, как Россия аннексировала часть нашей территории, несмотря на тысячи страниц международного права и сотни организаций, призванных его защищать. Да, мир сплотился вокруг решения этих вопросов. Но достаточно ли украинцам, погибшим или тем, кто потерял дом, всемирной обеспокоенности? Этого мало. Это правда», — сказал он.

В то же время Президент оптимистично настроен относительно разрешения конфликта на Донбассе.

«Не удалось пока что полностью прекратить огонь. Но я не случайно говорю «пока что», потому что я верю. Я верю в свет, но я не хочу думать, что это свет в конце тоннеля. Я просто вижу большой свет впереди и уверен, что если все стороны захотят прекратить войну, то она прекратится завтра», — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что из-за военных действий страдает экономика Украины, но вызовы в сфере безопасности мобилизируют двигаться быстрее.

«Какова задача для страны, которая потеряла часть своей территории, и далеко не самая богатая на старом континенте? Стать лидером Восточной и Центральной Европы. Это амбициозные планы. Считаете это невозможно? Много мировых единорогов начинали с безумных идей. Ничего не невозможно… У нас есть все, чтобы стать успешной страной: благоприятные климатические условия, выгодное географическое положение, неисчерпаемый аграрный и индустриальный потенциал, и наш самый ценный ресурс — очень креативные и талантливые люди… Моя цель, чтобы вместе с примерами Японии, Южной Кореи и Сингапура, появилась Украина», — сказал он.

По его словам, для этого Украине не хватает инвестирования.

«Вопреки глобальной тенденции, Украина ускоряет смену климата. Я умышленно допустил такое скандальное утверждение, чтобы сфокусировать ваше внимание и чтобы это услышали все. Конечно, я говорю о позитивных изменениях в бизнес-климате», — сказал Президент.

Зеленский призвал иностранные компании не упустить момент выгодно инвестировать в Украину.

Как сообщали Українські Новини, в Давосе Зеленский уже обсудил с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой выполнение условий, необходимых для утверждения новой программы сотрудничества.

Ранее был опубликован полный список участников Всемирного экономического форума в Давосе.





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